Вибриссы счёт любят: что происходит с организмом кошки, если она вдруг теряет усы

Вибриссы — сложный сенсорный инструмент, а не просто жесткие волосы на морде кошки. По стандартам здоровья у животного в норме насчитывается 24 уса. Симметричное расположение по 12 штук с каждой стороны позволяет питомцу виртуозно ориентироваться в пространстве, оценивать расстояния и считывать мельчайшие колебания воздушных потоков, даже когда питомец остается дома один.

Фото: Wikipedia by Moyan Brenn, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Усы кошки

Биологическая роль и норма

Природа наделила кошачьих уникальным "навигатором". Вибриссы работают как осязательные рецепторы. Они транслируют сигналы прямо в мозг, помогая животному совершать точные прыжки или перемещаться в полной темноте. Естественная смена волосков происходит регулярно, как и линька шерстного покрова. Утеря одного или двух усов не повод для паники, пока на их месте появляются новые — крепкие и здоровые, подобно тому как уникальные способности некоторых видов позволяют им успешно выживать в суровых условиях.

"Массовая потеря вибрисс — это всегда системный сбой. Организм кошки перенаправляет ресурсы на борьбу с болезнью, жертвуя качеством волосяных фолликулов", — объяснила в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Когда выпадение указывает на болезнь

Регулярный мониторинг состояния питомца критически важен. Облысение морды, ломкость усов или их выпадение только с одной стороны сигнализируют о патологии. В списке возможных причин — демодекоз, вызванный подкожным клещом, грибковые инфекции, гормональные дисбалансы или тяжелый сахарный диабет. Несбалансированный рацион также немедленно отражается на качестве кератина, из которого состоят усы.

Причина Последствие Грибковое поражение Локальная ломкость и покраснение Дефицит нутриентов Истончение усов, тусклый вид Гормональный сбой Массовое выпадение без зуда

Тревожные симптомы

Владелец обязан оценить общее самочувствие кошки при обнаружении аномалий. Сонливость, отказ от еды или струпья на коже — верные признаки необходимости врачебного осмотра. Стричь или выдергивать вибриссы — категорический запрет, нарушающий психологический комфорт и ориентацию животного.

"Стресс у кошек часто носит психосоматический характер, провоцируя дерматиты и потерю волос, включая вибриссы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о вибриссах

Может ли кошка обломать усы в игре?

Да, из-за неосторожности во время контакта с другими животными или предметами, но это происходит редко, а не массово.

Нужно ли давать витамины для их роста?

Только после консультации с врачом. Избыток определенных микроэлементов вредит печени сильнее, чем их дефицит.

Отрастают ли усы заново?

Да, при нормализации здоровья новые вибриссы прорастают на месте выпавших в течение нескольких недель.

Влияет ли окрас кошки на толщину усов?

Нет связи между пигментацией шерсти и прочностью структуры вибрисс.

Забота о питомце — это понимание сложности экосистемы, которую мы создаем дома. Каждое изменение в поведении или внешнем виде питомца требует внимательного разбора, а не игнорирования.

"Вибриссы — часть сенсорного аппарата, поэтому их состояние всегда отражает внутреннюю стабильность организма", — констатировал в беседе с Pravda.Ru фелинолог Наталья Гаврилова.

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