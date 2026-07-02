Золотистая колючая мышь, обитающая в скалистых пустынях Ближнего Востока, стала настоящей сенсацией в мире биологии. Ученые из Йельской школы медицины обнаружили, что этот грызун обладает феноменальной сопротивляемостью процессам старения, сохраняя остроту памяти, крепость иммунитета и способность к регенерации тканей на протяжении всей жизни. В то время как обычные дикие мыши живут менее года, представители этого вида доживают до пяти лет, не проявляя признаков дряхлости. Секрет долголетия может быть скрыт в особом белке кластерине, который эффективно борется с возрастным воспалением и поддерживает работу внутренних органов.
Старение у большинства млекопитающих сопровождается постепенным угасанием когнитивных функций и физической активности. Однако золотистая колючая мышь опровергает эти правила. Исследование, результаты которого опубликованы в Science Advances, показало, что мозг этих животных не подвержен потере памяти даже в преклонном для грызунов возрасте. Они продолжают эффективно обучаться и ориентироваться в пространстве, что критически важно для поиска пищи в суровых условиях пустыни.
"Мы обнаружили, что старые золотистые колючие мыши не теряют способности к обучению, что является фундаментальным отличием от других видов грызунов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.
Одной из самых поразительных особенностей вида является состояние тимуса (вилочковой железы). У большинства позвоночных этот орган, отвечающий за производство иммунных клеток, начинает деградировать вскоре после достижения полового созревания. У золотистых колючих мышей тимус остается функционально активным и структурно целым даже в глубокой старости. Это обеспечивает им мощную защиту от инфекций, с которой не сравнится ни один другой вид мелких млекопитающих.
"Регенеративные способности этого грызуна уникальны: они залечивают раны на коже без образования рубцов, и эта суперспособность сохраняется до конца жизни", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.
Исследователи из Йеля под руководством Вишвы Дипа Диксита выявили, что в жировой ткани долгоживущих мышей наблюдается повышенная активность гена, вырабатывающего белок кластерин. Этот компонент помогает организму ликвидировать неправильно свернутые белки и подавляет хронические воспалительные процессы. Когда ученые ввели кластерин обычным лабораторным мышам, те стали демонстрировать более высокую двигательную активность, а состояние их органов заметно улучшилось.
"Кластерин действует как молекулярный мусорщик, предотвращая системное воспаление, которое у людей связано с болезнью Альцгеймера и сокращением жизни", — отметил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.
Интересно, что подобная устойчивость к внешней среде наблюдается и у других видов: например, редчайшая обезьяна в Честерском зоопарке также продемонстрировала невероятную волю к жизни после сложной операции, что подтверждает скрытые резервы диких животных.
Долголетие золотистой колючей мыши — результат жесткого отбора. В отличие от сородичей, они ведут дневной образ жизни, что помогает избегать ночных хищников. Кроме того, эти грызуны способны долго обходиться без воды (в отличие от собак, у которых риск обезвоживания возникает крайне быстро) и переносить токсины. Коллективный уход за потомством дополнительно повышает шансы на выживание вида.
|Признак старения
|Решение золотистой колючей мыши
|Деградация иммунитета (атрофия тимуса)
|Сохранение структуры и функции железы в старости
|Потеря памяти и когнитивный спад
|Высокая активность нейронов и сохранение обучаемости
|Хроническое воспаление тканей
|Повышенная выработка защитного белка кластерина
|Рубцевание ран на коже
|Полная регенерация без шрамов на протяжении жизни
Попытки противника отрезать полуостров от материка заставляют искать решения, выходящие за рамки обычного ремонта мостов и работы систем противовоздушной обороны.