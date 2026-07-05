Дружба вообще не обязательна: как среда обитания превратила одиноких моллюсков в гениев

Интеллект осьминогов долго считали аномалией. Ученые привыкли мерить мозг социальной линейкой: есть стая — есть сложный навык общения. Нет союзников — считайся "глупым" отшельником. Но головоногие моллюски посмеялись над этим правилом. Новое исследование, опубликованное в журнале iScience, доказывает: чтобы стать гением, не нужно плести интриги в коллективе. Достаточно просто жить в очень сложном мире.

Фото: NewsInfo.Ru by Марина Черкасова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Интеллект осьминога в естественной среде

Крах теории "социального мозга"

Десятилетиями биологи верили: размер мозга растет, чтобы не запутаться в связях. Союзники, враги, иерархия — всё это требует мощного "процессора". Однако команда, изучившая 79 видов головоногих, перевернула доску. Осьминоги и каракатицы — одиночки с рождения. И при этом их "интеллектуальная мощность" поражает. Они легко обходят в тестах многих социальных млекопитающих, хотя их путь к разуму прошел в полной изоляции.

"Интеллект — это не только способ выжить в банде. Это еще и способ не быть съеденным, когда ты один против всех", — предположил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Среда диктует правила

Оказалось, что размер головы моллюска зависит от того, где он плавает. Обитатели тесных, "структурно богатых" мелководий обладают более внушительным мозгом. Им приходится постоянно решать задачи: как не стать обедом для хищника, где найти еду в лабиринте рифов и как выжить в хаосе течений. Это требует колоссального нейронного аппарата. Глубоководные виды, где обстановка более монотонна, не тратят энергию на развитие лишней "нейросети".

"Стресс от сложности ландшафта — лучший драйвер для эволюции серого вещества. Эти организмы не учатся социальности, они учатся выживать в трехмерной головоломке", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Сравнение условий обитания

Характеристика Мелководные моллюски Сложность среды Высокая (рифы, лабиринты) Размер мозга Увеличенный Тип адаптации Индивидуальное выживание

Данный вывод меняет взгляд на поиск разумной жизни во Вселенной. Астробиологи раньше искали только тех, кто живет стаями или цивилизациями. Но если высокий разум — продукт экологического давления, значит, инопланетяне могут быть "интеллектуалами-одиночками", которые развились в условиях, требующих постоянного маневрирования в пространстве, наподобие инвазивных видов, меняющих экосистему.

Интеллект вне Земли

Разум — это ответ на "когнитивную нагрузку", а не на необходимость дружить. Ученые уверены: принципы, по которым работает нервная система осьминога, станут фундаментом для новой робототехники. Вместо программирования жестких социальных схем, инженеры могут развивать системы, адаптирующиеся к резким изменениям среды, точно так же, как делает это змееголов, совершающий на суше броски, похожие на действия зверя — рыба змееголов доказывает, как далеко заходит адаптация.

"Изучение таких механизмов позволит нам создавать ИИ, который не зависит от стабильной среды, а умеет выкручиваться из любого хаоса", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru инженер Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о головоногих

Почему осьминоги умнее других моллюсков?

Их интеллект — следствие необходимости выживать в богатой, сложной среде, требующей постоянной высокой когнитивной активности.

Нужна ли им социальная структура для прогресса?

Нет, данные исследования подтверждают, что путь к большому мозгу возможен и в одиночку.

Влияет ли глубина на развитие мозга?

Да, в мелководных зонах среда более динамична, что стимулирует моллюсков к развитию мощного мозга для решения задач ориентации.

Почему это важно для астробиологии?

Разум не обязан быть "социальным". Это значит, что поиск внеземной жизни должен включать формы, развившиеся в сложных экологических условиях без стайного образа жизни.

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