Чудовищное долголетие: в Гренландии нашли существо с глазами, которые не стареют веками

Гренландская акула, способная прожить до 400 лет, долгое время считалась почти слепым существом из-за паразитов и обитания в вечной тьме Арктики. Однако новое исследование специалистов из Калифорнийского университета в Ирвайне (UCI) доказывает обратное: эти долгожители не только сохраняют зрение веками, но и обладают уникальными механизмами восстановления ДНК сетчатки. Изучение этих процессов может стать ключом к лечению возрастной слепоты, глаукомы и дегенерации желтого пятна у людей.

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Секрет арктического долгожителя: почему глаза не стареют

Доцент физиологии и биофизики Дорота Сковронска-Кравчик обратила внимание на необычное поведение гренландских акул: несмотря на наличие глазных паразитов, рыбы явно реагируют на свет и отслеживают его движение. Это поставило под сомнение теорию о "функциональной слепоте" вида. В ходе эволюции животные не сохраняют бесполезные органы, а значит, зрение играет важную роль в их жизни на глубине.

"Способность организма поддерживать функциональность тканей на протяжении четырех столетий — это феномен, который заслуживает детального изучения. Гренландские акулы демонстрируют нам, что возрастная дегенерация не является неизбежным биологическим процессом", — констатировал в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Исследование структуры глаза показало, что сетчатка акул адаптирована к экстремально низкой освещенности. Вместо ожидаемых признаков разрушения, биологи обнаружили активный белок родопсин, который настроен на восприятие синего спектра — единственного света, проникающего в глубокие слои северных вод.

От ледяных вод до лаборатории: как изучали гигантские глаза

Образцы для исследования были собраны у берегов Гренландии. В отличие от стандартных лабораторных мышей, гренландская акула обладает глазами размером с бейсбольный мяч. Ученым пришлось разработать новые методики анализа, чтобы работать с такими масштабами, сохраняя ткани от разложения при комнатной температуре.

"Глаза животных являются крайне чувствительными индикаторами общего состояния здоровья. То, что у столь древних особей не обнаружена гибель клеток сетчатки, говорит о наличии мощных механизмов защиты от окислительного стресса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач Максим Лазарев.

Важно понимать, что даже странные сигналы домашних животных часто связаны с их повышенной чувствительностью, но у акул эта сенсорика доведена до абсолюта. Анализ подтвердил: механизм восстановления ДНК у гренландских акул работает без сбоев на протяжении всей жизни, предотвращая типичные для млекопитающих возрастные болезни.

Медицина будущего: чему акулы научат офтальмологов

Открытие молекулярных щитов, защищающих глаза акул, дает надежду на создание новых методов терапии для людей. Если ученым удастся имитировать работу защитных белков акулы, это поможет остановить потерю зрения у пожилых пациентов. Ведь часто сочетание природных инстинктов и тепла, которые мы наблюдаем у своих питомцев, имеет под собой глубокую биологическую базу, достойную изучения.

"Изучение экстремального долголетия в дикой природе позволяет нам найти решения, которые не видны при стандартных клинических испытаниях. Мы видим живой пример того, как сетчатка может оставаться здоровой 400 лет", — объяснил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Проблема старения глаз Механизм защиты акулы Накопление повреждений ДНК Усиленная система репарации (восстановления) генома Деградация светочувствительных белков Стабильный родопсин, адаптированный к синему свету Гибель клеток сетчатки Отсутствие маркеров апоптоза даже у особей возрастом 200+ лет

Ответы на популярные вопросы о зрении животных

Правда ли, что гренландские акулы ничего не видят из-за паразитов?

Нет, это миф. Несмотря на паразитов, акулы сохраняют способность отслеживать источники света и ориентироваться в пространстве с помощью зрения.

Зачем акуле зрение на такой большой глубине в темноте?

Их глаза настроены на восприятие самого слабого синего спектра света, что позволяет им замечать силуэты добычи или сородичей даже в сумерках.

Может ли глаз акулы помочь вылечить глаукому у людей?

Ученые изучают молекулярные механизмы, которые не дают тканям глаза акулы разрушаться. В будущем это может лечь в основу новых лекарств для защиты человеческой сетчатки.

Почему эти акулы живут так долго?

Долголетие связано с крайне медленным метаболизмом в холодной воде и эффективными механизмами защиты клеток от повреждений, которые только начинают изучать.

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