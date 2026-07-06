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Друг в беде не бросит: крыса-альтруист вынудила учёных заняться изучением эмпатии животных

Зоосфера » Грызуны

Крыса видит сородича в клетке. Голодная. Перед ней лакомство. Она не ест. Она бросает еду и открывает дверцу товарищу. Этот случай 2011 года взорвал научное сообщество. Люди годами спорили: это эмпатия или просто механический рефлекс? Немецкие и австрийские ученые наконец поставили точку. Прорыв опубликован в журнале Biological Reviews.

крыса в клетке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
крыса в клетке

Пять очков эмпатии

Команда профессора Альберта Невена из Рурского университета в Бохуме разработала методику оценки разума. Они выделили пять параметров "профиля эмпатии". Сюда входят умение считать чужую эмоцию, понять ситуацию, учесть характер сородича, гибко реагировать и помогать без личной выгоды.

"Мы ушли от примитивного деления на "есть или нет". Теперь профили позволяют разложить поведение любого вида по полочкам", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Крыса — не автомат

Матрица Невена перетряхнула знания о поведении млекопитающих. Ученые прогнали через этот тест крыс, мышей, собак, волков, обезьян и птиц. Результат один: грызуны не действуют на автопилоте. Их альтруизм — сложный выбор, а не инстинкт.

Характеристика Рефлекс
Источник действия Генетическая программа
Выбор цели Отсутствует
Гибкость Жесткая схема

Если вы думали, что всё живое эволюционирует одинаково, забудьте. Физиология — это одно, а социальные драйверы — другое. Крысы "считывают" собрата, как мы читаем смс.

Друзья или чужаки

Главный аргумент против "рефлекторной теории" — избирательность. Крыса спасает только своих. Незнакомцы остаются в клетке. Инстинкт работал бы на всех подряд. Такой социальный отбор доказывает анализ информации о сородиче.

"Избирательность — прямой индикатор когнитивной нагрузки. Животное тратит ресурс на "своих", вычисляя приоритет. Это интеллектуальный акт, а не сухой биологический скрипт", — отметила в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Разумеется, до уровня человека крысам далеко. Рефлексия над чужими замыслами — эксклюзивный апгрейд нашего мозга.

"Наши методы дают общую линейку. Мы можем приложить её к человеку, а следом — к шимпанзе. Это позволяет найти границы, где кончается инстинкт и начинается эмпатия", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о профилях эмпатии

Крысы осознают, что они помогают?

Они осознают ситуацию и конкретного сородича. Они не просто движутся по программе, а делают выбор на основе данных.

Почему они игнорируют чужаков?

Это подтверждает отсутствие простого рефлекса. Инстинкт не умеет различать "свой — чужой" так глубоко. Им важна социальная связь.

Могут ли другие животные проявлять такое же сочувствие?

Да, методика применяется к собакам, волкам, врановым и обезьянам. Профили у них разные, но способности к сопереживанию подтверждены.

Является ли эмпатия уникальным качеством людей?

Глубокая рефлексия над чужим намерением остается нашей чертой. Но зачатки эмпатии и альтруизма есть у многих видов.

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Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, биолог Андрей Ворошилов, зоопсихолог Елена Воробьёва
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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