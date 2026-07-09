Смотришь и не веришь глазам: эти собаки поют, лазают по деревьям и согревают не хуже грелки

Мировая фауна скрывает удивительные биотипы, в которых формирование видов шло изолированно тысячи лет. Результат такой эволюции поражает. Собаки научились лазать по деревьям, имитировать оперный вокал и выживать в экстремальной жаре Сахары, сохраняя повадки диких предков и редкую преданность человеку.

Фото: Own work by Canarian, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Комондор

Новогвинейская поющая собака

В джунглях Папуа-Новой Гвинеи обитает хищник, чей голос напоминает трели птиц или китов. Эти животные не умеют лаять. Они издают мелодичные звуки разной тональности, собираясь в группы для коллективного вокала. Анатомия их скелета позволяет карабкаться по стволам деревьев и совершать прыжки на 1.5 метра в высоту с места.

Психологический профиль такой особи близок к диким псовым. Они осторожны, независимы и требуют длительной адаптации. Интеллект системы позволяет им принимать решения без участия человека, что важно учитывать при подготовке дома к новому жильцу.

"Эти собаки — реликты. Их поведение не имеет ничего общего с повадками лабрадора. Это серьезный хищник с жесткой социальной иерархией", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Ксолоитцкуинтли из Мексики

Мексиканская голая собака — одна из древнейших пород в западном полушарии. Ацтеки считали их проводниками через подземное царство. Отсутствие шерсти делает их кожу горячей на ощупь, что в древности использовалось для прогревания суставов при болезнях. Температура тела ксоло кажется выше из-за прямого контакта с кожей, обеспечивая эффект живого компресса.

Такой питомец выбирает одного лидера и сохраняет дистанцию с посторонними. В жарком климате их кожа требует защиты, иначе прогулка в жару закончится ожогами. Эти собаки молчаливы, но их бдительность делает из них надежных охранников периметра.

Бергамская овчарка

Шерсть бергамаско — это сложная экосистема из плотных плоских лепешек. Такой панцирь не дает овчарке промокнуть под ледяным дождем в горах и защищает от зубов волков. Шерстяной покров формируется естественным путем к трем годам и не требует расчесывания. Собака физически ощущает себя защищенной в любой среде.

Несмотря на экзотический вид, это уравновешенные пастухи. Они воспринимают семью как объект охраны. Если питомец проявляет беспокойство, стоит провести плановый осмотр, так как под массивной шерстью сложно заметить первые признаки недомогания.

"Бергамаско обладает феноменальной выносливостью. Это не декор, а рабочая машина, способная сутками контролировать стадо в альпийских условиях", — подчеркнул специально для Pravda.Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Леонбергер

Порода была выведена в Германии как живой символ льва. Взрослый кобель весит до 80 килограммов при росте в холке около 80 сантиметров. Обладая внешностью зверя, леонбергер отличается мягким характером. Он тонко реагирует на интонации и эмоциональный фон в помещении, стараясь сглаживать конфликты.

Для таких гигантов важен режим. Любой ночной лай обычно сигнализирует о нарушении привычного графика или дискомфорте. Их сердце и суставы требуют регулярного контроля ветеринара.

Порода Главная особенность Комондор Шерсть в виде шнуров весом до 7 кг Азавак Скорость бега до 64 км/ч Лёвхен Миниатюрный размер при бесстрашии волкодава

Комондор

Венгерский комондор — мастер маскировки. Среди овец его не отличить от части стада. Его шерсть закручена в длинные шнуры, которые невозможно прокусить. Это независимый стратег: пес сам решает, когда пора атаковать хищника. Он не ждет сигнала пастуха, если видит реальную угрозу.

Дома комондор ведет себя как спокойный наблюдатель. Но его бдительность не снижается даже во сне. Если вы потеряли питомца, помните историю про собаку в Мексике — такие животные могут уйти далеко в поисках работы или объекта защиты.

Азавак

Азавак — это физика движения в чистом виде. Уроженец Сахары обладает сухим телосложением и длинными рычагами конечностей. Его метаболизм настроен на длительный бег при высоких температурах. Это крайне важно: во время активности следите за нормой воды, так как риск обезвоживания у борзых выше.

Характер азавака лишен рабской преданности. Это партнерство на равных. Собака требует уважения личного пространства и не переносит грубости. В условиях квартиры им критически не хватает пространства для реализации скоростного потенциала.

"Азавак — это аристократ пустыни. Ему нужна не дрессура, а взаимопонимание. Попытки сломить его волю приведут к полной потере контакта", — отметил в разговоре с Pravda.Ru эксперт по экзотическим животным Антон Тарасов.

Лёвхен

Львиная собачка на протяжении веков была статусным атрибутом европейской знати. Несмотря на игрушечный вид, у лёвхена крепкая психика. Он не знает страха и готов защищать свою территорию от противника, превосходящего его в десять раз. Это активные и любознательные спутники, требующие постоянных интеллектуальных нагрузок.

Ответы на популярные вопросы

Сложно ли ухаживать за шерстью комондора?

Ее нельзя расчесывать. Шнуры разделяют вручную, чтобы они не превратились в один сплошной колтун. Мытье занимает целый день, а сушка — до двух суток.

Может ли поющая собака жить в квартире?

Это не рекомендуется. Из-за диких инстинктов и специфического вокала животному требуется просторный вольер в частном секторе.

Нужна ли азаваку одежда зимой?

Да. Минимальный процент подкожного жира и отсутствие подшерстка делают их беззащитными перед российскими морозами.

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