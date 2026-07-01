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Жирафам устроили экзамен по математике: один пример они решили, а второй поставил животных в тупик

Зоосфера

Жирафы официально вошли в элитный клуб животных, обладающих математическими способностями. Исследователи из Германии и Испании подтвердили, что самые высокие млекопитающие планеты умеют считать в уме. Однако их арифметические таланты ограничены: если с прибавлением объектов длинношеие испытуемые справляются уверенно, то операция вычитания ставит их в тупик. Это открытие меняет представление о когнитивных возможностях травоядных и доказывает, что когнитивные механизмы разных видов позволяют им решать сложные задачи для выживания.

Жираф
Фото: Designed by Freepik by wirestock is licensed under publik domain
Жираф

Математический эксперимент в зоопарке

Биологи провели серию тестов с жирафами на базе зоопарка Барселоны. Методика была проста: животным демонстрировали два контейнера с угощением. Исследователи на глазах у подопытных перекладывали кусочки моркови, меняя их количество в емкостях. Затем жираф должен был выбрать тот контейнер, где еды стало больше. Результаты, опубликованные в журнале Scientific Reports, удивили научное сообщество: в задачах на сложение точность выбора составила 68%.

"Способность оценивать количество ресурсов напрямую связана с выживанием в дикой природе. Жирафы показали, что могут удерживать в памяти изменения численности объектов, что ранее считалось прерогативой лишь приматов и некоторых птиц", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Почему вычитание оказалось невыполнимой задачей

Как только условия усложнились, математический дар жирафов дал сбой. Биологи попросили животных выполнить обратное действие — определить остаток после "вычитания" части моркови. В этом случае показатели успеха мгновенно упали до уровня статистической погрешности или случайного выбора. Двойные операции, где требовалось сначала прибавить, а потом убрать объект, также оказались не под силу копытным.

"Вычитание требует более высокого уровня абстракции и концентрации внимания. Для большинства животных потеря ресурса воспринимается иначе, чем его накопление, что влияет на логику принятия решений", — объяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Биологические причины счета

Ученые не исключают, что жирафы могут использовать и другие стратегии. Вместо точного подсчета они способны оценивать суммарный объем или вес предлагаемой пищи. Это не отменяет важности эксперимента, так как даже такая оценка требует сложной обработки данных мозгом. Восприятие мира у животных часто завязано на физических параметрах, будь то вес корма или поведение окружающих особей, что помогает им адаптироваться к среде.

"Мы часто недооцениваем интеллект травоядных. Жирафы обладают развитой социальной структурой, и наличие у них базовых арифметических навыков подтверждает высокий уровень их эволюционного развития", — отметил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Тип арифметической задачи Результат жирафов
Сложение (добавление моркови) Успех в 68% случаев (осознанный выбор)
Вычитание (изъятие моркови) Провал (результат на уровне случайности)
Двойная операция (сложение + вычитание) Невыполнимо для данного вида
Ориентир при выборе Предположительно — общий объем или вес пищи

Ответы на популярные вопросы о математике животных

Умеют ли другие животные считать лучше жирафов?

Да, признанными математиками считаются шимпанзе и серые попугаи (жако), которые способны не только складывать, но и оперировать понятием нуля. Жирафы пока находятся на начальной ступени освоения арифметики.

Помогает ли навык счета жирафам в дикой природе?

Безусловно. Способность оценить, на каком дереве больше листвы или в какой группе сородичей безопаснее находиться, критически важна для сохранения энергии и защиты от хищников.

Почему жирафы не справились с вычитанием?

Ученые полагают, что вычитание когнитивно сложнее, так как оно требует понимания уменьшения множества. В ходе эволюции жирафам было важнее замечать появление новых объектов, чем исчезновение старых.

Могли ли жирафы просто угадывать?

Статистический успех в 68% случаев при сложении значительно превышает порог случайного угадывания (50%), что подтверждает наличие логического выбора у животных.

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Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, эксперт по поведению животных Павел Смирнов, биолог-эколог Аркадий Кузнецов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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