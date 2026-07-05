Хорошие несушки оставляют хозяев без яиц: одна привычка в уходе обходится слишком дорого

Снижение продуктивности в курятнике часто сигнализирует о сбое в экосистеме хозяйства. Вместо того чтобы списывать спад на возраст птицы, стоит проверить настройки биотопа: от уровня освещенности до чистоты воды. Большинство факторов, блокирующих кладку, корректируются без вызова ветеринара.

Фото: commons.wikimedia.org by Smart learned, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Курицы

Питьевой режим и гидратация

Яйцо на 75% состоит из воды. Логично, что пересохшая поилка мгновенно останавливает конвейер в организме птицы. Несушка потребляет от 200 до 300 мл жидкости в сутки, но в летний зной эта цифра удваивается. Если вода нагрелась или загрязнилась пометом, птица отказывается пить, что приводит к перегреву и падению продуктивности.

"Птицы крайне чувствительны к качеству воды. Грязная емкость становится рассадником бактерий, которые угнетают иммунитет быстрее, чем плохой корм. Контроль чистоты поилок — это база, без которой невозможна высокая продуктивность", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по содержанию диких животных Константин Ершов.

Микроклимат и плотность посадки

Курятник — это не просто помещение, а сложный биотоп. Идеальная температура для сохранения продуктивности колеблется в пределах 12–25 градусов. Как только отметка термометра ныряет ниже 7 или взлетает выше 30, организм птицы переключается в режим выживания. Ресурсы тратятся на обогрев или охлаждение, а не на формирование скорлупы.

Теснота провоцирует конфликты. На одном квадратном метре должны размещаться максимум 5 кур. Если места меньше, начинается борьба за ресурсы. Птицы испытывают стресс, который часто перерастает в расклев у кур и взаимные увечья. Важно обеспечить одно гнездо на 6 несушек, чтобы не создавать очередей и нервозности в стаде.

Баланс нутриентов и минералов

Для производства одного яйца птице требуется 4 грамма кальция ежедневно. Без ракушки, мела или известняковой крошки скорлупа истончается, а затем кладка прекращается вовсе. Витамин D3 выступает транспортным средством для минералов — его норма составляет до 3000 МЕ на килограмм корма. Не стоит забывать и о мелком гравии: он работает как жернова в мышечном желудке, помогая перетирать зерно.

"Многие птицеводы игнорируют аминокислотный состав. Например, недостаток лизина часто провоцирует агрессию. Правильное кормление кур должно быть сбалансированным, особенно в периоды пиковых нагрузок или линьки", — подчеркнул эксперт Pravda.Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Параметр среды Норма для несушки Световой день 14—16 часов Температура в помещении 12—25 градусов Потребление воды 300—600 мл Плотность посадки 5 птиц на 1 кв. м

Световой день и регенерация

Свет управляет гормональной системой птицы. Если день длится меньше 14 часов, мозг дает сигнал к остановке циклов размножения. Обратная ситуация — световой марафон более 18 часов — ведет к нервному истощению. Иерархия кур в таких условиях рушится, птица становится раздражительной и слабой. Несушкам необходимо минимум 8 часов полной темноты для восстановления сил.

"Линька — период, когда птице не до яиц. Организм бросает все белковые ресурсы на замену пера. Ускорять этот процесс медикаментами опасно, лучше поддержать птицу витаминами и качественным протеином", — отметил в разговоре с Pravda.Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Ответы на популярные вопросы

Почему куры перестали нестись летом?

Скорее всего, дело в тепловом стрессе. При температуре выше 28 градусов птица плохо ест и тратит воду на испарительное охлаждение. Также проверьте наличие эктопаразитов, таких как красный клещ, которые активизируются в тепле.

Поможет ли петух улучшить яйценоскость?

Петух не влияет на количество яиц напрямую, но он поддерживает дисциплину и снижает уровень стресса в стаде. Спокойная птица несется стабильнее.

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