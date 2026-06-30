Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Люкс превратился в медленный яд для организма: Боня разрезала брендовую одежду из-за риска
Закулисные сделки: Кремль не будет раскрывать, в каких странах РФ может закупить топливо
Крио-ферментация иван-чая: шокирующий метод, который усиливает вкус и аромат до невероятного уровня
Рабочая лошадка вернулась в строй: новую Toyota продают дешевле Lada Largus
Джинсы, которые выглядят на миллион: что носить летом 2026, чтобы не быть как все
Наличные больше не принимают: с 1 июля Нижний Новгород полностью переходит на безнал
Секреты теста для творожных бантиков: как получить хруст и нежность одновременно
Обычная ягода с мощным эффектом: как крыжовник влияет на сердце, сосуды и кишечник
Этого ждали после взрыва: во Франции призвали к немедленному разрыву связей с Киевом

Время никогда не совпадёт: когнитивные механизмы разделили всех живых существ по собственным мирам

Зоосфера

Животные живут в разных временных реальностях. То, что для человека кажется мгновением, для мухи — целая эпоха. Ученые доказали: время не течет одинаково для всех живых существ. Оно зависит от того, как вид обрабатывает поступающие сигналы. Исследование опубликовано в журнале Trends in Cognitive Sciences.

Сокол
Фото: commons.wikimedia.org by Latch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сокол

Временные ландшафты: что это такое

Каждый вид обитает в своем "умвельте" — индивидуальном мире ощущений. Идею предложил зоолог Якоб фон Икскюль еще в начале XX века. Теперь физиологи подтвердили: биология диктует режим обработки данных. Нервная система каждого зверя строит уникальный "временной ландшафт". Он позволяет выживать в своей нише. Лягушка-голиаф обрабатывает мир иначе, чем горный орел. Это не вопрос скорости реакции, а вопрос архитектуры мозга.

"Восприятие времени — это всегда результат работы нейронных сетей. Эволюция оттачивала их под конкретные задачи: кто-то должен молниеносно ловить насекомых, кому-то нужно оценивать погоду на дистанции недель", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Почему старые методы измерения врут

Раньше время измеряли "критической частотой слияния мельканий". Проще говоря — заставляли животных смотреть на мигающую лампочку. Если свет переставал дрожать, считали, что мозг "увидел" непрерывность. Это примитивно. Метод не учитывает, как животное хранит память. Он игнорирует когнитивные процессы. Данный показатель варьируется от нескольких герц до сотен. Но это лишь физический отклик сенсоров. Он не объясняет, как экстремальный зной или изменение среды влияют на суть опыта.

Старый подход Новая концепция
Только скорость срабатывания глаз Целостная обработка сигнала
Поиск универсальной шкалы Множество когнитивных механизмов

Пять столпов субъективного времени

Исследователи выделили пять ключевых компонентов "времени":

  • Синхронизация: склеивание сигналов в "сейчас".
  • Пересмотр: обновление данных при поступлении новостей.
  • Внимание: фокус на объекте.
  • Устойчивость: сколько живет образ после ухода стимула.
  • Стабильность: плавность переходов.

Разные виды выстраивают поведение, опираясь на эти блоки. Например, киты и мелкие птицы используют совершенно разные алгоритмы.

"Мы пытаемся мерить время организма линейкой, забывая, что мозг не калькулятор. Животные не "тормозят", они иначе структурируют входящий поток информации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Иллюзии: как мозг обманывает себя

Животные тоже поддаются иллюзиям. Видели, как статичное фото кажется движущимся? У зверей происходит нечто похожее. Нервная система достраивает картинку сама. Изучение таких ошибок мозга — ключ к пониманию сознания. Это позволяет выяснить, как предки адаптировались к переменам. Ошибки восприятия — встроенная функция для быстрой реакции на опасность.

О чем молчит птица у турбины

Практики применения море. Птицы часто бьются о ветряки. Они их просто не замечают их должным образом. Оптимизация частоты мелькания лопастей под специфику зрения конкретного вида снизит смертность. Понимание того, как летуны интерпретируют поток данных, спасает тысячи жизней. 

"Визуальная экология — дисциплина будущего. Модифицируя среду под сенсорный ландшафт обитателей, мы минимизируем техногенное воздействие на живую природу", — добавил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Ответы на популярные вопросы о восприятии времени

Все ли животные воспринимают время медленнее или быстрее человека?

Нет, это миф. Скорость отклика сенсоров не равна скорости мышления. Важна интеграция сигналов.

Почему птицы попадают в лопасти турбин?

Их система обработки визуальных данных может не различать быстро движущиеся препятствия как угрозу.

Могут ли животные чувствовать "замедленное время"?

На уровне физиологии существуют механизмы концентрации внимания, что субъективно растягивает событие.

Зачем изучать иллюзии у животных?

Иллюзии показывают, как именно нервная система строит реальность из обрывочных данных.

Читайте также

Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог Андрей Ворошилов, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Близкие люди заговорили в чатах: в Крыму вскрыли пугающую механику подмены реальности
Мир. Новости мира
Близкие люди заговорили в чатах: в Крыму вскрыли пугающую механику подмены реальности
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Мир. Новости мира
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов
Санкт-Петербург
Город на грани коллапса: масштаб событий в Петербурге вынудил РЖД изменить структуру поездов
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Кровавая провокация в Крыму: Киев планирует высадку десанта ради захвата заложников
Последние материалы
Мировой подиум в ужасе: модель впервые раскрыла детали госпитализации после передозировки
Губернатор Травников взял под личный контроль обеспечение сельхозпредприятий ГСМ
Мёртвые зоны на дорогах останутся позади: Минцифры планирует подключить вышки связи к ВИЭ
Сердце гиганта могло разорваться: нижегородцы придумали, как удержать атом внутри ледокола
Мир содрогнется от этих цифр: Кремль вынес на обсуждение последствия ударов ВСУ
Кухня без жира за 5 минут: секреты, которые скрывают профессиональные клинеры
Налоговая служба Орловской области перечислила 247 миллионов рублей от банкротных дел в бюджет
Смена амплуа на дерзкого провокатора: радиоведущая объяснила радость от массовых оскорблений в Сети
Доллар теряет место в мировых резервах: центробанки выбирают актив без политических сюрпризов
Красноярский край: завершена навигация на притоках Енисея Подкаменная и Нижняя Тунгуска
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.