Дружба вообще не обязательна: как среда обитания превратила одиноких моллюсков в гениев

Интеллект осьминогов долго считали аномалией. Ученые привыкли мерить мозг социальной линейкой: есть стая — есть сложный навык общения. Нет союзников — считайся "глупым" отшельником. Но головоногие моллюски посмеялись над этим правилом. Новое исследование, опубликованное в журнале iScience, доказывает: чтобы стать гением, не нужно плести интриги в коллективе. Достаточно просто жить в очень сложном мире.
Десятилетиями биологи верили: размер мозга растет, чтобы не запутаться в связях. Союзники, враги, иерархия — всё это требует мощного "процессора". Однако команда, изучившая 79 видов головоногих, перевернула доску. Осьминоги и каракатицы — одиночки с рождения. И при этом их "интеллектуальная мощность" поражает. Они легко обходят в тестах многих социальных млекопитающих, хотя их путь к разуму прошел в полной изоляции.
"Интеллект — это не только способ выжить в банде. Это еще и способ не быть съеденным, когда ты один против всех", — предположил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.
Оказалось, что размер головы моллюска зависит от того, где он плавает. Обитатели тесных, "структурно богатых" мелководий обладают более внушительным мозгом. Им приходится постоянно решать задачи: как не стать обедом для хищника, где найти еду в лабиринте рифов и как выжить в хаосе течений. Это требует колоссального нейронного аппарата. Глубоководные виды, где обстановка более монотонна, не тратят энергию на развитие лишней "нейросети".
"Стресс от сложности ландшафта — лучший драйвер для эволюции серого вещества. Эти организмы не учатся социальности, они учатся выживать в трехмерной головоломке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.
|Характеристика
|Мелководные моллюски
|Сложность среды
|Высокая (рифы, лабиринты)
|Размер мозга
|Увеличенный
|Тип адаптации
|Индивидуальное выживание
Данный вывод меняет взгляд на поиск разумной жизни во Вселенной. Астробиологи раньше искали только тех, кто живет стаями или цивилизациями. Но если высокий разум — продукт экологического давления, значит, инопланетяне могут быть "интеллектуалами-одиночками", которые развились в условиях, требующих постоянного маневрирования в пространстве, наподобие инвазивных видов, меняющих экосистему.
Разум — это ответ на "когнитивную нагрузку", а не на необходимость дружить. Ученые уверены: принципы, по которым работает нервная система осьминога, станут фундаментом для новой робототехники. Вместо программирования жестких социальных схем, инженеры могут развивать системы, адаптирующиеся к резким изменениям среды, точно так же, как делает это змееголов, совершающий на суше броски, похожие на действия зверя — рыба змееголов доказывает, как далеко заходит адаптация.
"Изучение таких механизмов позволит нам создавать ИИ, который не зависит от стабильной среды, а умеет выкручиваться из любого хаоса", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru инженер Максим Петров.
Их интеллект — следствие необходимости выживать в богатой, сложной среде, требующей постоянной высокой когнитивной активности.
Нет, данные исследования подтверждают, что путь к большому мозгу возможен и в одиночку.
Да, в мелководных зонах среда более динамична, что стимулирует моллюсков к развитию мощного мозга для решения задач ориентации.
Разум не обязан быть "социальным". Это значит, что поиск внеземной жизни должен включать формы, развившиеся в сложных экологических условиях без стайного образа жизни.
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