Речной гигант пугает не только размерами: одна особенность сделала сома героем страшных легенд

Обыкновенный сом остается крупнейшим обитателем пресных вод Европы. Вокруг его образа сложилось множество мифов, связанных с нападениями на людей и способностью вызывать природные катастрофы. Реальное изучение повадок хищника помогает отделить биологические факты от народных преданий и рыболовных легенд.

Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сом

Биотоп и сенсорные системы сома

Сом — это сложная экосистема внутри водоема. За 80 миллионов лет эволюции эти рыбы довели механизмы выживания до совершенства. Основную активность они проявляют ночью, используя для ориентации не зрение, а набор датчиков. Веберов аппарат позволяет им улавливать звуковые колебания, создаваемые раненой добычей на значительном расстоянии.

"Сом ориентируется в пространстве через мощное химическое чувство. На его теле расположены тысячи рецепторов. Усы выполняют роль антенн, которые находят мельчайшие частицы белка в мутной воде", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по содержанию животных Михаил Кравцов.

Боковая линия хищника регистрирует гидродинамические следы, оставленные плотвой или агрессивным ротаном. Животное способно распознать вид и размер жертвы по характеру завихрений воды спустя 10 секунд после начала движения цели. Это делает сома эффективным регулятором численности водных обитателей.

Габариты и динамика роста

Размеры речного исполина часто становятся предметом спекуляций. В исторической летописи XIX века зафиксированы случаи поимки особей весом более 300 килограммов. Современная популяция из-за рыболовного прессинга и изменения состояния экологии редко дает экземпляры тяжелее 150 килограммов. Длина таких гигантов обычно не превышает 2,5 метров.

Вид сома Характеристики Обыкновенный (европейский) Вес до 300 кг, живет до 80 лет Гигантский шильбовый Вес до 300 кг, достигает нормы за 10 лет

Интересно, что скорость набора массы зависит от кормовой базы. В теплых реках, где рыба клюет активно, рыбы растут быстрее. При этом сом не является чистым падальщиком. Большую часть его рациона составляет живая рыба, лягушки и водоплавающие птицы.

"Сомы играют роль санитаров. Они поедают слабых особей, поддерживая генетическое здоровье популяции. Однако крупные сомы могут конкурировать за ресурс даже с опытными щуками", — отметил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Развенчание мифов об угрозе людям

Истории о людоедстве не имеют научного подтверждения. Челюсти сома усеяны мелкими зубами, которые работают как фиксаторы, а не как режущие инструменты. Рыба заглатывает добычу целиком. Анатомически сом не способен проглотить объект размером с человека. Крупный хищник может лишь напугать купальщика, защищая территорию гнездования.

"Нападение сома на крупное млекопитающее лишено биологического смысла. Это риск получения травм при отсутствии возможности съесть трофей. Травматизм при встрече с рыбой случается редко и носит случайный характер", — подчеркнул эксперт по правилам содержания животных Андрей Нестеров специально для Pravda.Ru.

Страх перед сомами часто подпитывается мифологией. В славянской традиции рыбу считали спутником водяного. Современные исследования показывают, что сомы — это интеллектуальные хищники с развитой заботой о потомстве. Самцы охраняют икру, обеспечивая аэрацию кладки движениями хвоста.

Ответы на популярные вопросы

Правда ли, что сом меняет цвет для маскировки?

Окраска сома зависит от прозрачности воды и типа дна. В илистых реках он почти черный, в песчаных протоках — светлее с выраженными пятнами. Это пассивное приспособление к среде обитания.

Может ли сом выпрыгивать из воды?

Крупные особи редко совершают прыжки. Обычно всплески на поверхности означают охоту за птицами или крупной рыбой в верхних слоях воды. Такие удары хвостом создают мощные звуковые волны.

Читайте также