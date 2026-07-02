Ваш кот спит слишком долго: как не перепутать нормальный сон с фатальной патологией

Внезапный сон кошки часто заставляет владельцев паниковать. Взрослое животное тратит на отдых от 12 до 16 часов в сутки. Это норма. Пожилые питомцы спят ещё дольше. Если режим сна не менялся годами, причин для тревоги нет. Резкий скачок длительности отдыха — повод присмотреться к состоянию хвостатого.

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Как отличить норму от болезни

Здоровый кот отдыхает чутко. Его уши улавливают малейший шорох в квартире. Звук открываемого холодильника или шуршание пакета мгновенно возвращают его в строй. Животное сохраняет готовность к действию.

"Вялость, граничащая с безразличием — первый признак сбоя. Кот переходит в состояние глубокой летаргии, игнорируя внешние стимулы, которые раньше вызывали интерес", — отметила в беседе с Pravda.Ru фелинолог Наталья Гаврилова.

Тревожные сигналы в поведении

Животные мастерски скрывают недомогание. Если кот начал спать тяжело и не реагирует на зов, проверяйте базовые показатели. Сравните текущее состояние с привычными нормами.

Здоровое состояние Признак отклонения Стабильный аппетит и жажда Отказ от еды, резкая смена потребления воды Активная реакция на звуки Полное отсутствие интереса к играм Уход за шерстью Неопрятный вид, слипшаяся шерсть

Изменения сразу в двух пунктах — прямое показание к визиту в клинику. Игнорирование симптомов приводит к тяжелым последствиям, как при вирусном заболевании.

"Длительный сон часто маскирует интоксикацию организма. Организм включает режим энергосбережения, пытаясь справиться с нагрузкой самостоятельно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач Сергей Рябинин.

Коварство скрытых угроз

Владельцы часто списывают перемены на возраст или стресс. Однако за внешним спокойствием скрываются опасные патологии. Регулярная диагностика позволяет зафиксировать обезвоживание или хронические процессы на начальной стадии.

"Не пытайтесь интерпретировать симптомы через интернет. Только анализы крови и осмотр специалиста дадут точный ответ о функциональном состоянии всех систем", — констатировал в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию животных Михаил Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о здоровье кошек

Почему кошка спит больше 20 часов в день?

Такое поведение не является нормой. Это сигнал системного сбоя. Вероятна инфекция, интоксикация или системное заболевание.

Как понять, что сон стал слишком глубоким?

Животное полностью игнорирует резкие звуки, запах корма или открытие двери. Оно выглядит отрешенным.

Нужно ли будить питомца для проверки?

Если кот спит неестественно долго, аккуратно проверьте реакцию зрачков и отклик на раздражители. При отсутствии активности — везите к врачу.

Может ли сон быть связан с питанием?

Да. Несбалансированный рацион вызывает вялость. Проконсультируйтесь с диетологом для коррекции меню.

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