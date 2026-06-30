Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Космическая авантюра NASA: робота отправят на орбиту, чтобы спасти "дедушку космоса"
Предельно откровенный текст: Самойлова создала контент, который ударит по мужскому эго
Нижний Новгород стал крупным туристическим хабом и столкнулся с удорожанием сферы услуг
Московская область: объем инвестиций в ОЭЗ Дубна достиг 30 млрд рублей
Вчера домой несли продукты, сегодня — канистры с бензином: где проходит опасная граница хранения
Совкомбанк получил четыре награды программы "Лучшие ESG проекты России"
Больше не нужно тереть: как за 10 минут привести решетку плиты в порядок
Shalimar, Opium и Angel снова в моде: какие культовые духи покоряют сердца даже спустя десятилетия
Россиянам усложнят путь к кредитам: одна лазейка закроется сразу для миллионов заемщиков

Ученые раскрыли тайный будильник насекомых: почему влажность управляет их жизнью лучше света

Зоосфера

Мир насекомых — это не просто хаос сегментированных тел под ногами, а сложнейшая шестереночная система, где каждый винтик синхронизирован с планетарными ритмами. Ученые из Университета Цинциннати взломали один из кодов этой системы, обнаружив у членистоногих биологические часы, работающие от датчиков влажности. Оказалось, что даже в полной темноте и при стабильной температуре существа чувствуют "дыхание" атмосферы.

Мухи в дачном доме
Фото: Pravda.Ru by Павел Смирнов is licensed under Free for commercial use
Мухи в дачном доме

Биотоп в коробке: доказательство внутреннего ритма

Исследователи поместили подопытных в герметичные камеры. Кровососущие клопы, жуки-пауки и комары-долгоножки оказались в условиях, где свет и тепло не менялись. Единственной переменной стала влажность.

Раз в 12 часов воздух становился то сухим, то насыщенным паром. Насекомые мгновенно подстроили свою активность под этот график. Но самое поразительное случилось позже: когда влажность зафиксировали на одном уровне, звери не "сломались". Они продолжали двигаться по старому расписанию еще несколько дней.

"Это не рефлекс собаки Павлова. Это полноценный эндогенный механизм. Животное не просто реагирует на сырость, оно предсказывает её наступление, готовя свой метаболизм заранее", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Такая настройка критически важна для выживания в жестких условиях. Если сольпуга или клоп пропустят момент критической сухости, они рискуют буквально рассыпаться в прах от потери влаги. Биологические часы работают как предохранитель, запирающий насекомое в убежище до наступления "безопасного" часа.

Генетический сбой и ошибки навигации

Чтобы подтвердить теорию, биологи взялись за плодовых мушек. У части особей отключили датчики влаги, у других повредили гены циркадных часов. Результат — полная дезориентация.

Сломанные мушки теряли ритм, а при сдвиге графика влажности на 6 часов здоровым особям требовалось трое суток на перенастройку. Это доказывает, что влажность — такой же фундаментальный ориентир, как солнце.

Вид насекомого Реакция на влажность
Жуки-пауки / Клопы Строгий 12-часовой цикл активности
Комары (Culicidae) Замирание при стабильной влажности

"У многих видов, тех же нарывников, вся жизнь — это баланс между поиском еды и риском высохнуть. Влажность диктует им правила игры жестче, чем световой день", — подчеркнул специалист по содержанию диких животных Константин Ершов.

Комары: почему влажность для них — сигнал к атаке

В эксперименте комары повели себя странно. При стабильной влажности они впадали в ступор. Ученые считают: для них сырость — не время года, а маркер жертвы.

Влажный воздух сигнализирует о дыхании животного или близости водоема. Если среда предсказуема, охотник "выключается". Но стоит сменить параметры, как активируется инстинкт поиска цели, часто ориентированный на химические маркеры человека.

Понимание этих механизмов поможет в будущем контролировать вредителей. Вместо химии можно будет использовать "обман" влажностью, заставляя насекомых выходить из укрытий в неподходящее время. Это гораздо эффективнее, чем попытки уничтожить каждого хищного жука или москита по отдельности.

"Влажность — это язык общения природы. Даже если вы не видите паразита в воде, его биологические часы уже сообщили ему о вашем присутствии через изменение состава воздуха", — отметил эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Ответы на популярные вопросы о биоритмах насекомых

Зачем насекомым нужны часы влажности?

Это вопрос выживания. Маленькое тело испаряет воду мгновенно. Часы позволяют насекомому выйти на охоту ровно тогда, когда риск гибели от сухости минимален.

Могут ли домашние насекомые, вроде уховерток, чувствовать влажность?

Да, для уховерток и других обитателей темных углов влажность является ключевым навигатором в пространстве квартиры.

Влияет ли влажность на биоритмы человека?

Напрямую — нет. У нас нет таких специализированных органов чувств, как у слепней или комаров. Наши часы настроены на солнечный свет.

Читайте также

Экспертная проверка: зоолог Дмитрий Мельников, специалист по содержанию диких животных Константин Ершов, эксперт по поведению животных Павел Смирнов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Близкие люди заговорили в чатах: в Крыму вскрыли пугающую механику подмены реальности
Мир. Новости мира
Близкие люди заговорили в чатах: в Крыму вскрыли пугающую механику подмены реальности
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Мир. Новости мира
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Популярное
Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором

Минск оказался в эпицентре масштабного противостояния, где привычные методы лавирования между Востоком и Западом внезапно утратили свою прежнюю эффективность.

Стулья разъехались окончательно: Белоруссию поставили перед фатальным выбором
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Градус ненависти зашкаливает: поступок пожилого мужчины в Гданьске взорвал польские соцсети
Очереди на АЗС привели к срочным решениям: что теперь будет с поставками топлива
Фуры встали наглухо: Пашинян выбрал тактику отрицания очевидного на границе с Россией
Теракт в элитном районе Монако ударил по шансам Украины на вступление в ЕС Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев
Стелс-магия окончательно рассеялась: атомные гиганты РФ превратили флагман США в мишень
Западные разбойники доигрались: Россия превратила танкеры в неприступные плавучие крепости
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
Китай открывает Белоруссии путь к большим деньгам: Минск вышел на маршрут, который нервирует Запад
Последние материалы
Вчера домой несли продукты, сегодня — канистры с бензином: где проходит опасная граница хранения
Совкомбанк получил четыре награды программы "Лучшие ESG проекты России"
Больше не нужно тереть: как за 10 минут привести решетку плиты в порядок
Ученые раскрыли тайный будильник насекомых: почему влажность управляет их жизнью лучше света
Shalimar, Opium и Angel снова в моде: какие культовые духи покоряют сердца даже спустя десятилетия
Парковка у реки может стоить дорого: правило, о котором забывают почти все автомобилисты летом
Россиянам усложнят путь к кредитам: одна лазейка закроется сразу для миллионов заемщиков
Не только безалкогольное пиво: напитки, которые могут привести к ложному срабатыванию алкотестера
Инвестиции в Нижнем Новгороде: как 859 млн рублей изменят экономику области
Зрение может исчезнуть после обычного купания: офтальмолог назвал главную летнюю ошибку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.