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Дельфины в Адриатике превратились в теневой флот рыболовецких судов: почему экологи в ужасе

Зоосфера

Дельфины-афалины в Адриатическом море превратились из вольных охотников в "теневой флот", пристроившийся к рыболовецким судам. Исследование у берегов Италии показало тревожную картину: до 76% траулеров в регионе Марке постоянно сопровождают стаи китообразных. Звери буквально преследуют сети, выпрашивая добычу. Это поведение — не признак сотрудничества, а крик о помощи экосистемы, где рыба стала дефицитом.

Дельфины
Фото: flickr.com by Patrik Jones, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дельфины

Биотоп на грани истощения

Море — это сложная система, где каждый винтик на счету. Семь лет наблюдений (2018-2025) подтвердили: морской ландшафт Адриатики опустел. Биологи провели 859 выходов в открытую воду. Фото-идентификация подтвердила, что почти вся локальная популяция афалин — более тысячи особей — переключилась на "сопровождение" судов. Для сравнения, в 90-х годах прошлого века лишь 10% траулеров привлекали внимание дельфинов. Показатель вырос в семь раз. Дикие хищники, такие как сом в речных экосистемах или акулы в океане, обычно занимают свои ниши, но здесь ниша пуста.

"Резкий рост таких встреч — индикатор критического дисбаланса. Дельфины умны, они вычисляют наиболее выгодную стратегию получения калорий. Если основной корм истреблен донным тралением, им не остается ничего, кроме как следовать за "кормильцами", рискуя здоровьем", — констатировал в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Регион Процент сопровождаемых траулеров
Марке 76%
Венето 26%

Почему дельфины следуют за сетями

Разница между регионами объясняется интенсивностью лова. Афалины — социальные существа, они обучают молодняк новым трюкам. Если стая увидела, что сеть — это способ набить желудок без затрат энергии, они передадут этот навык. Однако инвазивные виды и антропогенное давление делают свое дело. Тралы вычерпывают всё: от планктона до придонной рыбы, лишая дельфинов естественных мест охоты.

"Изменение кормовой базы ведет к деградации поведения. Животные теряют навык самостоятельного поиска добычи, попадая в зависимость от человека. Это путь к угасанию вида в долгосрочной перспективе", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по содержанию диких животных Константин Ершов.

Риски и адаптация

Близость к судам — игра со смертью. Шумовое загрязнение от двигателей траулеров нарушает эхолокацию, необходимую для ориентации. Случайные столкновения с корпусом или запутывание в сетях часто приводят к летальному исходу. Как замечают биологи, даже редкие птицы или другие уязвимые виды в подобных условиях демонстрируют избыточную осторожность, но дельфины вынуждены выбирать между голодом и травмой. Это не живой выбор, а тупик.

"Подобные процессы необратимы без квотирования вылова. Нужно закрывать зоны для траления, давая рыбе шанс на восстановление популяции. Только тогда афалины вернутся к естественному рациону, минимизировав риски столкновения с техникой", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru специалист по охране животного мира Роман Беляев.

Ответы на популярные вопросы о биобалансе морей

Могут ли дельфины разучиться охотиться самостоятельно?

Да, избыточная зависимость от "легкой добычи" снижает когнитивные навыки молодых особей, что мешает выживанию популяции в условиях отсутствия промысловых судов.

Почему они не боятся шума двигателей?

Голод пересиливает инстинкт самосохранения. Высокий уровень стресса заставляет игнорировать экологические риски ради немедленного насыщения.

Поможет ли простое сокращение числа судов?

Это необходимый первый шаг. Восстановление биоценоза требует времени, поэтому ограничения должны действовать годами в зонах нереста.

Опасно ли такое соседство для рыбаков?

Прямых атак на людей нет, но активность хищников повреждает дорогостоящее снаряжение и усложняет процесс выборки сетей.

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Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, эксперт по содержанию диких животных Константин Ершов, специалист по охране животного мира Роман Беляев
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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