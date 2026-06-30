Время никогда не совпадёт: когнитивные механизмы разделили всех живых существ по собственным мирам

Животные живут в разных временных реальностях. То, что для человека кажется мгновением, для мухи — целая эпоха. Ученые доказали: время не течет одинаково для всех живых существ. Оно зависит от того, как вид обрабатывает поступающие сигналы. Исследование опубликовано в журнале Trends in Cognitive Sciences.

Фото: commons.wikimedia.org by Latch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сокол

Временные ландшафты: что это такое

Каждый вид обитает в своем "умвельте" — индивидуальном мире ощущений. Идею предложил зоолог Якоб фон Икскюль еще в начале XX века. Теперь физиологи подтвердили: биология диктует режим обработки данных. Нервная система каждого зверя строит уникальный "временной ландшафт". Он позволяет выживать в своей нише. Лягушка-голиаф обрабатывает мир иначе, чем горный орел. Это не вопрос скорости реакции, а вопрос архитектуры мозга.

"Восприятие времени — это всегда результат работы нейронных сетей. Эволюция оттачивала их под конкретные задачи: кто-то должен молниеносно ловить насекомых, кому-то нужно оценивать погоду на дистанции недель", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Почему старые методы измерения врут

Раньше время измеряли "критической частотой слияния мельканий". Проще говоря — заставляли животных смотреть на мигающую лампочку. Если свет переставал дрожать, считали, что мозг "увидел" непрерывность. Это примитивно. Метод не учитывает, как животное хранит память. Он игнорирует когнитивные процессы. Данный показатель варьируется от нескольких герц до сотен. Но это лишь физический отклик сенсоров. Он не объясняет, как экстремальный зной или изменение среды влияют на суть опыта.

Старый подход Новая концепция Только скорость срабатывания глаз Целостная обработка сигнала Поиск универсальной шкалы Множество когнитивных механизмов

Пять столпов субъективного времени

Исследователи выделили пять ключевых компонентов "времени":

Синхронизация: склеивание сигналов в "сейчас".

Пересмотр: обновление данных при поступлении новостей.

Внимание: фокус на объекте.

Устойчивость: сколько живет образ после ухода стимула.

Стабильность: плавность переходов.

Разные виды выстраивают поведение, опираясь на эти блоки. Например, киты и мелкие птицы используют совершенно разные алгоритмы.

"Мы пытаемся мерить время организма линейкой, забывая, что мозг не калькулятор. Животные не "тормозят", они иначе структурируют входящий поток информации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru преподаватель естественных наук Кирилл Афонин.

Иллюзии: как мозг обманывает себя

Животные тоже поддаются иллюзиям. Видели, как статичное фото кажется движущимся? У зверей происходит нечто похожее. Нервная система достраивает картинку сама. Изучение таких ошибок мозга — ключ к пониманию сознания. Это позволяет выяснить, как предки адаптировались к переменам. Ошибки восприятия — встроенная функция для быстрой реакции на опасность.

О чем молчит птица у турбины

Практики применения море. Птицы часто бьются о ветряки. Они их просто не замечают их должным образом. Оптимизация частоты мелькания лопастей под специфику зрения конкретного вида снизит смертность. Понимание того, как летуны интерпретируют поток данных, спасает тысячи жизней.

"Визуальная экология — дисциплина будущего. Модифицируя среду под сенсорный ландшафт обитателей, мы минимизируем техногенное воздействие на живую природу", — добавил в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Ответы на популярные вопросы о восприятии времени

Все ли животные воспринимают время медленнее или быстрее человека?

Нет, это миф. Скорость отклика сенсоров не равна скорости мышления. Важна интеграция сигналов.

Почему птицы попадают в лопасти турбин?

Их система обработки визуальных данных может не различать быстро движущиеся препятствия как угрозу.

Могут ли животные чувствовать "замедленное время"?

На уровне физиологии существуют механизмы концентрации внимания, что субъективно растягивает событие.

Зачем изучать иллюзии у животных?

Иллюзии показывают, как именно нервная система строит реальность из обрывочных данных.

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