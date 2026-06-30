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Кожа как наждачная бумага и ядовитый хвост: что за хищник пугает купальщиков в Азовском море

Зоосфера

Азовское море — мелководный бассейн, где глубина редко превышает 13,5 метров. Несмотря на скромные параметры, это активная экосистема. Сюда через Керченский пролив проникают морские хищники, включая единственный вид акул, способный адаптироваться к местным условиям — черноморский катран.

Катран
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Катран

Катран как часть экосистемы

Squalus acanthias — это относительно миниатюрная акула. Взрослые особи достигают не более двух метров. Катран — рыба стайная. Одиночная встреча — большая редкость. Рыбаки и дайверы, выходящие в акваторию, регулярно фиксируют соседство с этими хищниками. Их присутствие — закономерный процесс взаимодействия диких животных в условиях сообщающихся водоемов.

"Катран не воспринимает человека как объект охоты. Он избегает контактов, если его не провоцировать. Проблемы начинаются только при неосторожном обращении при вылове", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по содержанию диких животных Константин Ершов.

Угроза для человека

Тело катрана защищено специфической плакоидной чешуей. На ощупь она жесткая, как наждачная бумага. При неосторожном касании такие поверхности провоцируют микротравмы кожи. Главная опасность сосредоточена в хвосте. Там расположены шипы с ядовитым секретом. Укол вызывает сильный отек и локальное воспаление. Кусать катран может лишь в целях самообороны. Зубы у него острые, поэтому риск нападения как такового отсутствует — это не хищник-людоед, а осторожный обитатель глубин.

Характеристика Черноморский катран
Тип питания Рыба, моллюски
Средний вес 10-15 кг
Опасные зоны Ядовитые шипы у плавников

"Люди часто путают страх перед неизвестным с реальной угрозой. Большинство травм в Азовском море — результат попыток поймать рыбу руками", — разъяснил биолог Аркадий Кузнецов.

Поведенческие факторы

Животному чужда агрессия ради агрессии. Как и змей, охраняющих свои лежбища, акулу нужно оставить в покое. Любая попытка изъятия хищника из среды приведет к естественной защитной реакции. Читайте также о том, как разрешать территориальные конфликты у домашних питомцев, чтобы понимать механику поведения животных.

"Биология хищника диктует защитное поведение. Если вас укололи шипом, немедленно обратитесь к врачу для обработки антисептиком", — предупредил зоолог Дмитрий Мельников.

Ответы на популярные вопросы

Акула может съесть человека в Азовском море?

Нет, размер пасти и пищевые предпочтения катрана исключают такую возможность.

Что делать при уколе шипом акулы?

Промыть рану, применить антисептик и обратиться за медицинской помощью при развитии аллергической реакции.

Почему акулы заплывают в такое мелкое море?

Море богато кормовой базой, а Керченский пролив обеспечивает свободную миграцию видов.

Можно ли касаться кожи катрана?

Не рекомендуется из-за жесткой чешуи и риска пораниться о ядовитые шипы.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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