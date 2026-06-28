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Они ценились больше людей: анализ ДНК скелетов в Турции выявил неожиданную роль псов в древности

Зоосфера » Собаки

Человек и собака — лучшие друзья на протяжении веков. Но когда именно эта дружба стала реальностью? Археологи десятилетиями искали ответ, раз за разом принимая волчьи скелеты за останки домашних псов. Каждая находка казалась прорывом, но генетическая экспертиза старение мозга собаки ставила точку, превращая сенсацию в разочарование.

Человек и собака
Фото: Own work by Marlies Kloet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Человек и собака

Генетическая точка в споре

В 2004 году в Турции нашли трех щенков. Их захоронили в яме над человеческой могилой. Возраст останков — 15 800 лет. Долгое время вид животных оставался загадкой. Современные палеогенетики смогли извлечь ДНК и доказать: это стопроцентно собаки. Никаких следов волчьей примеси. Это меняет наше представление об интеллекте животных в древности.

"ДНК-анализ — единственный способ отличить примитивную собаку от волчонка. Морфология черепа часто обманчива", — констатировал в беседе с Pravda. Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Щенки из Пинарбаши

Ученые проанализировали находки в Англии и Швейцарии, датированные 14 200-14 300 годами. Их геном в точности совпал с турецкими особями. Это доказывает, что собаки уже тогда путешествовали вместе с человеком. Они были невероятно похожи, несмотря на тысячи километров между их домом и новой стоянкой.

Характеристика Древние псы
Возраст 15 800 лет
Первобытный статус Универсальный помощник

Собака как социальный инструмент

Археологи полагают, что щенки были "швейцарским ножом" каменного века. Их дарили при встречах между разными племенами. Это был способ налаживания общения. В мире, где у людей было мало общего, маленькая собака становилась мостиком для диалога.

"Животным свойственно адаптироваться под запросы среды. Собаки стали идеальным дополнением человеческого социума еще на заре цивилизации", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Как псы выжили во время миграции земледельцев

Когда в Европу пришли земледельцы, они сменили население, но не собак. Лишь половина ДНК сменилась пришельцами с Ближнего Востока. Остальные гены "аборигенных" собак сохранились. Древних псов ценили выше, чем людей.

"Ассимиляция — это стратегия успеха. Собаки не просто выжили, они стали незаменимыми для новых хозяев", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru эколог Денис Поляков.

Ответы на популярные вопросы о древних собаках

Как отличали щенков от волков?

Использовали глубокое секвенирование древней ДНК, так как внешние признаки часто подводили археологов.

Почему собаки были похожи, живя далеко друг от друга?

Исследователи считают, что все они происходят от одной популяции, которая распространилась по континенту.

Был ли это один центр одомашнивания?

Ученые до сих пор спорят об этом. Данные исследований скорее усложняют эту картину, чем дают простой ответ.

Что заставило людей приручить волка?

Предполагается, что щенки были полезным ресурсом в незнакомых местах или способом договориться с чужаками.

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Экспертная проверка: Дмитрий Мельников, зоолог; Андрей Ворошилов, биолог; Денис Поляков, эколог
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
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