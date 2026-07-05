Природа скрывала правду десятилетиями: реальное число обитателей Земли шокировало экспертов

Земля кишит существами, о которых наука даже не догадывается. Новое исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences переворачивает привычные цифры. Вместо стандартных 6 миллионов видов насекомых на планете обитает от 14 до 20 миллионов. Это значит, что 40 лет мы жили в глубоком заблуждении.

Фото: Pravda.Ru by Павел Корнеев is licensed under publiс domain Пчелы и бабочки на цветах

Почему насекомых так много

Секрет успеха кроется в метаморфозе. Разные стадии жизни одного и того же существа занимают разные экологические ниши. Гусеница грызет листья, а взрослая бабочка пьет нектар. Они не конкурируют друг с другом за обед. Миниатюрность позволяет им плодиться даже в крошечных закутках. Посмотрите, как ведут себя инвазивные виды рыб - они тоже меняют баланс в замкнутых системах, но насекомые делают это на порядок эффективнее.

"Метаморфоз — это механизм распределения ресурсов. Если бы личинка и взрослая особь ели одно и то же, вид бы просто вымер от голода из-за жесткой внутривидовой борьбы. Это эволюционный лайфхак по захвату пространства", — разъяснил биолог Андрей Ворошилов.

Как ученые считали невидимых

Биологи отправились в заповедник Гуанакасте, Коста-Рика. Площадь зоны — 169 тысяч гектаров. Они расставили 15 ловушек Малеза. Это такие палатки-ловушки. Улов оказался внушительным: 1,6 миллиона особей. Каждую особь отправили на генетическое штрихкодирование. Это простая процедура: берем кусок генома, читаем его и понимаем, кто перед нами. Итог — 54 тысячи выявленных видов.

Даже здесь ученые часто находят сюрпризы, не всегда приятные. Как при встрече с дикими животными, где нападение макаки в Ростове-на-Дону становится уроком безопасности, здесь природа преподносит урок скромности нашим познаниям о фауне.

Особый случай: паразитические осы

Особая головная боль — подсемейство Microgastrinae. Эти осы — паразиты. Они откладывают яйца прямо в живых гусениц. Учет этих ос — задача почти невыполнимая. Исследователи работали с тремя методиками одновременно: ставили ловушки в центре, по периферии и просто выращивали ос из пойманных гусениц.

Метод учета Результат для ос Центральные ловушки Базовый охват территории Выращивание из гусениц Фиксация биологических связей

Всего в одном заповеднике нашли 1414 видов таких ос. Это лишнее доказательство того, что любой водоем или лес скрывает массу тайн. Посмотрите, как редчайший черный аист годами прятался в лесах, оставаясь незамеченным.

"Масштаб нашего незнания колоссален. Старые оценки основывались лишь на том, что мы уже смогли поймать в баночку со спиртом. Сейчас генетика показывает, что количество 'скрытых' видов огромно", — подчеркнул зоолог Дмитрий Мельников.

Математика глобального разнообразия

Ученые взяли соотношение уже найденных видов и тех, что еще прячутся в тени. Получили коэффициент. Применили его к 54 тысячам видов из ловушек и получили данные для одного заповедника: 333 тысячи видов. Затем — экстраполяция на всю планету. Сравнивали количество деревьев: 73 тысячи в мире против 1500 в зоне исследования. Включали в расчет млекопитающих и амфибий.

Итог — от 14 до 20 миллионов видов насекомых. Спасать планету вслепую нельзя. Мы не можем сберечь того, кого не знаем в лицо. Любая экосистема хрупка, будь то нежданная гостья из Амазонки в Астрахани или обычный пруд. Мы рискуем потерять виды раньше, чем дадим им имя.

"Когда мы видим цифру в 20 миллионов, это не просто статистика. Это показатель устойчивости биосферы. Исчезновение даже микроскопической паразитической осы может запустить каскад, который дойдет до нас через сельское хозяйство", — резюмировал энтомолог Денис Соколов.

Ответы на популярные вопросы о насекомых

Почему 40 лет ошибались в подсчетах?

Старые методы опирались на визуальную идентификацию. Ученые не могли отличить близкие виды, которые выглядят одинаково, но имеют разную ДНК.

Могут ли насекомые исчезнуть?

Да. Деятельность человека разрушает их среду, а многие виды исчезают, так и не попав в каталоги.

Зачем человеку знать количество ос?

Паразитические насекомые регулируют популяцию вредителей. Они — основа естественного контроля численности в лесах и на полях.

Как обычный человек может помочь ученым?

Главное — не уничтожать незнакомые виды без нужды. Сохранение локальных экосистем критически важно для науки.

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