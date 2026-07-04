Неожиданная встреча привела в больницу: в Ростове-на-Дону макака напала на 10-летнего мальчика

В Ростове-на-Дону прогулка с экзотическим питомцем обернулась драмой. Макака напала на 10-летнего мальчика рядом с общежитием ЮФУ на улице Зорге. Животное на поводке оказалось сильнее хозяйки: макака вырвалась, атаковала ребенка и вцепилась зубами в бедро. Школьник экстренно госпитализирован для проведения курса экстренной вакцинации против бешенства.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use обезьянка

Детали нападения в Ростове

Владелица макаки отказалась использовать намордник, аргументируя это отсутствием принадлежности примата к собачьим. Подобный инцидент произошел ранее с российским туристом в Китае. Мужчину укусила дикая обезьяна, которая восприняла дружелюбную улыбку как прямую угрозу. Игнорирование биологических особенностей вида — главная причина травматизма при контакте с редкими видами приматов.

"Владельцы приматов часто забывают, что перед ними не декоративный аксессуар, а высокоинтеллектуальный хищник с дикими инстинктами. Любое резкое движение для макаки — сигнал к доминированию или защите. Бешенство у таких особей протекает скрыто до момента проявления агрессии", — предупредил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию диких животных Константин Ершов.

Почему дикие звери опасны в городе

Биотоп квартиры или городского двора не приспособлен для нужд макаки. Животное испытывает постоянный стресс, что провоцирует непредсказуемое поведение. Подобно тому, как агрессия вапити в парках становится неожиданностью для туристов, нападение домашнего примата всегда застает владельца врасплох.

Фактор риска Последствия Отсутствие намордника Глубокие рваные раны и инфекции Стресс в урбанистической среде Вспышки агрессии без видимой причины

"Приматы обладают сложной социальной структурой. Заводя их дома, люди пытаются навязать зверю человеческие правила, что ведет к психологическому срыву. Реакция на улыбку или взгляд — классический триггер для многих видов приматов", — отметила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Как минимизировать риски

Любой контакт с экзотикой требует ответственности. Владелец обязан обеспечить полную изоляцию животного от людей в общественных местах. Стандарты безопасности для регулярных ветеринарных чекапов включают обязательный контроль зоонозных инфекций. Если вы столкнулись с подобной ситуацией, немедленно обратитесь в травмпункт.

"Укусы приматов крайне опасны из-за специфической микрофлоры их полости рта. Раны инфицируются мгновенно. Курс антирабической терапии после контакта с диким животным — не рекомендация, а строгое требование протокола безопасности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач Сергей Рябинин.

Ответы на популярные вопросы о содержании необычных животных

Почему нельзя держать дикую обезьяну в квартире?

Потому что невозможно обеспечить биологически адекватную среду (биотоп) и социальную структуру, необходимую для психики животного.

Обязан ли владелец макаки надевать на нее намордник?

Да. Согласно правилам ответственного содержания, любое животное, представляющее потенциальную опасность для окружающих, должно быть ограничено в возможности нанести травму.

Насколько велик риск бешенства при укусе примата?

Риск критически высок. Подобно контактам с другими дикими видами, любой укус требует немедленной госпитализации и вакцинации.

Что делать, если на вас напало животное на улице?

Не проявлять агрессию в ответ, медленно отступать, не глядя в глаза, и как можно быстрее покинуть зону досягаемости зверя.

Помните: ваша ответственность заканчивается там, где начинается угроза окружающим. Содержание экзотических видов требует не только любви, но и профессиональных знаний, которые обычно доступны лишь сотрудникам научных зоопарков.

Читайте также