Лето приносит не только жару, но и щедрый урожай бахчевых. Владельцы домашних животных часто пытаются угостить четвероногих лакомством со своего стола. Арбузы и дыни кажутся безобидным десертом, но их влияние на организм хищника требует осторожности.
Собаки и кошки биологически — хищники. Их пищеварительная система требует животного белка. Углеводы из ягод и фруктов не являются естественным топливом для их метаболизма. Тем не менее, сезонные сочные плоды им нравятся, так как богаты влагой и клетчаткой.
"Включение растительной пищи — это всегда эксперимент. Мясо должно оставаться фундаментом рациона, так как ферментативная система хищника не адаптирована к переработке больших объемов сахаров и клетчатки из плодов", — подчеркнула ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.
Фрукты и ягоды — лишь лакомство. Их доля не превышает 10-15% дневного меню. Избыток вызывает брожение в кишечнике. Индивидуальная непереносимость проявляется поносом, аллергией или вздутием живота. Важно помнить о стрессе, который провоцирует у питомцев расстройство ЖКТ сильнее, чем сами продукты.
|Продукт
|Особенности для питомца
|Арбуз
|Источник воды, минимальная калорийность, очищать от семечек.
|Дыня
|Высокое содержание сахара, риск послабления стула.
"Любое новое лакомство вводится постепенно. Один кусочек размером с фалангу пальца — максимум для первой пробы. Если стул изменился — убирайте плод из рациона навсегда", — резюмировала ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.
Бахчевые культуры часто накапливают химикаты. Забота о безопасности начинается с покупки у проверенных фермеров. Обязательно мойте кожуру. Арбуз и дыня очищаются от семян, способных вызвать закупорку кишечника у мелких пород. Не давайте лакомство без присмотра.
"Нитраты опаснее сахара. Обычный нитратомер спасет здоровье собаки. Если нет возможности проверить качество — лучше выбрать коммерческие лакомства, безопасность которых подтверждена анализами", — предупредил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.
Категорически нет. Виноград и изюм содержат токсины, вызывающие острую почечную недостаточность у многих животных.
Животных привлекает яркий запах и сладкий вкус, а также потребность в дополнительной влаге в летний зной.
Симптомы: зуд, покраснение слизистых, выделения из глаз, рвота или диарея после поедания продукта.
Достаточно тщательного промывания под проточной водой с использованием мягкой щетки для удаления грязи из пор кожуры.
Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.