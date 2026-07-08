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Жара для кур опаснее мороза: птицу подводит не солнце, а условия, которые создают сами хозяева

Зоосфера

Летом высокая температура воздуха становится критическим фактором для домашней птицы. Отсутствие потовых желез делает кур, уток и индейку беззащитными перед перегревом. Фермеру необходимо корректировать рацион, режим поения и вентиляцию, чтобы избежать остановки яйцекладки и гибели поголовья.

Курицы
Фото: commons.wikimedia.org by Smart learned, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Курицы

Физиология перегрева и биоритмы

Птицы лишены механизма охлаждения через кожу. Единственный способ сбросить лишнее тепло — учащенное дыхание через открытый клюв. Этот процесс требует огромных затрат энергии и провоцирует резкую потерю влаги. Комфортный порог для большинства видов заканчивается на отметке 24 °C. Выше этого значения включаются защитные реакции: птица меньше двигается, отказывается от еды и перестает нестись.

"При температуре свыше 30 градусов риск теплового удара возрастает кратно. Организм птицы буквально варится изнутри из-за высокой интенсивности метаболизма", — отметил специально для Pravda.Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Ситуацию осложняет ускоренное разложение органики. В поилках и подстилке лавинообразно размножаются бактерии. Любая натуральная добавка или влажная мешанка на жаре закисает за два часа. Отравиться испорченным кормом для ослабленного организма — фатально.

Режим поения и гидратация

В жару потребление жидкости удваивается. Курице требуется до 600 мл, индюку — до 1200 мл воды в сутки. Если вода в поилке нагревается до температуры воздуха, птица перестает ее пить. Оптимальный показатель для взрослого стада — около 15 °C. Воду приходится менять трижды в день, а емкости размещать строго в тени, подальше от солнечных лучей.

Вид птицы Расход воды в жару (мл/сутки)
Курица-несушка 400—600
Утка средняя 800—1000
Индейка взрослая 1000—1200

Для водоплавающих вода выполняет роль внешнего радиатора. Уткам необходимо смачивать голову и оперение для сброса температуры. Без доступа к воде у них быстро наступает обезвоживание. Важно понимать, что помощь курице в жару начинается именно с контроля температуры жидкости, а не с медикаментов.

Организация теневых зон

Тень должна быть динамичной. Участок под забором, затененный утром, к полудню превращается в раскаленную сковороду. Стационарные навесы, тенты и кустарники спасают от прямых лучей. Особое внимание уделяют индюкам: из-за большой массы тела они перегреваются быстрее мелких сородичей.

"Скученность в тени — это верный путь к инфекции. Если укрытий мало, птицы начинают драться за место, что создает дополнительную термическую нагрузку", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

При недостатке пространства у кур может начаться агрессия. Даже если в стаде есть четкая иерархия, дискомфорт ломает привычное поведение. Птиц охватывает паника, они начинают метаться, что лишь ускоряет перегрев.

Вентиляция и плотность посадки

В птичнике воздух должен обновляться постоянно. Нагретый углекислый газ должен уходить через продухи в крыше, а свежий поток поступать снизу. Однако сквозняки на уровне насестов недопустимы. В жару подстилку истончают до 3-5 см. Это позволяет птице охлаждаться о бетонный или деревянный пол, который всегда холоднее воздуха.

Кормление переносят на раннее утро и поздний вечер. Переваривание зерна требует энергии и повышает внутреннюю температуру тела. Использование полнорационных смесей снижает риск того, что содержание кур станет убыточным из-за падежа или болезней в летний период.

Ответы на популярные вопросы

Как быстро развивается перегрев у птицы?

При критической температуре и отсутствии воды тепловой удар может произойти всего за 2–3 часа.

Почему куры перестают нестись в жару?

Организм направляет все ресурсы на охлаждение и поддержание жизни. Репродуктивная функция временно отключается ради экономии энергии.

Можно ли использовать вентиляторы в курятнике?

Да, но поток воздуха не должен быть направлен прямо на птицу. Вентилятор должен работать на вытяжку или перемешивание воздуха под потолком.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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