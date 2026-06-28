Песчинка среди исполинов: в Китае обнаружили самую маленькую дикую кошку в истории

Палеонтологи обнаружили в пещере Хуалундун на юге Китая останки самой маленькой дикой кошки, когда-либо известной науке. Животное, получившее название Prionailurus kurteni, обитало в Азии около 300 000 лет назад и делило территорию с древними популяциями людей. Находка крошечного фрагмента челюсти переворачивает представления ученых об эволюции мелких хищников: миниатюрный зверь весом всего около одного килограмма успешно выживал в экосистеме, наполненной гигантскими пандами, тиграми и медведями. Для владельцев современных питомцев это открытие подчеркивает, что поведение кошек и их физиология формировались в условиях жесткой конкуренции на протяжении сотен тысяч лет.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Плоскоголовые кошки

Новый вид из среднего плейстоцена

Находка в провинции Аньхой стала возможной благодаря обнаружению фрагмента нижней челюсти с двумя сохранившимися зубами. Урановая датировка слоев почвы, в которых находилась окаменелость, указывает на возраст от 275 до 331 тысячи лет. Этот период характеризуется богатым биоразнообразием: крошечный хищник сосуществовал с архаичными гоминидами и крупными плотоядными животными. Исследователи из Китайской академии наук установили, что этот вид является предком или близким родственником современных восточных кошек.

"Обнаружение Prionailurus kurteni подтверждает, что разнообразие мелких кошачьих в Азии было значительно выше, чем считалось ранее. Это животное занимало уникальную экологическую нишу, избегая прямых столкновений с крупными хищниками благодаря своим размерам", — отметил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Миниатюрные размеры и уникальная анатомия

Главным маркером для ученых стал первый моляр, длина которого составляет всего 6,37 миллиметра. По этому показателю древняя кошка сопоставима с современными рекордсменами — черноногой и рыжевато-пятнистой кошками. Однако анатомия челюсти имеет существенные отличия: глубокая структура кости при общих малых габаритах и специфическое крепление жевательных мышц говорят о высокой эффективности укуса для захвата мелкой добычи.

Почему древних кошек так сложно найти

Дефицит ископаемых остатков мелких кошачьих в Юго-Восточной Азии объясняется хрупкостью их костей, которые быстро разрушаются в пещерных отложениях. Кроме того, долгое время палеонтологи ошибочно классифицировали любые подобные находки как представителей рода Felis, не вдаваясь в морфологические подробности. Новое исследование заставляет пересмотреть старые коллекции музеев, где под общими названиями могут скрываться еще не описанные виды.

"Маленькие размеры диких предков напоминают нам о том, насколько уязвимыми могут быть животные в дикой природе. Даже сегодня, когда мы обсуждаем безопасность кошек на садовом участке, стоит помнить, что их естественная защита — это скрытность, унаследованная от доисторических времен", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Важно понимать, что древние кошки не были просто уменьшенными копиями тигров. Они развивались параллельно, оттачивая навыки охоты на грызунов и птиц. Любые изменения в их рационе или среде обитания, будь то дефицит воды или болезни почек, предвестником которых часто становится странное поведение кошек с водой, в древности приводили к быстрому вымиранию целых популяций.

"Изучение древних видов помогает лучше понять психологию современных питомцев. Несмотря на тысячелетия одомашнивания, базовые инстинкты, такие как реакция на стресс и способы адаптации, остаются практически неизменными с плейстоцена", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Параметр сравнения Характеристика Prionailurus kurteni Эпоха обитания Средний плейстоцен (300 000 лет назад) Размер коренных зубов Около 6,3-6,4 мм (самые мелкие в истории) Предполагаемый вес Около 1 килограмма Соседи по экосистеме Древние люди, гигантские панды, тигры

Ответы на популярные вопросы о древних кошках

Как ученые определили вид по одному фрагменту челюсти? Идентификация проводилась по строению зубов и расположению массетериевой ямки, где крепятся жевательные мышцы. Эти признаки уникальны для каждого рода и вида кошачьих. Могла ли эта кошь быть домашней? Нет, 300 000 лет назад кошки не были одомашнены. Одомашнивание произошло значительно позже, хотя первые контакты людей и предков кошек могли происходить в общих местах обитания, таких как пещеры. Где еще могут быть найдены подобные окаменелости? Наиболее перспективными регионами являются карстовые пещеры Китая и Юго-Восточной Азии, где природные условия способствуют консервации останков в известняковых слоях. Связана ли эта кошка с современными породами? Прямой связи с домашними породами нет, но P. kurteni относится к той же линии, что и современные дикие бенгальские кошки и рыжевато-пятнистые кошки, обитающие в Азии.

Читайте также