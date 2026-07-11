Над Дарвином смеялись напрасно: горные ландшафты по всему миру действительно вытоптаны копытами

Склоны гор по всему миру изрезаны странными, почти идеальными террасами. Эти "лестницы" десятилетиями мучили геологов, пока биофизики из Технологического института Джорджии не доказали: ландшафт лепит не вода, а обычный голодный скот.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use террасы в горах

Математика коровьего шага

Чарльз Дарвин ещё в 1881 году заметил эти уступы на британских лугах. Ученый подозревал животных, но скептики смеялись. Они настаивали: броуновское движение стада не способно вытоптать параллельные линии. Современные исследователи использовали компьютерное моделирование. Они задали цифровую логику: животное хочет есть и следит за расходом калорий.

"Животные не архитекторы, они инстинктивно оптимизируют путь. Подъем — это колоссальный расход энергии, поэтому травоядные предпочитают срезать угол, передвигаясь поперек склона. Это чистая механика выживания", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по животному миру Дмитрий Мельников.

Стигмергия: как хаос создает порядок

В модели сработал механизм "обратной связи". Каждый шаг копытного уплотняет почву и губит траву. Это создает микроуглубление. Следующая овца инстинктивно выбирает этот же путь, где копыто уже не скользит. Спустя тысячи шагов случайная тропа превращается в четкий уступ.

Параметр Характеристики процесса Главная цель Минимальный расход энергии Механизм влияния Уплотнение почвы и уничтожение покрова

Это классический пример стигмергии. Животные не общаются, но меняют ландшафт, оставляя друг другу "подсказки". Аналогично редкие собаки прокладывают тропы в дебрях, или люди затаптывают газоны в парках. Узоры — побочный продукт стремления к легкому завтраку. Убедиться в важности среды можно, изучив потребности хищников в неволе.

"Вытаптывание — мощный геологический фактор. Мы часто недооцениваем влияние скота, зацикливаясь на эрозии. Но даже собаки в домашнем быту своим движением задают паттерны износа покрытий, а тут — масштабы целых горных хребтов", — констатировал в беседе с Pravda.Ru зоолог Аркадий Кузнецов.

Загадка старика Дарвина

Результаты модели подтверждают: террассеты — это не причуда погоды, а следы миллионов копыт. Геометрия реальных троп идеально легла на расчеты компьютерной модели. Любопытно, что Дарвин нашел ответ на глаз, просто наблюдая за поведением стад Англии. Сейчас это называют научным прозрением.

Важно помнить, что даже общение с питомцем строится на похожих сигналах, а не только на генетике. Если вам интересна тема безопасности, посмотрите риски контакта с дикими зверями. Также стоит знать причины, по которым питомцы лают на пустоту.

"Математическая модель устраняет человеческий субъективизм. Мы видим, как хаотичные воздействия суммируются в жесткие структуры. Это база для понимания поведения крупных существ в их среде", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Ответы на популярные вопросы о террассетах

Что такое террассеты?

Это природные горизонтальные уступы на склонах гор, имеющие регулярную форму.

Почему они выглядят как лестницы?

Животные из-за экономии сил ходят строго поперек склона, вытаптывая одинаковые тропинки.

Это случайность или намеренное действие?

Это стигмергия: каждое животное реагирует на уже измененную среду, не осознавая общего результата.

Где их можно увидеть?

На крутых травянистых склонах холмов и гор по всему миру.

Читайте также