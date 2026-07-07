Мурлыкающее лекарство: 7 пород кошек, созданных для спокойной и счастливой жизни

Выбор домашнего питомца для человека зрелого возраста — это поиск баланса между потребностью в общении и физическими возможностями по уходу за животным. Кошки считаются идеальными компаньонами, способными скрасить одиночество, однако не каждая порода подходит для размеренного ритма жизни.

Фото: freepik.com by freepic.diller, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ бенгальская кошка

Спокойные породы для домашнего уюта

Лидером среди "тихих" компаньонов признана русская голубая кошка. Это животное ценится за деликатность и умение подстраиваться под настроение хозяина. Она не станет навязывать игры, если человек отдыхает, но всегда будет находиться поблизости. Благодаря короткой и плотной шерсти, уход сводится к редкому расчесыванию, что крайне удобно для тех, кто не готов к ежедневной уборке дома от пуха.

"Русская голубая — это эталон стабильности. Она редко проявляет избыточное любопытство и практически никогда не портит мебель, что критически важно для сохранения порядка в квартире", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru фелинолог Наталья Гаврилова.

Британская короткошерстная также занимает высокие позиции в рейтинге симпатий пожилых владельцев. Эти кошки напоминают плюшевых медведей не только внешне, но и по характеру. Они независимы, спокойно переносят одиночество и не требуют сложной организации быта. Еще один подходящий вариант — шотландская вислоухая. Обладая миролюбивым нравом, эти кошки легко адаптируются к жизни в тихой обстановке и хорошо ладят с другими домашними обитателями.

Активные друзья и эмоциональная связь

Для тех, кто ищет более тесного контакта, подойдут балинезийские кошки. В отличие от флегматичных британцев, они эмоциональны и разговорчивы. Такие питомцы буквально следуют за хозяином по пятам, напоминая по своей преданности собак. Похожими качествами обладает и бирманская кошка, которую за привязчивость часто называют "кошкой-липучкой". Она идеально впишется в жизнь человека, проводящего большую часть времени дома.

"При выборе активной породы важно понимать, что животное потребует ответной реакции. Если владелец не готов к постоянному взаимодействию, лучше обратить внимание на американскую короткошерстную, которая умеет развлекать себя сама", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Для энергичных пенсионеров интересным вариантом станет бомбейская кошка. Она легко поддается элементарной дрессировке и даже может привыкнуть к прогулкам на шлейке, что помогает поддерживать активность на свежем воздухе и укреплять здоровье владельца.

Особенности ухода за "возрастными" питомцами

Выбор кошки для пожилого человека должен опираться на простоту гигиены и стабильность психики животного. Важно, чтобы питомец не обладал сложным подшерстком, требующим профессионального груминга, и не имел склонности к непредсказуемым вспышкам активности в ночное время.

"Пожилым людям я рекомендую заводить уже взрослых животных или подростков. Котята слишком энергичны и могут случайно спровоцировать падение хозяина, а сформировавшийся характер взрослой кошки позволит сразу понять, подходите ли вы друг другу", — разъяснила зоопсихолог Елена Воробьёва.

Порода Главное преимущество для владельца Русская голубая Тихий нрав и гипоаллергенная шерсть Британская короткошерстная Минимальный уход за шерстью и независимость Бирманская Максимальная преданность и ласка Американская короткошерстная Универсальный характер и крепкое здоровье

Ответы на популярные вопросы о кошках для пожилых

Какая порода кошек самая спокойная?

Русская голубая и британская короткошерстная традиционно считаются самыми уравновешенными. Они не склонны к спонтанной беготне и предпочитают проводить время, наблюдая за происходящим со стороны или отдыхая рядом с хозяином.

Стоит ли брать котенка в почтенном возрасте?

Это может быть сложно физически. Котята требуют много внимания, часто шумят по ночам и могут царапаться в процессе игры. Взрослое животное из приюта или от заводчика с уже понятным темпераментом обычно становится более надежным спутником.

Как кошка влияет на здоровье пожилого человека?

Общение с кошкой снижает уровень стресса и нормализует давление. Необходимость заботиться о ком-то помогает сохранять когнитивные функции и дисциплинирует режим дня, а мурлыканье оказывает успокаивающий эффект на нервную систему.

С какими породами могут возникнуть трудности?

Сложности могут вызвать сиамские, абиссинские или бенгальские кошки. Это крайне энергичные и требовательные породы, которым нужно много пространства для прыжков и постоянные интеллектуальные нагрузки, что может утомлять пожилого владельца.

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