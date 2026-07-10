Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Север больше не будет краем света: Россия запускает крупнейшее обновление арктических городов до 2035 года
Море, горы и никакой суеты: 6 мест в России, где отпуск пройдет лучше, чем на юге
Суверенитет России: внутренние вопросы и международные последствия
Замок на амбаре сняли: Россия впервые за долгое время обнулила пошлины на вывоз зерна
Мир на пороге дефицита: решение Пекина спровоцировало тектонический сдвиг в высоких технологиях
Балтийское море 26 лет не расставалось с детским письмом: развязка этой истории тронула до глубины души
Золото XXI века лежит не в банках, а под землёй: Китай сделал ставку на богатства Намибии
Урожай висит на волоске: игнорирование этой летней процедуры может обернуться потерей всех ягод
Подмосковье заволокло черным дымом: пламя охватило крупный торговый центр — людей срочно вывели

А мы пойдём на север: почему в жару собаки тянут поводок в сторону от привычных маршрутов

Зоосфера » Собаки

Летнее солнцепек меняет привычки домашних животных. Собаки, прежде активные и игривые, внезапно отказываются от длинных маршрутов и предпочитают холодный кафель тенистым аллеям. Этот спад активности — не каприз, а биологический механизм выживания в экстремальных условиях.

Собака сопротивляется прогулке
Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Собака сопротивляется прогулке

Физиология охлаждения

Организм собаки тратит колоссальные ресурсы на поддержание терморегуляции. В отличие от человека, животное не способно охлаждаться через кожу по всей поверхности тела. Основной теплообмен происходит через дыхание и пасть. Любая физическая нагрузка на жаре превращается в угрозу.

"Перегрев или тепловой удар развиваются стремительно. Владелец должен следить за состоянием слизистых оболочек и частотой дыхания, так как у собак выбор собаки и породы диктует порог чувствительности к высоким температурам", — предупредил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

График выгула в жару

Апатия питомца при выходе на улицу — сигнал инстинкта самосохранения. Собака "чувствует" приближение перегрева задолго до появления видимых симптомов. Принуждение к активности в пик температурных значений ведет к истощению сердечно-сосудистой системы.

Время суток Рекомендация по активности
11:00 — 18:00 Минимальный гигиенический выгул до 5 минут
Раннее утро/поздний вечер Допустимы спокойные прогулки, исключая бег

Важно различать проявления стресса от проявлений лени. Если собака лает на стену или ведет себя нетипично дома, причина может быть не в жаре, а в неверно выстроенных эмоциональных раздражителей в общении с хозяином.

Горячий асфальт и риски

Городская среда опасна нагретым покрытием. Асфальт аккумулирует жар, превращая тротуары в источник ожогов для подушечек лап. Следует проверять температуру покрытия тыльной стороной ладони — если вам горячо через 5 секунд, питомец получит травму.

"Владельцы часто совершают ошибку, перекладывая свои планы на животное. Нужно помнить про риски: даже прогулка во дворе может закончиться визитом к врачу, если не учитывать термический фактор", — констатировал в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Коммуникация с питомцем

Социальное взаимодействие в жару требует коррекции. Собака, охваченная стрессом от жары, хуже воспринимает дрессировочные команды, что может привести к ложному ощущению ревности у собак или непослушания. Дайте питомцу право на уединение в прохладном месте.

Ответы на популярные вопросы о содержании животных

Можно ли обливать собаку водой на улице?

Да, но только лапы и живот. Нельзя допускать резкого перепада температур, чтобы не спровоцировать сосудистый спазм.

Почему собака отказывается от корма летом?

Снижение аппетита в жару — естественная реакция. Организм переключается на экономию энергии.

Нужно ли стричь животное коротко?

Двойная шерсть многих пород работает как термоизолятор, защищая от ультрафиолета.

Как определить степень обезвоживания?

Следите за эластичностью кожи: при потере влаги складка кожи расправляется медленно.

Читайте также

Экспертная проверка: ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин, ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Садоводство, цветоводство
Огурцы плодоносят как на дрожжах: секретный раствор из йода и золы для спасения грядок
Кремль увидел истинное лицо альянса: решение саммита в Анкаре вынудило Москву изменить курс
Мир. Новости мира
Кремль увидел истинное лицо альянса: решение саммита в Анкаре вынудило Москву изменить курс
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Военные новости
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Популярное
Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать

Последние заявления турецкой стороны на саммите НАТО ставят под вопрос будущее многолетнего партнерства и требуют от Москвы решительных контрмер.

Иллюзия партнерства с Турцией закончилась. На действия Эрдогана надо отвечать
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Топливный рынок бьется в конвульсиях: автовладельцам готовят крайне неприятный и затратный сюрприз
Двойная игра Пекина: Китай умудрился ударить в спину и тут же спасти Россию от беды
Мир на грани пепелища: безумный маневр Вильнюса у границ России напугал даже Германию
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Под Калининградом время словно треснуло: из-под земли подняли сокровище невероятной ценности
Из Польши ушел гуманитарный груз для бойцов ВС РФ: громкая акция может обернуться тихой проверкой
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Самолет, который должен был покорить всю Россию, неожиданно оказался не готов к российскому климату
Последние материалы
Море, горы и никакой суеты: 6 мест в России, где отпуск пройдет лучше, чем на юге
Суверенитет России: внутренние вопросы и международные последствия
Замок на амбаре сняли: Россия впервые за долгое время обнулила пошлины на вывоз зерна
А мы пойдём на север: почему в жару собаки тянут поводок в сторону от привычных маршрутов
Мир на пороге дефицита: решение Пекина спровоцировало тектонический сдвиг в высоких технологиях
Балтийское море 26 лет не расставалось с детским письмом: развязка этой истории тронула до глубины души
Золото XXI века лежит не в банках, а под землёй: Китай сделал ставку на богатства Намибии
Урожай висит на волоске: игнорирование этой летней процедуры может обернуться потерей всех ягод
Подмосковье заволокло черным дымом: пламя охватило крупный торговый центр — людей срочно вывели
Эффект пуш-ап для ягодиц: 7 упражнений, возвращающих форму без посещения фитнеса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.