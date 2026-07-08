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Океан превратил пластиковую бутылку в одиночную камеру: история краба, для которого убежище стало ловушкой

Зоосфера

Обычная пластиковая бутылка, дрейфующая в Тихом океане, стала настоящей тюрьмой для морского краба Portunus sanguinolentus. Исследователи из Университета Хиросимы, обнаружившие пленника у берегов Окинавы, столкнулись с биологической загадкой: ширина панциря краба почти в четыре раза превышала диаметр горлышка сосуда. Оказалось, что мусор превратился в автономную экосистему, где животное не просто выживало, но и активно охотилось, оказавшись в добровольном заточении еще на стадии личинки. Этот случай наглядно демонстрирует, как антропогенное загрязнение создает смертельные ловушки, меняющие естественное поведение морских обитателей.

Краб на песчаном пляже
Фото: Pravda.ru by Аркадий Кузнецов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Краб на песчаном пляже

Пластиковая камера: как краб оказался в заточении

Во время научной экспедиции экологи подняли из воды стандартную пластиковую емкость, внутри которой метался взрослый краб. Размеры его тела (40 на 88 мм) исключали любую возможность выхода через 24-миллиметровое отверстие. Ученые установили, что краб попал внутрь, будучи микроскопической личинкой. Пластиковая емкость привлекла его как потенциальное убежище в открытом океане, но по мере роста гостеприимный "дом" превратился в вечную камеру.

"Подобные случаи подтверждают, что морские организмы обладают колоссальной адаптивностью, но цена такой выживаемости — полная изоляция от естественной среды", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Рацион пленника: на чем вырос океанский краб

Биологи изучили содержимое желудка Portunus sanguinolentus, чтобы понять, как хищник набирал массу в закрытом пространстве. Выяснилось, что бутылка работала по принципу рыболовной верши. Мальки рыб, такие как пятнистый спинорог и индо-тихоокеанский сержант, заплывали внутрь в поисках защиты, но сами становились обедом для подрастающего краба. Дополнительным источником питания служили зеленые водоросли, покрывшие внутренние стенки пластика благодаря солнечному свету.

"В замкнутом пространстве даже скудный рацион позволяет поддерживать жизнь, особенно когда уникальные способности выживания организма активируются в ответ на экстремальный стресс", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по поведению животных Павел Смирнов.

Два месяца в дрейфе: расчет времени пребывания

Чтобы определить срок заточения, ученые применили метод биологической датировки. Они проанализировали состояние колонии морских желудей (усоногих раков), облепивших внешнюю сторону тары. Исходя из темпов роста их панцирей и маркировки на пластике, биологи вычислили: краб провел в бутылке около 60 дней. За это время он прошел несколько стадий линьки, с каждым разом все больше теряя шансы на освобождение.

Фактор среды Последствие для животного
Узкое горлышко (24 мм) Свободный вход мальков и блокировка выхода для краба
Прозрачные стенки и солнце Бурный рост съедобных водорослей внутри тары
Дрейф в открытом море Постоянный приток свежей воды с кормовыми объектами

Глобальная проблема пластиковых капканов

Японские исследователи проводят параллель с классической литературой, сравнивая краба с саламандрой из рассказа Масудзи Ибусэ, которая застряла в пещере из-за собственного роста. Однако реальность куда суровее — подобные "мусорные экосистемы" возникают повсеместно. Пластик не только медленно разлагается в море, но и разрушает естественные пищевые цепочки, превращаясь в случайные ловушки для ракообразных и мелких рыб.

"Проблема не в самом факте пребывания краба в бутылке, а в том, что пластик имитирует природные укрытия, дезориентируя молодняк многих видов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Ответы на популярные вопросы о выживании животных в море

Как краб дышал внутри закрытой бутылки?

Бутылка не была герметичной — через открытое горлышко происходил постоянный газообмен. Движение океанских волн обеспечивало циркуляцию воды, принося внутрь растворенный кислород, необходимый для работы жабр краба.

Почему краб не погиб от голода в первые дни?

На начальном этапе своего развития личинки крабов крайне малы и нуждаются в минимальном количестве планктона. К тому времени, как потребность в пище выросла, бутылка уже обросла микроорганизмами и водорослями, сформировав базу для питания.

Мог ли краб выбраться, если бы бутылка разбилась?

Пластиковая тара ПЭТ практически не подвержена механическому разрушению под действием волн. Она может деформироваться, но не разбиться на части, поэтому без вмешательства человека краб был обречен оставаться внутри до конца жизни.

Влияет ли пластик на здоровье таких животных?

Да, помимо риска механического заточения, существует опасность накопления микропластика в тканях. Краб употреблял в пищу органику, которая контактировала с разлагающимся полимером, что потенциально ведет к патологиям внутренних органов.

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Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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