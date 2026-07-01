Вельпинг-бокс или коробка: что выбрать для безопасных родов у собаки без рисков для щенков

Инстинкт гнездования превращает спокойную домашнюю любимицу в одержимого строителя. За несколько дней до родов собака начинает лихорадочно перекапывать шкафы и стаскивать одежду хозяев под кровать. Это не поведенческий сбой, а зов предков, требующий найти "нору". От того, насколько грамотно владелец организует этот "биотоп", зависит выживаемость потомства и психологическое состояние матери.

Фото: Wikipedia by Austin Kirk, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Спящая собака

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Роды на открытом пространстве — колоссальный стресс. В дикой природе сука ищет максимально изолированную точку, чтобы исключить нападение хищников. Домашняя среда должна имитировать эти условия.

Гнездо служит не просто местом для сна, а высокотехнологичной зоной безопасности, где поддерживается специфический микроклимат. Резкий взрывной лай на внешние раздражители часто свидетельствует о том, что собака не чувствует себя защищенной в выбранном месте.

"Если гнездо обустроено неверно, собака начнет перетаскивать щенков. Это риск травм и переохлаждения. Место должно быть стационарным, темным и с низким трафиком людей", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Главная опасность импровизированных лежанок — отсутствие защиты от придавливания. Новорожденные щенки беспомощны, а тяжелая после родов мать может случайно перекрыть им кислород.

Правильный бокс оснащается защитными рейками по периметру. Также важна гигиена: мягкие диваны впитывают биологические жидкости, становясь рассадником инфекций и провоцируя дерматит у щенков, который заставляет их буквально грызть себя.

Тайминг подготовки: от УЗИ до новоселья

Подготовка — это шестидесятидневный марафон. На 5-6 неделе пора выбирать локацию. К 8 неделе гнездо должно стоять в финальной точке, чтобы собака успела его "обжить" и оставить свой запах. Если собрать конструкцию в день родов, животное проигнорирует её, выбрав привычный шкаф.

Важно следить, чтобы во время игр или прогулок собака не проявляла излишнюю активность, так как опасную черту в физических нагрузках легко перейти именно на поздних сроках.

Срок беременности Действие владельца 3-4 неделя Визит к врачу, УЗИ, смена рациона. 5-6 неделя Выбор места, покупка или сборка бокса. 7-8 неделя Финальное обустройство, приучение собаки к гнезду.

В этот период поведение питомца меняется. Она может начать копировать эмоциональные реакции хозяина, что подтверждает сходство собак и владельцев на глубоком психологическом уровне. Если хозяин нервничает, собака не пойдет в предложенное гнездо, считая его небезопасным.

"Скользкое дно в гнезде — приговор для суставов щенков. Развивается дисплазия и хромота. Используйте только антискользящие покрытия, например, резиновые маты под пеленки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Виды конструкций: вельпинг-бокс против коробки

Профессиональный вельпинг-бокс — это стандарт индустрии. Он легко моется и имеет жесткие стенки. Для тех, кто ограничен в бюджете, подходят пластиковые манежи или деревянные ящики, обработанные безопасными составами.

Главное — избегать голого картона, который размокает за часы. Во время ухода важно следить за чистотой вокруг, так как попытки собаки съесть мусор или остатки расходных материалов на улице требуют применения методов контроля и защиты в быту.

"В первые недели жизни щенков температура в гнезде не должна опускаться ниже 30 градусов. Используйте инфракрасные лампы, но оставляйте прохладный угол, чтобы сука не перегрелась", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоотехник Сергей Пахомов.

Ответы на популярные вопросы о создании гнезда

Можно ли разрешить собаке родить под кроватью, если она сама это выбрала?

Нет. Вы не сможете контролировать процесс родов, оказать помощь щенку или вовремя сменить грязную подстилку. Это негигиенично и опасно для жизни приплода.

Какой размер гнезда считается оптимальным?

Длина должна равняться длине тела собаки с вытянутыми ногами плюс 20-30 см запаса. Слишком тесное пространство приведет к травмам щенков, слишком просторное — к потере тепла.

Как часто нужно менять подстилку после родов?

В первые двое суток — по мере загрязнения, часто до 3-4 раз в день. Со временем частота снижается, но поверхность всегда должна оставаться сухой.

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