Без майонеза, пожалуйста: почему кормить кур объедками со стола опасно для яйценоскости

Хозяйство требует расходов, и многие птицеводы ищут способы сэкономить. Кухонные остатки часто кажутся логичным решением проблемы. Птица — не утилизатор, а сложный организм с тонкой настройкой метаболизма. Система питания напрямую влияет на яйценоскость и общее состояние пернатых.
Рацион определяет биоритмы птицы. Используйте только свежее сырье. Птичник — место для питания, а не полигон для гниющих продуктов. В приоритете чистые морковные очистки, тертые овощи, капустные листы и простокваша. Каши без соли полезны для пищеварения. Руководствуйтесь правилом: если запах продукта вызывает отвращение или продукт несъедобен для человека, в кормушке ему не место.
"Кормление пищевыми отходами — это игра с огнем в вопросах ЖКТ. Владельцы часто забывают, что патогенная флора размножается в остатках пищи за считанные часы", — предупредила ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.
Некоторые позиции требуют дозированного подхода. Вареный картофель, хлеб и семечки допустимы лишь изредка. Статус "под запретом" имеют продукты, вызывающие интоксикацию. Это колбасные изделия, майонезные салаты, соленое, сладкое и острое. Зеленый картофель несет риск отравления соланином.
|Разрешено (основа)
|Зона строгого запрета
|Свежие овощи и зелень
|Плесневелый хлеб
|Кисломолочные продукты
|Продукты с майонезом
|Зерновые без специй
|Зеленый или гнилой картофель
"Птица маскирует вялость до критического состояния. Хозяин видит здоровую несушку — через полгода она уже не делает кладку из-за разрушенного рациона", — констатировал специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.
Здоровье птицы — залог чистоты всей экосистемы участка. Ошибки в диете ведут к слабости и хроническим патологиям. Исследование природных адаптаций показывает, что даже живучие организмы имеют предел прочности. Птица не обязана искупать халатность человека, хранящего испорченные продукты в холодильнике.
"Каждый сбой пищеварения — это риск инфекции. Если нужно сэкономить на кормах, лучше увеличить долю качественной воды и свежей зелени, а не давать объедки", — подчеркнул ветеринарный врач Сергей Рябинин.
Нет. Плесневые грибки выделяют микотоксины, которые вызывают поражение печени и гибель птицы даже в малых дозах.
Птице нужно время для адаптации. Попробуйте измельчить продукт или смешать его с привычным зерном.
Да. Избыток крахмала ведет к ожирению, снижает функцию яичников и активность несушки.
Только как дополнение к основному питанию, а не как его основу. Сбалансированный комбикорм — залог здоровья.
В стратегическом проливе между Германией и Данией развернулось противостояние военного корабля и береговой охраны, закончившееся резким изменением курса.