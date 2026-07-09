Лесные паразиты атакуют: главная угроза ежей, о которой молчат

Тактильные контакты с дикими ежами могут привести к тяжелым медицинским последствиям. Как сообщила врач-инфекционист Екатерина Болдырева, даже мимолетное прикосновение к иголкам или шерсти животного способно обернуться заражением бактериальными инфекциями.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Free for commercial use Ежик ест яблоко

Особую опасность представляет сальмонеллез — острое поражение желудочно-кишечного тракта, которое сопровождается высокой температурой, рвотой и сильными болями. Подобные риски в дикой природе напоминают о том, как хрупок биобаланс и насколько опасными могут быть контакты с представителями фауны без должной осторожности.

Инфекционные угрозы и грибковые поражения

Помимо бактерий, ежи часто являются переносчиками грибковых заболеваний, включая дерматофитию, известную как стригущий лишай. Инфекция проявляется красными кольцеобразными пятнами на коже, которые зудят и увеличиваются в размерах.

В группе риска находятся люди со свежими царапинами или дерматитом на руках, так как поврежденные ткани становятся входными воротами для грибка. Если после встречи с ежом возникли подозрительные симптомы, Болдырева рекомендует немедленно обратиться к специалисту, используя в том числе возможности телемедицины.

Травматизм при общении с колючим зверьком также несет скрытые угрозы: укусы и глубокие проколы иглами легко воспаляются из-за стафилококков и стрептококков, содержащихся в слюне и на теле ежа. Как сообщает Газета.Ru со ссылкой на эксперта, риск бешенства при укусе ежа крайне мал по сравнению с лисами, однако полностью исключать его нельзя из-за зафиксированных в медицине единичных случаев заражения.

"Ежи являются настоящими "пылесосами" для лесных паразитов — их иглы буквально собирают на себе клещей, которые не могут отпасть самостоятельно. Среди колючек могут скрываться десятки кровососущих особей, переносящих энцефалит и боррелиоз, поэтому брать животное в руки без перчаток — это прямая угроза здоровью", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Правила первой помощи и скрытые паразиты

В случае получения травмы от ежа необходимо действовать оперативно: рану следует промывать проточной водой с мылом не менее 15 минут, чтобы максимально очистить ткани. После этого визит в травмпункт становится обязательным, так как врачу необходимо решить вопрос о введении вакцин против столбняка и бешенства. Не стоит забывать, что ежи несут на себе не только микробов, но и вполне видимых паразитов.

Клещи, обитающие в ежиных иголках, представляют отдельную серьезную опасность для человека, выступая переносчиками болезни Лайма. Часто владельцы собак, гуляя с питомцами в лесу, не замечают, как их подопечные находят ежей, что создает дополнительные риски.

Ответы на популярные вопросы о контактах с ежами

Можно ли кормить ежей молоком при встрече?

Нет, у взрослых ежей непереносимость лактозы. Употребление молока вызывает у них серьезное расстройство пищеварения и может привести к гибели животного.

Что делать, если еж зашел на дачный участок?

Лучше всего не трогать его и не пытаться переместить. Животное само уйдет, когда закончит охоту на насекомых или слизней.

Нужно ли делать прививку, если еж просто уколол иголкой?

Если кожный покров нарушен, необходимо обработать рану антисептиком. Консультация врача обязательна для оценки риска занесения столбнячной инфекции или бешенства.

Правда ли, что дикие ежи всегда переносят бешенство?

Это миф. Ежи болеют бешенством значительно реже, чем хищники, однако из-за их образа жизни и контактов с другими животными риск инфицирования остается ненулевым.

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