Друг в беде не бросит: крыса-альтруист вынудила учёных заняться изучением эмпатии животных

Крыса видит сородича в клетке. Голодная. Перед ней лакомство. Она не ест. Она бросает еду и открывает дверцу товарищу. Этот случай 2011 года взорвал научное сообщество. Люди годами спорили: это эмпатия или просто механический рефлекс? Немецкие и австрийские ученые наконец поставили точку. Прорыв опубликован в журнале Biological Reviews.
Команда профессора Альберта Невена из Рурского университета в Бохуме разработала методику оценки разума. Они выделили пять параметров "профиля эмпатии". Сюда входят умение считать чужую эмоцию, понять ситуацию, учесть характер сородича, гибко реагировать и помогать без личной выгоды.
"Мы ушли от примитивного деления на "есть или нет". Теперь профили позволяют разложить поведение любого вида по полочкам", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.
Матрица Невена перетряхнула знания о поведении млекопитающих. Ученые прогнали через этот тест крыс, мышей, собак, волков, обезьян и птиц. Результат один: грызуны не действуют на автопилоте. Их альтруизм — сложный выбор, а не инстинкт.
|Характеристика
|Рефлекс
|Источник действия
|Генетическая программа
|Выбор цели
|Отсутствует
|Гибкость
|Жесткая схема
Если вы думали, что всё живое эволюционирует одинаково, забудьте. Физиология — это одно, а социальные драйверы — другое. Крысы "считывают" собрата, как мы читаем смс.
Главный аргумент против "рефлекторной теории" — избирательность. Крыса спасает только своих. Незнакомцы остаются в клетке. Инстинкт работал бы на всех подряд. Такой социальный отбор доказывает анализ информации о сородиче.
"Избирательность — прямой индикатор когнитивной нагрузки. Животное тратит ресурс на "своих", вычисляя приоритет. Это интеллектуальный акт, а не сухой биологический скрипт", — отметила в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.
Разумеется, до уровня человека крысам далеко. Рефлексия над чужими замыслами — эксклюзивный апгрейд нашего мозга.
"Наши методы дают общую линейку. Мы можем приложить её к человеку, а следом — к шимпанзе. Это позволяет найти границы, где кончается инстинкт и начинается эмпатия", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.
Они осознают ситуацию и конкретного сородича. Они не просто движутся по программе, а делают выбор на основе данных.
Это подтверждает отсутствие простого рефлекса. Инстинкт не умеет различать "свой — чужой" так глубоко. Им важна социальная связь.
Да, методика применяется к собакам, волкам, врановым и обезьянам. Профили у них разные, но способности к сопереживанию подтверждены.
Глубокая рефлексия над чужим намерением остается нашей чертой. Но зачатки эмпатии и альтруизма есть у многих видов.
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