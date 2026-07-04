Без майонеза, пожалуйста: почему кормить кур объедками со стола опасно для яйценоскости

Хозяйство требует расходов, и многие птицеводы ищут способы сэкономить. Кухонные остатки часто кажутся логичным решением проблемы. Птица — не утилизатор, а сложный организм с тонкой настройкой метаболизма. Система питания напрямую влияет на яйценоскость и общее состояние пернатых.

Фото: Openverse by Compassion in World Farming, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Петух и курицы

Правила отбора рациона

Рацион определяет биоритмы птицы. Используйте только свежее сырье. Птичник — место для питания, а не полигон для гниющих продуктов. В приоритете чистые морковные очистки, тертые овощи, капустные листы и простокваша. Каши без соли полезны для пищеварения. Руководствуйтесь правилом: если запах продукта вызывает отвращение или продукт несъедобен для человека, в кормушке ему не место.

"Кормление пищевыми отходами — это игра с огнем в вопросах ЖКТ. Владельцы часто забывают, что патогенная флора размножается в остатках пищи за считанные часы", — предупредила ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Опасные продукты

Некоторые позиции требуют дозированного подхода. Вареный картофель, хлеб и семечки допустимы лишь изредка. Статус "под запретом" имеют продукты, вызывающие интоксикацию. Это колбасные изделия, майонезные салаты, соленое, сладкое и острое. Зеленый картофель несет риск отравления соланином.

Разрешено (основа) Зона строгого запрета Свежие овощи и зелень Плесневелый хлеб Кисломолочные продукты Продукты с майонезом Зерновые без специй Зеленый или гнилой картофель

"Птица маскирует вялость до критического состояния. Хозяин видит здоровую несушку — через полгода она уже не делает кладку из-за разрушенного рациона", — констатировал специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Биотоп двора и качество корма

Здоровье птицы — залог чистоты всей экосистемы участка. Ошибки в диете ведут к слабости и хроническим патологиям. Исследование природных адаптаций показывает, что даже живучие организмы имеют предел прочности. Птица не обязана искупать халатность человека, хранящего испорченные продукты в холодильнике.

"Каждый сбой пищеварения — это риск инфекции. Если нужно сэкономить на кормах, лучше увеличить долю качественной воды и свежей зелени, а не давать объедки", — подчеркнул ветеринарный врач Сергей Рябинин.

Ответы на популярные вопросы о содержании птиц

Можно ли давать курам сухой, но заплесневелый хлеб?

Нет. Плесневые грибки выделяют микотоксины, которые вызывают поражение печени и гибель птицы даже в малых дозах.

Почему куры игнорируют некоторые свежие овощи?

Птице нужно время для адаптации. Попробуйте измельчить продукт или смешать его с привычным зерном.

Вреден ли вареный картофель в больших дозах?

Да. Избыток крахмала ведет к ожирению, снижает функцию яичников и активность несушки.

Можно ли использовать кухонные отходы ежедневно?

Только как дополнение к основному питанию, а не как его основу. Сбалансированный комбикорм — залог здоровья.

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