Все боялись медведя, а зря: самым опасным зверем для людей оказался совсем другой лесной житель

Медведи веками удерживают титул главных злодеев национальных парков, но свежие данные заставляют пересмотреть этот хитрый рейтинг. Исследователи из Университета Йорка проанализировали тысячи столкновений человека с дикой природой и обнаружили неожиданного лидера агрессии. Выяснилось, что чаще всего конфликты провоцируют олени вапити, а не косолапые хищники. Причем большинство инцидентов происходит не во время экстремальных вылазок, а в ходе обычных прогулок и наблюдения за пейзажами. Ученые выделили специфические группы риска, которые помогут туристам сохранить здоровье и жизнь.

Фото: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Глаз медведя

Ложное представление о лесной угрозе

Стереотип об опасности крупных хищников мешает людям адекватно оценивать реальные риски. Статистика Parks Canada за последние 13 лет показывает, что именно копытные чаще всего проявляют агрессию. Вапити участвовали в 62% всех зафиксированных инцидентов. Это связано с их непредсказуемым характером и способностью привыкать к присутствию людей. Травоядные могут использовать поселения как защиту от хищников, что неизбежно приводит к столкновениям на тротуарах и газонах.

"Вапити — это не милые декорации. Они обладают огромной массой и завидным упрямством. Попытка подойти ради красивого кадра часто превращается в состязание на выносливость, где человек заведомо проигрывает", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию диких животных Константин Ершов.

Медведи гризли и их черные сородичи делят между собой вторую строчку, участвуя примерно в 14% и 13% стычек соответственно. Эти животные чаще реагируют агрессивно при внезапном контакте в густом лесу. Когда человек движется тихо, зверь пугается и переходит в режим защиты территории или потомства. Поэтому поведение животных в таких ситуациях диктуется исключительно фактором неожиданности.

Опасные сочетания действий и видов

Тип активности влияет на риск не меньше, чем вид животного. Исследование показало, что прогулки с собаками являются мощным триггером для оленей. Чернохвостые олени воспринимают псов как природных врагов — волков или койотов. В такие моменты миролюбивое копытное мгновенно превращается в атакующего бойца. Даже тревога хозяина передается питомцу, накаляя ситуацию до предела.

Вид животного Доля инцидентов Вапити (Elk) 62% Гризли 14% Черный медведь 13% Чернохвостый олень 7%

Удивительно, но экстремальный спорт вроде сплавов на каяках вызывает меньше всего проблем. На таких туристов приходится лишь 4% конфликтов. Основной удар принимают пешеходные маршруты и прогулки по территории туристических городков. Именно там звери чувствуют себя хозяевами положения, а люди расслабляются, теряя бдительность.

"Каждый вид по-своему считывает угрозу. Олени могут терпеть людей рядом, но малейшее нарушение границ во время гона или после появления потомства вызывает взрывную ярость", — подчеркнул эксперт по поведению животных Павел Смирнов в интервью Pravda.Ru.

Меры предосторожности в дикой среде

Для минимизации контакта достаточно простых действий. Главное правило — лишить встречу эффекта внезапности. В лесу стоит разговаривать, использовать свистки или колокольчики. Если вы гуляете с собакой, держите поводок максимально коротким. Присутствие домашнего любимца рядом с крупным стадом — это прямая заявка на конфликт. Важно помнить, что график осмотров и прививок собаки не защитит ее от копыт рассерженного оленя.

Администрации заповедников активно внедряют динамические рейтинги троп и обновляют навигацию. Туристам необходимо следить за объявлениями о закрытых участках или миграции стад. Невнимательность одного человека может привести к тому, что пострадают обе стороны. Часто после серьезных конфликтов агрессивных диких животных приходится ликвидировать, что вредит всей экосистеме.

"Безопасность начинается с ответственности. Соблюдайте дистанцию даже с теми, кто кажется безобидным травоядным. Животные не ищут ссоры, они просто защищают свой дом", — отметил специально для Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Ответы на популярные вопросы о диких животных

Почему олени опаснее медведей в парках?

Олени чаще контактируют с людьми в населенных пунктах и на популярных тропах. Они менее пугливы, чем хищники, что создает иллюзию безопасности. Однако их реакция на собак или нарушение личного пространства бывает молниеносной и крайне жесткой.

Поможет ли свисток отпугнуть хищника?

Свисток или громкий разговор предупреждают зверя о вашем приближении. Большинство животных постарается уйти с дороги заранее. Опасны именно тихие встречи нос к носу, когда у зверя не остается времени на мирный отход.

Что делать при встрече с вапити на тропе?

Медленно отходите назад, не поворачиваясь к животному спиной. Не делайте резких движений и не пытайтесь предложить корм. Если вы с собакой, уберите ее за спину и увеличьте дистанцию до максимума.

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