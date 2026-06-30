Природа выдала новый шедевр: в лесах Финляндии обнаружили животных с аномальным окрасом

Генетический код природы выдал новый визуальный шедевр: в лесах Финляндии обнаружили кошек с уникальной мутацией шерсти. Этот окрас не похож на привычные пятна или полоски. Перед нами живой биотоп, где эволюция смешала классический "смокинг" с эффектом рассыпанной соли. Ученые детально изучили странных обитателей и вынесли вердикт: мы столкнулись с новой ветвью кошачьей эстетики, возникшей без участия человека.

Фото: Wikipedia by Found Animals Foundation, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кошка и любовь

Биотоп "Сальмиак": как выглядит новая мутация

Первого носителя странной "ливреи" заметили в Центральной Финляндии еще в 2007 году. Его шерсть напоминала северное небо в сумерках. У основания волоски темные, но ближе к кончикам они теряют пигмент, создавая серебристый перелив.

Грудка и живот остаются белыми, что характерно для типа "смокинг", но спина выглядит так, будто зверя присыпали пудрой. Со временем таких особей стало больше, что позволило говорить о закреплении признака в популяции.

"Такие мутации — это ответ системы на внешние условия или случайный сбой, который в дикой среде мог бы не выжить, но рядом с человеком закрепился. Мы видим, как самая маленькая кошка в истории когда-то адаптировалась к пещерам, так и сальмиаки находят свою нишу за счет симпатии людей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Название "сальмиак" выбрали не случайно. В Финляндии обожают соленую лакрицу — черные конфеты с белыми кристаллами соли. Кошачья шерсть имитирует этот контраст.

Несмотря на необычный вид, повадки этих животных не отличаются от собратьев. Они так же требовательны к режиму. Если кошка будит по утрам своих хозяев, цвет её шерсти никак не смягчает настойчивое требование завтрака.

Генетический взлом: что скрывает ДНК

Секрет сальмиаков кроется в делеции гена KIT. Этот участок ДНК — настоящий диспетчер цвета. Он управляет распределением пигмента не только у кошачьих, но и у лошадей. Ошибка в этом коде приводит к тому, что краска "не доходит" до кончиков волос.

Это не болезнь, а вариация нормы, превращающая обычную домашнюю кошку в экзотический объект наблюдения. Важно помнить, что любая необычная особь требует особого внимания к здоровью.

"Генетические аномалии могут влиять не только на цвет. Если кошка демонстрирует странные игры с водой или изменения в поведении, это повод проверить почки и гормональный фон, независимо от уникальности её окраса", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Для сохранения здоровья таких питомцев необходимо убирать из доступа опасные факторы. Например, ядовитые растения для кошек могут стать фатальными для организма с редкой генетикой.

Сальмиаки — это не интерьерное украшение, а сложный организм, требующий понимания его биологии и инстинктов, включая потребность точить когти. Чтобы приучить кошку к когтеточке, нужно учитывать её природный темперамент, который у финских кошек весьма спокойный.

Сравнение признаков новых кошек

Характеристика Описание типа "Сальмиак" Тип шерсти Градиент: темный корень, белый кончик Локация мутации Преимущественно спина, шея и бока Генетическая база Делеция в гене KIT (регулятор пегости)

Появление сальмиаков напоминает нам о скрытых резервах дикой природы. Даже в хорошо изученных регионах Европы могут скрываться "мастера невидимости", подобные тем, что живут в пустынях. Когда очередная барханная кошка попадает в объектив ученых, это вызывает восторг. Финское открытие — того же масштаба, оно доказывает, что эволюция кошачьих не остановилась.

"Введение новой кошки в дом, даже такой редкой, всегда требует такта. Зная, как помирить кошек на одной территории, вы создаете устойчивую экосистему, где генетическая уникальность не станет поводом для драки", — отметила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о редких мутациях

Является ли сальмиак отдельной породой?

Нет, на данный момент это специфический окрас, выявленный у популяции домашних кошек в Финляндии. Для признания породой требуются годы селекции и фиксация признака в поколениях.

Влияет ли мутация KIT на характер животного?

Исследования не выявили прямой связи между цветом "соль с перцем" и поведением. Это исключительно визуальная особенность, не затрагивающая психику или когнитивные способности.

Могут ли кошки такого окраса появиться в других странах?

Мутации случайны. При наличии схожего генетического пула подобный окрас может проявиться в любой точке мира, но финская группа наиболее устойчива.

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