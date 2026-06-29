Смертельная петля осталась позади: спасённый кит Станислав вернулся к берегам Териберки

Горбатый кит по прозвищу Станислав, два года назад едва не погибший у берегов Териберки, снова замечен в Баренцевом море. Исполин облюбовал акваторию между полуостровом Рыбачий и островом Кильдин, где уверенно нагуливает жир уже несколько недель. Свежие кадры передал Антон Чайко через сообщество "Мурманский берег". Поведение кита внушает оптимизм: животное активно кормится и явно чувствует себя хозяином ситуации.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Горбатый кит и косатка

Цена свободы: как спасали Станислава

Летом 2024 года Станислав пережил настоящий ад. Кит запутался в рыболовных сетях. Искусственные снасти стянули пасть и шею животного, медленно ограничивая его подвижность. Двухнедельная операция стала проверкой на прочность для ученых и волонтеров. Спасатели буквально по сантиметру высвобождали кита из петли, рискуя попасть под мощный хвост гиганта.

"Спасение крупных морских млекопитающих — это работа ювелирная. Любая ошибка чревата травмами и для спасателей, и для самого зверя. Станислав получил второй шанс только благодаря скоординированным действиям профи", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по охране животного мира Роман Беляев.

Биотоп как залог выживания дикого зверя

Акватория Баренцева моря — это не просто вода. Для горбатого кита это полноценный биотоп, насыщенный кормовой базой. Постоянная миграция китов продиктована поиском мест с высокой концентрацией планктона и мелкой рыбы. Если зверь возвращается в одни и те же широты, значит, условия среды для него оптимальны. Станислав демонстрирует классическое поведение доминантного вида, который адаптируется к сложным условиям Севера.

Параметр Экосистема в зоне наблюдения Тип питания Фильтрация (криль, мойва, сельдь) Температурный режим Арктические и субарктические воды

Важно помнить, что термический стресс у животных может возникнуть даже в холодной воде при резком изменении состава океанических течений. Любые отклонения — угроза для популяции.

Почему привычная среда бывает опасна

Загрязнение океана и рыболовный промысел создают для морских исполинов скрытые угрозы. Пластик и брошенные сети превращают естественный биотоп в зону повышенного риска. Любая невидимая угроза, будь то химическое загрязнение или мусор, по цепочке разрушает эволюционные цепочки, к которым виды адаптировались тысячелетиями.

"Антропогенное воздействие меняет поведение даже диких морских гигантов. Станислав — живое напоминание того, что море перестало быть безопасным убежищем", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Ответы на популярные вопросы о китах

Почему кит вернулся в опасное место?

Животных ведут инстинкты и кормовая база. Рыбные скопления в Баренцевом море перевешивают риск столкновения с человеком.

Насколько опасны сети для кита?

Снасть — это медленная смерть от удушья или истощения. Кит теряет способность охотиться и эффективно двигаться.

Как понять, что кит болен?

Специалисты оценивают кожные покровы, активность дыхания и паттерны движения. У Станислава сейчас они в норме.

Нужно ли вмешиваться в жизнь Станислава?

Нет. Наблюдение за ним со стороны — лучший способ помочь ему остаться диким и здоровым.

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