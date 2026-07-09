Болезнь, которую считают страницей истории, снова напоминает о себе: всё начинается с одной крысы

Вспышка смертельно опасной инфекции зафиксирована в американском штате Нью-Мексико: лабораторные тесты подтвердили наличие чумы у дикой крысы, найденной на частной территории. Бактерия Yersinia pestis, более известная как "черная смерть", продолжает циркулировать в дикой природе США, создавая прямую угрозу для домашних питомцев и их владельцев. Эксперты предупреждают, что болезнь протекает крайне агрессивно, и без экстренной помощи шансы на выживание минимальны как для животных, так и для людей.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крыса

Находка в Нью-Мексико: как обнаружили инфекцию

Случай заражения грызуна в США стал первым зафиксированным фактом среди диких животных в текущем регионе за 2026 год. Мертвую крысу обнаружил житель штата на своем участке, после чего вызвал специалистов Департамента здравоохранения для проведения анализов. Хотя инцидент произошел в США, где ежегодно фиксируется до половины всех случаев заболевания страны именно в Нью-Мексико, бдительность стоит сохранять владельцам животных повсеместно.

"Инфицирование диких грызунов — это всегда тревожный сигнал для владельцев собак и кошек. Даже если ваш питомец не выходит за пределы участка, риск контакта с переносчиками болезни сохраняется", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Ранее в этом году ветеринарные службы уже выявили четверых собак с подтвержденным диагнозом. Врачи подчеркивают, что бактерия крайне устойчива и легко передается через внешнюю среду. Ситуация осложняется тем, что скрытые мотивы животных, такие как охотничий инстинкт, заставляют их атаковать потенциально опасных грызунов.

Пути заражения и риски для домашних животных

Заместитель государственного эпидемиолога Чед Смелзер, чьи слова приводит New York Post, отмечает: "Хотя это животный случай чумы, важно помнить, что люди могут заразиться через укусы блох или прямой контакт с инфицированными особями, включая грызунов, диких животных и даже домашних питомцев". Основная опасность заключается в том, что кошки и собаки выступают промежуточным звеном между дикой природой и человеком.

"Кошки особенно уязвимы к бубонной форме чумы, так как часто поедают мелких грызунов. Собаки чаще заражаются через укусы насекомых. Главная задача хозяина — исключить свободный выгул в местах обитания диких животных", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Статистика прошлых лет подтверждает серьезность угрозы: в 2025 году в Аризоне и Колорадо были зафиксированы летальные исходы как среди людей, так и среди домашних кошек. Часто владельцы не замечают первичных признаков болезни, списывая их на обычное недомогание или проблемы в организме, которые проявляются через вялость.

Симптомы и меры предосторожности

У людей чума проявляется резким скачком температуры, ознобом, невыносимой головной болью и болезненным увеличением лимфоузлов. У четвероногих друзей клиническая картина включает лихорадку, отказ от еды и апатию. Чтобы минимизировать риски, необходимо поддерживать чистоту на прилегающих к дому территориях: убирать мусор и дровяные завалы, где селятся крысы.

"Регулярная обработка питомцев от блох — это уже не просто гигиена, а мера выживания. Именно насекомые переносят бактерию от диких крыс к домашним любимцам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Фактор риска Способ защиты / Решение Укусы блох на прогулке Постоянное использование капель или ошейников от паразитов Охота на диких грызунов Контролируемый выгул и запрет на контакт с тушами животных Свалки и дровяники во дворе Санитарная очистка территории, устранение мест гнездования крыс

Ответы на популярные вопросы о чуме у животных

Как понять, что питомец мог заразиться?

Первыми признаками становятся внезапная слабость, высокая температура и отказ от любой пищи. Если вы живете в регионе, где активны дикие грызуны, любое резкое изменение в поведении животного требует немедленного обращения в клинику.

Передается ли чума от собаки или кошки человеку?

Да, это возможно при тесном контакте с выделениями больного животного или если блохи с питомца перепрыгнут на человека. Особую опасность представляют кошки с легочной формой чумы, так как они могут распространять бактерию воздушно-капельным путем.

Существует ли вакцина для животных?

Вакцинация домашних животных против чумы палочкой Yersinia pestis не является рутинной практикой. Основной упор делается на профилактическую обработку от эктопаразитов (блох) и предотвращение контактов с дикой фауной.

Насколько эффективна современная медицина против этой болезни?

Чума лечится антибиотиками, но успех терапии напрямую зависит от скорости постановки диагноза. Без лечения летальность крайне высока, поэтому счет идет на часы с момента появления первых симптомов.

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