Маркетинг против природы: некоторые компоненты в кормах могут привести к атрофии мышц собаки

Рацион собаки определяет качество функционирования её организма. Полноценное меню гарантирует запас энергии, крепкий иммунитет, блестящую шерсть и здоровье зубов. Однако полки магазинов завалены однотипными упаковками с агрессивным маркетингом. Выбор качественного корма требует понимания биологических потребностей животного.

Фото: Pravda.Ru by Максим Лазарев is licensed under publiс domain Собака ест кашу из миски

Животный белок как фундамент

Биология собаки классифицирует её как охотника. Организм псовых адаптирован к усвоению животного белка. Качественный корм содержит мясо или рыбу на первом месте в составе. Обобщенные формулировки вроде "субпродукты" — маркер низкого качества. Подобно тому, как древние собаки были интегрированы в человеческий быт, их современные потомки нуждаются в полноценном аминокислотном профиле.

"Белковая недостаточность ведет к атрофии мышц и нарушению обновления шерстного покрова. Собака не синтезирует часть незаменимых аминокислот, поэтому их поступление из мяса критично", — подчеркнула ветеринарный диетолог Ирина Кузьмина.

Роль жиров в обмене веществ

Жиры обеспечивают организм энергией и позволяют усваиваться жирорастворимым витаминам. Баланс омега-3 и омега-6 кислот предотвращает сухость дермы. Избыток жира или его сомнительное происхождение — частая причина панкреатита. Владельцу стоит проверять состав при покупке, учитывая, что питомцы на даче могут сталкиваться с дополнительными факторами стресса, требующими здорового обмена веществ.

Компонент Функция в организме Белки Строительство тканей и мышц Жиры Энергообмен и здоровье кожи

Углеводы и клетчатка

Злаки часто заменяют в кормах дорогое мясо. Кукуруза или пшеница выступают дешевыми наполнителями. Клетчатка необходима для перистальтики кишечника, но её избыток провоцирует газообразование. Если странное поведение питомца связано с жаждой, стоит проверить состав корма на содержание соли и быстрых углеводов.

"Корма с высокой долей зерновых часто вызывают вторичные аллергические реакции. Неусвоенный крахмал меняет микрофлору кишечника, что провоцирует хронические воспаления", — разъяснил ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Витамины и опасные добавки

Минеральный состав требует четкого соотношения кальция и фосфора. Синтетические консерванты вроде BHA или этоксихина запрещены в качественных составах. Если продукт содержит сахара или красители — это еда для декора, а не для хищника. Подход к питанию здесь схож с тем, как термический стресс у животных требует корректировки среды обитания для сохранения жизни.

Правила смены рациона

Перевод на новый корм требует 5-7 дней. Резкая смена меню провоцирует диарею. Владельцы часто совершают фатальные ошибки, пренебрегая постепенным введением новых порций. Наблюдайте за стулом и блеском шерсти питомца в процессе адаптации.

"Стабильность ферментативной системы собаки зависит от предсказуемости рациона. При резкой смене корма поджелудочная железа испытывает колоссальную нагрузку", — предупредила зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о питании собак

Почему собака отказывается от сухого корма?

Причиной может быть как нарушение вкусовой привлекательности продукта, так и скрытое заболевание или зубная боль.

Можно ли кормить собаку едой со стола?

Человеческая пища содержит специи, избыток соли и сахара, что критично для работы почек и печени животного.

Как понять, что корм не подходит?

Покраснение кожи, зуд, неприятный запах из пасти и изменение плотности стула — сигналы к немедленной смене рациона.

Нужны ли витаминные добавки к готовому корму?

Сбалансированный профессиональный корм уже содержит необходимый комплекс. Избыток добавок провоцирует гипервитаминоз.

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