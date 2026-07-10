Летний соблазн или опасный эксперимент? Что будет, если предложить питомцу арбуз

Лето приносит не только жару, но и щедрый урожай бахчевых. Владельцы домашних животных часто пытаются угостить четвероногих лакомством со своего стола. Арбузы и дыни кажутся безобидным десертом, но их влияние на организм хищника требует осторожности.

Фото: unsplash.com by Juja Han juja_han, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арбуз

Арбуз и дыня в рационе хищника

Собаки и кошки биологически — хищники. Их пищеварительная система требует животного белка. Углеводы из ягод и фруктов не являются естественным топливом для их метаболизма. Тем не менее, сезонные сочные плоды им нравятся, так как богаты влагой и клетчаткой.

"Включение растительной пищи — это всегда эксперимент. Мясо должно оставаться фундаментом рациона, так как ферментативная система хищника не адаптирована к переработке больших объемов сахаров и клетчатки из плодов", — подчеркнула ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Безопасные порции и риски

Фрукты и ягоды — лишь лакомство. Их доля не превышает 10-15% дневного меню. Избыток вызывает брожение в кишечнике. Индивидуальная непереносимость проявляется поносом, аллергией или вздутием живота. Важно помнить о стрессе, который провоцирует у питомцев расстройство ЖКТ сильнее, чем сами продукты.

Продукт Особенности для питомца Арбуз Источник воды, минимальная калорийность, очищать от семечек. Дыня Высокое содержание сахара, риск послабления стула.

"Любое новое лакомство вводится постепенно. Один кусочек размером с фалангу пальца — максимум для первой пробы. Если стул изменился — убирайте плод из рациона навсегда", — резюмировала ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Нитраты и подготовка угощения

Бахчевые культуры часто накапливают химикаты. Забота о безопасности начинается с покупки у проверенных фермеров. Обязательно мойте кожуру. Арбуз и дыня очищаются от семян, способных вызвать закупорку кишечника у мелких пород. Не давайте лакомство без присмотра.

"Нитраты опаснее сахара. Обычный нитратомер спасет здоровье собаки. Если нет возможности проверить качество — лучше выбрать коммерческие лакомства, безопасность которых подтверждена анализами", — предупредил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Ответы на популярные вопросы о питании питомцев

Можно ли давать виноград?

Категорически нет. Виноград и изюм содержат токсины, вызывающие острую почечную недостаточность у многих животных.

Почему зверь просит арбуз?

Животных привлекает яркий запах и сладкий вкус, а также потребность в дополнительной влаге в летний зной.

Как понять, что у питомца аллергия?

Симптомы: зуд, покраснение слизистых, выделения из глаз, рвота или диарея после поедания продукта.

Нужно ли мыть плоды с мылом?

Достаточно тщательного промывания под проточной водой с использованием мягкой щетки для удаления грязи из пор кожуры.

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