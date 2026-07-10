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Размером почти с лодку: самый большой сом стал героем легенд, которые пережили не одно поколение

Зоосфера

Обыкновенный сом остается крупнейшим пресноводным хищником Европы. Его размеры и скрытный образ жизни породили десятки городских легенд о нападениях на людей. На деле биологические особенности рыбы делают ее эффективным охотником, но не людоедом, способным проглотить добычу крупнее водоплавающей птицы.

Сом
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сом

Мировые рекорды веса и длины

Официально зафиксированный максимум принадлежит меконгскому гигантскому сому. В 2005 году в Таиланде поймали особь весом 293 кг при длине 2,7 метра. Это абсолютный предел для пресноводных рыб. Европейский сом, обитающий в российских реках, уступает азиатскому родственнику в массе, но часто превосходит его в длине.

"В бассейне Волги и Дона сомы весом 130–150 кг встречаются редко, но это биологическая норма для вида при наличии кормовой базы. Рост этой рыбы не прекращается всю жизнь, если она обитает в глубоких ямах с минимальным антропогенным давлением", — объяснил специально для Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Международная ассоциация спортивного рыболовства фиксирует рекорды для европейского сома в районе 135 кг. Слухи о пятиметровых гигантах весом в тонну не имеют научного подтверждения. Часто за рекордные показатели принимают примерные оценки рыбаков, сделанные без использования весов.

Вид сома Максимальный вес (кг)
Меконгский гигантский сом 293
Европейский (обыкновенный) сом 135
Азиатский сом гунч 104

Анатомия речного засадчика

У сома нет чешуи, его кожа покрыта защитным слоем слизи. Огромная пасть снабжена множеством мелких зубов, направленных внутрь, которые действуют как щетка. Основные датчики хищника — шесть усов, помогающих находить добычу в полной темноте. Глаза рыбы малы и не играют существенной роли в охоте.

"Сом ориентируется на вибрации и запахи. Его слуховой аппарат связан с плавательным пузырем, что создает высокую чувствительность к звукам. Эту особенность используют рыболовы при работе квоком, имитирующим всплеск кормящейся рыбы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Хищник предпочитает тактику засады. Днем он неподвижно лежит в коряжнике или глубокой яме, а ночью выходит на отмели. В рацион взрослых особей входит любая доступная рыба, лягушки, грызуны и крупные ракообразные. В отличие от него, ротан захватывает мелкие водоемы, истребляя все живое, сом же регулирует численность крупных видов в реке.

Реальная опасность для человека

Анатомическое строение сома исключает возможность проглатывания крупного объекта. Узкий пищевод и отсутствие режущих зубов делают взрослого человека невозможной добычей. Случаи агрессии чаще всего связаны с защитой гнезда в период нереста. Рыба может атаковать ноги купальщика, оставляя царапины или синяки.

"Крупные рептилии или хищные рыбы могут воспринимать движение в воде как угрозу территории. Сом способен укусить человека, но это не попытка съесть жертву, а оборонительный рефлекс", — объяснил эксперт Pravda.Ru по экзотическим животным Антон Тарасов.

В начале 2000-х годов в Индии обсуждали серию исчезновений людей в реке Кали. Местный сом гунч подозревался в агрессии из-за привычки питаться останками у погребальных костров. Однако прямых доказательств охоты на живых людей нет. В северных широтах такие случаи не фиксировались даже при наличии инвазивных видов или аномально крупных особей.

Среда обитания и размножение

Сом живет до 80 лет в контролируемых условиях, в дикой природе — около 25–30 лет. Он выбирает низинные реки с медленным течением. Самец проявляет редкую для рыб заботу о потомстве: строит гнездо и охраняет кладку икры от других хищников до появления мальков. Это обеспечивает высокую выживаемость молоди в сложных условиях.

Для успешной рыбалки на сома требуются усиленные снасти и понимание суточных миграций рыбы. Хищник активен с мая по октябрь, уходя в зимнюю спячку в глубокие русловые ямы при понижении температуры воды до 8–10 градусов. Огромные размеры сома делают его индикатором благополучия водной экосистемы.

Ответы на популярные вопросы о сомах

Может ли сом утащить взрослого человека на дно?

Случаев целенаправленной охоты на людей не зафиксировано. Сом может случайно зацепиться за снаряжение или одежду, испугав человека, но его силы недостаточно для преднамеренного убийства взрослого.

Почему в Чернобыле водятся гигантские сомы?

Размеры сомов в Припяти объясняются отсутствием рыболовного промысла и обилием корма. При отсутствии естественных врагов и человека рыбы доживают до предельного возраста, достигая естественных биологических максимумов.

Правда ли, что сом ест только падаль?

Это заблуждение. Сом является активным хищником. Хотя он может поедать мертвую рыбу, основу его рациона составляет живая добыча, которую он находит с помощью чувствительной боковой линии и усов.

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Экспертная проверка: биолог-эколог Аркадий Кузнецов, зоолог Дмитрий Мельников, ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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