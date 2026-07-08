Покой даже не снится: что надо знать о собаке, чтобы отучить её лаять и выть на луну

Если собака по ночам вдруг начинает лаять "на луну", чаще всего дело не в небесном свете. Пёс реагирует на то, что тревожит его рядом: звук, запах, вспышку света или собственный дискомфорт. Чтобы понять причину, владельцу стоит посмотреть на режим дня, нагрузку, сон и состояние здоровья питомца.

Фото: flickr.com by NASA/Joel Kowsky is licensed under National Aeronautics and Space Administration Ночь

Почему собака лает на луну

Ночной лай редко связан именно с луной. Чаще собака слышит или чувствует что-то, чего человек не замечает. Это может быть шаги, запах, свет из окна или перемена в привычной обстановке. Иногда повод куда серьёзнее — проблемы со здоровьем или возрастные изменения. После прогулки и игр полезно посмотреть, достаточно ли пёс двигается и получает ли умственной нагрузки в течение дня.

"Если собака стала чаще лаять ночью, я бы сначала проверил режим, а уже потом искал поведенческую причину", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Какие причины чаще всего запускают ночной лай

У ночного лая есть несколько частых причин. Первая — скука и нехватка дневной активности. Тогда собака становится чувствительнее к любому шуму и свету. Вторая — стресс из-за перемен в привычном укладе. Третья — сигнал о возможной угрозе: животное может уловить посторонний запах или услышать незнакомые шаги. Четвёртая — проблемы со здоровьем. У пожилых собак нередко встречаются когнитивные расстройства, из-за которых темнота вызывает растерянность и тревогу.

Если лай появляется внезапно, полезно вспомнить, не менялся ли режим дня и не стало ли меньше прогулок. Иногда собака просто не успевает выплеснуть энергию днём и переносит возбуждение на ночь. В похожей ситуации у животных меняется и поведение, и реакция на обычные звуки, поэтому наблюдение за привычками помогает увидеть причину раньше, чем проблема закрепится.

"Ночной лай часто держится на одном триггере: свет, шум или тревога. Если убрать источник раздражения, поведение нередко меняется быстрее, чем ждёт хозяин", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Как помочь собаке перестать реагировать на темноту

Начать стоит с визита к ветеринару. Осмотр поможет понять, не связан ли лай с болезнью. Если со здоровьем всё в порядке, можно менять бытовой режим. Собакам полезны длинные прогулки, новые маршруты, команды и простые задачи на сообразительность. Это помогает снять напряжение и переключить внимание.

Ещё один шаг — обустроить спокойное место для сна. Оно должно быть тихим, удобным и защищённым от лишнего шума. Если пёс боится темноты, можно оставить ночник. Такой мягкий свет часто помогает животному спокойнее засыпать. Для собак, которым трудно оставаться дома без хозяина, полезны и приёмы из материала о том, как пережить рабочий день без лишней тревоги.

"Лучше не закреплять ночной лай вниманием. Собака должна получать реакцию на спокойствие, а не на шум", — предупредил в беседе с Pravda.Ru кинолог Олег Мартынов.

Чего делать не стоит

Нельзя ругать собаку за ночной лай или наказывать её. Это только усилит тревогу. Если причина в боли, жёсткая реакция ещё и испортит доверие между собакой и человеком. Не стоит также подбегать к питомцу каждый раз, когда он начинает шуметь. Лучше подходить к нему тогда, когда он уже успокоился. Так у него формируется связь между тишиной и вниманием хозяина.

Лай — это способ общения. Так собака может показать страх, предупредить об опасности, сообщить о недомогании или просто попросить внимания. Если ночные "выступления" повторяются, это не каприз. Это сигнал, что в поведении, режиме или самочувствии питомца есть сбой.

Проблема / привычка Решение / лайфхак / результат Мало прогулок и игр днём Увеличить физическую нагрузку и добавить новые команды Страх темноты Оставить ночник и сделать место для сна спокойным Лай после перемен в доме Вернуть привычный распорядок и снизить лишние раздражители Внезапный ночной лай Показать собаку ветеринару и исключить болезнь Реакция на шум или запах Сначала убрать раздражитель, а не усиливать внимание к лаю

Ответы на популярные вопросы о ночном лае собаки

Почему собака лает именно ночью?

Чаще всего её тревожит звук, запах, свет или внутренний дискомфорт. Луна сама по себе обычно не причина.

Что проверить первым делом?

Режим дня, прогулки, нагрузку, сон и состояние здоровья. Если лай начался резко, лучше начать с ветеринара.

Можно ли успокаивать собаку, когда она лает?

Лучше не делать этого в момент шума. Внимание в ответ на лай может закрепить нежелательное поведение.

Когда нужен зоопсихолог?

Если ветеринар не нашёл проблем со здоровьем, а ночной лай сохраняется, специалист поможет найти причину в поведении и привычках.

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