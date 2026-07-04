Неожиданная встреча привела в больницу: в Ростове-на-Дону макака напала на 10-летнего мальчика

В Ростове-на-Дону прогулка с экзотическим питомцем обернулась драмой. Макака напала на 10-летнего мальчика рядом с общежитием ЮФУ на улице Зорге. Животное на поводке оказалось сильнее хозяйки: макака вырвалась, атаковала ребенка и вцепилась зубами в бедро. Школьник экстренно госпитализирован для проведения курса экстренной вакцинации против бешенства.
Владелица макаки отказалась использовать намордник, аргументируя это отсутствием принадлежности примата к собачьим. Подобный инцидент произошел ранее с российским туристом в Китае. Мужчину укусила дикая обезьяна, которая восприняла дружелюбную улыбку как прямую угрозу. Игнорирование биологических особенностей вида — главная причина травматизма при контакте с редкими видами приматов.
"Владельцы приматов часто забывают, что перед ними не декоративный аксессуар, а высокоинтеллектуальный хищник с дикими инстинктами. Любое резкое движение для макаки — сигнал к доминированию или защите. Бешенство у таких особей протекает скрыто до момента проявления агрессии", — предупредил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию диких животных Константин Ершов.
Биотоп квартиры или городского двора не приспособлен для нужд макаки. Животное испытывает постоянный стресс, что провоцирует непредсказуемое поведение. Подобно тому, как агрессия вапити в парках становится неожиданностью для туристов, нападение домашнего примата всегда застает владельца врасплох.
|Фактор риска
|Последствия
|Отсутствие намордника
|Глубокие рваные раны и инфекции
|Стресс в урбанистической среде
|Вспышки агрессии без видимой причины
"Приматы обладают сложной социальной структурой. Заводя их дома, люди пытаются навязать зверю человеческие правила, что ведет к психологическому срыву. Реакция на улыбку или взгляд — классический триггер для многих видов приматов", — отметила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.
Любой контакт с экзотикой требует ответственности. Владелец обязан обеспечить полную изоляцию животного от людей в общественных местах. Стандарты безопасности для регулярных ветеринарных чекапов включают обязательный контроль зоонозных инфекций. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, немедленно обратитесь в травмпункт.
"Укусы приматов крайне опасны из-за специфической микрофлоры их полости рта. Раны инфицируются мгновенно. Курс антирабической терапии после контакта с диким животным — не рекомендация, а строгое требование протокола безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач Сергей Рябинин.
Потому что невозможно обеспечить биологически адекватную среду (биотоп) и социальную структуру, необходимую для психики животного.
Да. Согласно правилам ответственного содержания, любое животное, представляющее потенциальную опасность для окружающих, должно быть ограничено в возможности нанести травму.
Риск критически высок. Подобно контактам с другими дикими видами, любой укус требует немедленной госпитализации и вакцинации.
Не проявлять агрессию в ответ, медленно отступать, не глядя в глаза, и как можно быстрее покинуть зону досягаемости зверя.
Помните: ваша ответственность заканчивается там, где начинается угроза окружающим. Содержание экзотических видов требует не только любви, но и профессиональных знаний, которые обычно доступны лишь сотрудникам научных зоопарков.
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