На кону была не только лапа: редчайшая обезьяна после сложной операции подарила надежду своему виду

В Честерском зоопарке произошло событие, претендующее на статус медицинского чуда в мире дикой природы: самка редчайшей роловейской обезьяны по кличке Масая произвела на свет здоровое потомство спустя всего несколько месяцев после сложнейшей микрохирургической операции. Уникальность ситуации заключается в том, что ветеринарам удалось не только нейтрализовать опасную опухоль, но и полностью сохранить функциональность лапы примата, что критически важно для выживания вида, находящегося на грани исчезновения. Это рождение дает надежду на восстановление популяции, численность которой в естественной среде катастрофически мала.

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Уникальная операция: как спасали лапу Масаи

Проблемы со здоровьем у 15-летней Масаи начались вскоре после её переезда в зоопарк. На лапе обезьяны образовалась опухоль размером с мяч для гольфа, которая грозила перерасти в смертельную инфекцию или потребовать полной ампутации конечности. Ситуация осложнялась тем, что стандартные методы диагностики — рентген и УЗИ — не давали четкой картины. Только после транспортировки животного в учебную клинику Ливерпульского университета и проведения компьютерной томографии врачи смогли разработать план вмешательства.

"Операция стала последним шансом избежать инвалидности животного. Работа с приматами требует запредельной точности, так как анатомия их конечностей гораздо сложнее, чем у кошек или собак. Мы боролись за каждый палец, зная, насколько важна хватательная функция для материнства", — объяснила в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач Максим Лазарев.

Хирургическая бригада совершила практически невозможное: им удалось полностью удалить новообразование, пожертвовав лишь сомнительным участком одного пальца. Послеоперационный период требовал тщательного контроля, так как для обезьян крайне сложно обеспечить режим покоя, необходимый для заживления тканей.

Восстановление и рождение Лагерты

Реабилитация прошла успешно, и вскоре Масая вернулась к полноценной жизни в вольере. Главным индикатором успеха врачи считали способность обезьяны активно использовать оперированную лапу при лазании. Однако главным сюрпризом стала беременность самки, наступившая вскоре после восстановления. Новорожденную самочку назвали Лагертой в честь легендарной воительницы, подчеркивая стойкость её матери.

"Самка демонстрирует идеальные материнские инстинкты, что подтверждает отсутствие боли или дискомфорта в конечности. Если бы произошла ампутация, Масая физически не смогла бы удерживать детеныша на себе во время прыжков, что поставило бы под угрозу жизнь малышки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

По словам ветеринаров зоопарка, Лагерта растет активной и уже начинает проявлять интерес к окружающему миру, хотя по-прежнему проводит большую часть времени, крепко держась за шерсть матери. Успех этого случая доказывает, что даже при высоком уровне тревоги персонала за редкого пациента, высокотехнологичная медицина способна творить чудеса.

Почему каждый детеныш роловеи на счету

Роловейские обезьяны входят в список самых уязвимых приматов планеты. В дикой природе их ареал ограничивается небольшими участками лесов в Кот-д'Ивуаре и Гане. Охота ради мяса и тотальная вырубка лесов привели к тому, что в мире осталось менее 2000 особей этого вида. Для сравнения, порой кажется, что разные виды животных живут в разных временных мирах, но для роловеи время буквально истекает.

"Участие таких особей, как Масая, в международных программах разведения — это страховой полис для вида. В Европе насчитывается всего несколько размножающихся пар, поэтому рождение Лагерты — это не просто локальный успех зоопарка, а вклад в генетическое разнообразие всей популяции", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Проблема со здоровьем Метод решения и результат Опухоль размером с мяч для гольфа на лапе КТ-диагностика и микрохирургическое удаление с сохранением функций лапы Риск потери материнских навыков при ампутации Сохранение конечности позволило самке полноценно удерживать детеныша Низкая численность вида (менее 2000 особей) Рождение Лагерты закрепило генетическую линию в программе разведения

Ответы на популярные вопросы о роловейских обезьянах

Почему операцию нельзя было провести обычными методами?

Стандартное оборудование ветеринарных кабинетов не подходит для оценки глубоких структур тканей у редких приматов. Использование КТ позволило точно определить границы опухоли и спасти кость конечности от разрушения.

Сможет ли детеныш вернуться в дикую природу?

Животные, рожденные в зоопарках, являются частью резервного фонда. Их возвращение в природу возможно только в рамках специальных программ реинтродукции при условии защиты лесов от браконьерства.

Как быстро заживают раны у обезьян после таких операций?

Метаболизм приматов близок к человеческому, однако риск того, что животное сорвет швы, очень велик. В случае с Масаей потребовался особый контроль со стороны смотрителей в первые недели.

Влияет ли состояние здоровья матери на развитие детеныша?

Благодаря успешной операции Масая сохранила мобильность. Активный образ жизни матери способствует правильному физическому развитию малыша, который учится координировать свои движения, подражая взрослой особи.

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