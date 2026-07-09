Не узнаю вас в гриме: после возвращения с соседской гендер-пати кошка Уилбур стала легендой

Кошка по кличке Уилбур из британского города Пензанс вернулась с вечерней прогулки в совершенно неожиданном образе. Шерсть животного окрасилась в ярко-синий цвет. Хозяйка кошки Софи не сразу поняла причину метаморфозы, опасаясь отравления или контакта с опасными химикатами. Фотография синей кошки в социальных сетях моментально прояснила ситуацию: виной всему стал праздник у соседей.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Купание кошки

Синяя кошка: случайная находка на улице

Инцидент произошел во время классического мероприятия — вечеринки "гендер-пати", где пол будущего ребенка объявляют с помощью цветного порошка. Кукурузный крахмал, окрашенный в синий цвет, разлетелся по саду соседей, где гуляла Уилбур. Шерсть кошки сработала как губка, впитав мелкодисперсный краситель.

К счастью, состав порошка оказался безвредным. После нескольких водных процедур Уилбур вернула свой природный окрас, а курьезный случай стал локальной шуткой. Однако исследования характера и здоровья кошек показывают, что далеко не всегда контакт с неизвестными веществами заканчивается столь безобидно.

"Владельцы часто недооценивают токсичность бытовых средств, с которыми питомец встречается на улице или дома. Даже крахмалосодержащие частицы могут вызвать раздражение слизистых, если животное начнет их активно слизывать", — предупредил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Опасность бытовых загрязнителей

Кошки — чистоплотные существа, тратящие много времени на груминг. Любое нетипичное загрязнение шерсти несет риск интоксикации. Владельцы обязаны контролировать состояние питомца после каждого выхода за пределы дома.

Если на шерсти обнаружилось пятно неизвестного происхождения, действуйте решительно:

Изолируйте животное, не давая ему умываться.

Попытайтесь определить источник загрязнения.

Используйте только профессиональные шампуни, предназначенные для безопасного ухода за животными.

Следите за состоянием вибрисс — это индикатор здоровья кошки, который первым реагирует на стресс или недомогание.

Тип загрязнения Потенциальный риск Пищевые красители, крахмал Низкий, возможно раздражение ЖКТ Технические жидкости, мазут Критический, риск системного отравления

"Если на коже животного возникло покраснение, сыпь или зуд после контакта с непонятным веществом — не занимайтесь самолечением. Несвоевременное обращение к специалисту осложняет диагностику. Применение средств для людей часто вызывает аллергический дерматит", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru фелинолог Наталья Гаврилова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности питомцев

Как быстро нужно смывать краску с кошки?

Смывать нужно немедленно, чтобы кошка не проглотила субстанцию в процессе вылизывания.

Любое ли средство для людей опасно для кошек?

Кожные покровы кошек чувствительнее человеческих, а рН-баланс различается. Обычное мыло может вызвать ожог кожи.

Все ли кошки любят воду?

Большинство кошек избегают воды, поэтому мытье — всегда стресс. Используйте полотенца или специальные сухие шампуни для удаления пятен.

Когда стоит звонить ветеринару?

Если кошка вялая, у нее наблюдается повышенное слюноотделение, рвота или изменение поведения — немедленный осмотр у профессионала обязателен.

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