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Она выползает на берег и охотится как зверь: эта рыба нарушает одно правило природы за другим

Зоосфера

Змееголов разрушает стереотипы о биологических пределах рыб. Этот хищник выживает без воды до четырех суток, преодолевает расстояния по суше и охотится на мелких млекопитающих. Эволюция создала автономную систему, способную доминировать в самых неблагоприятных условиях пресноводных экосистем.

Рыба змееголов
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Рыба змееголов

Биотоп и механизмы выживания

Змееголов — живое ископаемое, сохранившее облик предков возрастом 50 миллионов лет. Его тело покрыто густой слизью, которая предотвращает высыхание кожи при перемещении по земле. Рыба обладает наджаберным органом, позволяющим усваивать атмосферный кислород. Это делает ее хозяином застойных водоемов, где другие виды погибают от гипоксии.

"Змееголов — это биологический вездеход. Если водоем пересыхает, он зарывается в ил на глубину до 60 сантиметров или переползает в соседнюю лужу, отталкиваясь плавниками как веслами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по экзотическим животным Антон Тарасов.

Зависимость от воздуха критична. Если заблокировать рыбе доступ к поверхности, она утонет даже в насыщенной кислородом среде. В зимний период амурский змееголов впадает в оцепенение, пережидая морозы в камерах из слизи и грунта. Такая пластичность позволяет ему заселять заросшие водоемы, неподходящие для классических хищников.

Тактика охоты и рацион

Взрослая ость достигает длины 100 сантиметров и веса 15 килограммов. Огромная пасть позволяет заглатывать добычу, составляющую треть от размера охотника. Змееголов — мастер засады. Днем он неподвижно висит в густых зарослях, а в сумерках совершает молниеносные броски. Его зрение адаптировано к работе при минимальном освещении.

Показатель Характеристика змееголова
Максимальный вес 15 килограммов
Длина тела До 110 сантиметров
Тип дыхания Смешанное (жабры и воздушная камера)
Рацион Рыба, лягушки, мыши, птицы

Этот вид отличается неразборчивостью в еде. В желудках находили не только рыб, но и водоплавающих птиц, а также мелких грызунов. На мелководье хищник реагирует на любой шум и вибрацию. Для рыболовов поимка такого экземпляра становится испытанием на прочность снастей, ведь приманки для хищника змееголов атакует с агрессией, превосходящей щучью.

"Змееголов обладает высоким интеллектом. Если он сорвался с крючка или почувствовал фальшь в игре воблера, повторно на эту же ловушку он не пойдет. Это делает его сложным объектом для спортивной ловли", — отметил специалист по поведению животных Павел Смирнов.

Репродуктивная стратегия и забота

В отличие от большинства рыб, змееголовы — преданные родители. Они строят плавучие гнезда диаметром до метра, сплетая их из водных растений. Самка откладывает до 1500 икринок. Опека не прекращается после вылупления мальков. Родители охраняют потомство около месяца, патрулируя периметр и атакуя любого потенциального врага.

Существуют данные, что взрослые рыбы измельчают пищу для молоди. Такая стратегия обеспечивает невероятно высокий процент выживаемости мальков. В регионах, где змееголов является инвазивным видом, это приводит к демографическим взрывам. Он быстро вытесняет местных обитателей, так как агрессия и плодовитость позволяют захватывать новые ниши за один сезон.

Экспансия и экологический риск

Родина вида — бассейн Амура и Восточная Азия. Однако сегодня змееголов терроризирует водоемы США и Центральной Азии. В Америке его окрестили рыбой-Франкенштейном. Случайный выпуск нескольких особей в пруды Мэриленда привел к тому, что хищник распространился на восемь штатов. Власти требуют уничтожать пойманную рыбу на месте, чтобы спасти экосистему.

"Для новых территорий змееголов — катастрофа. У него нет естественных врагов, а его способность поедать все живое создает дефицит корма для ценных видов рыб", — подчеркнул зоолог Дмитрий Мельников специально для Pravda.Ru.

При этом змееголов остается ценным объектом аквакультуры. Его мясо плотное, белое и практически лишено костей. По содержанию белка и жира оно конкурирует с судаком. Несмотря на гастрономическую ценность, перевозка живых особей через границы штатов в США запрещена законом. Рыболовам часто приходится использовать эффективные насадки и тяжелые спиннинги, чтобы обуздать силу азиатского пришельца.

Ответы на популярные вопросы о змееголове

Может ли змееголов укусить человека?

Задокументированных случаев целенаправленного нападения на людей в воде нет. Однако при извлечении крючка рыба может сильно травмировать пальцы мощными челюстями.

Сколько времени рыба живет без воды?

Во влажной среде или при высокой влажности воздуха змееголов сохраняет жизнеспособность до 4 суток благодаря запасу слизи и воздушному дыханию.

Правда ли, что он может ползать по траве?

Да, изгибая тело и опираясь на грудные плавники, рыба способна преодолевать значительные расстояния между водоемами по мокрой траве или грязи.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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