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Иллюзия глубокой поддержки: пушистые друзья внезапно отказали людям в экстренной помощи

Зоосфера

Думаете, объятия с любимым псом после взбучки от начальника — это универсальный транквилизатор? Физика эмоций работает иначе. Новое исследование ученых из Открытого университета (Великобритания) доказывает: домашние животные повышают настроение, но совершенно не умеют "гасить" стресс в момент его пика. Более того, кошки в кризисной ситуации могут сделать только хуже.

Папильон, собака
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Папильон, собака

Разрушение мифа о "буфере"

Ученые привыкли верить, что хвостатые друзья работают как эмоциональный щит. Исследование под руководством доктора Майке Янссенс перевернуло эту догму. Участники эксперимента в течение пяти дней по 10 раз в сутки отчитывались приложению о своем состоянии. Физики бы сказали, что замеряли "амплитуду колебаний" психики. Выяснилось: общение с животными действительно коррелирует с общей радостью, но оно не работает как демпфер. Когда человек находится в эпицентре стресса, поглаживание собаки не снижает уровень негатива мгновенно. Эффект "буферизации" просто отсутствует.

"Положительный эффект от животных реален, но он не связан с механизмом подавления стресса здесь и сейчас. Это скорее общий фон благополучия, а не экстренная аптечка", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Кошачий парадокс: почему искры летят сильнее

Самый странный результат показали владельцы кошек. Оказалось, что чем интенсивнее расстроенный хозяин пытался взаимодействовать с котом, тем сильнее разгорались его отрицательные эмоции. Это похоже на короткое замыкание в системе. Исследователи предполагают, что кошачья натура — независимая и часто пассивная — диссонирует с потребностью человека в активной поддержке. Когда вам плохо, а кот игнорирует ваши страдания или требует еды, "подгорает" еще сильнее. Питомец не виноват, просто его "протокол передачи данных" не совпадает с вашим запросом на сочувствие.

Вид питомца Реакция на владельца в стрессе
Собака Фоновое присутствие успокаивает, активная игра не меняет уровень стресса.
Кошка Интенсивное взаимодействие может усилить раздражение и негатив владельца.

Важно понимать: это не значит, что кошки "плохие". Просто они другие. Если собака — это шумный и верный вентилятор, разгоняющий тучи, то кошка — это скорее изящная статуэтка. Она украшает пространство, создает уют, но не обязана работать психологом. Пытаться выжать из кота человеческое утешение — это как пытаться зарядить смартфон от старой батарейки: тока нет, а корпус греется.

"Биологические системы реагируют на контакт по-разному. Собака встроена в иерархию стаи и сопереживает, кошка же сохраняет автономию, что в моменты эмоционального пика может бесить хозяина", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru биофизик Алексей Корнилов.

Собаки против кошек: есть ли разница в эффекте?

Исследование показало, что выбор "своего" животного — это вопрос резонанса. "Собачники" получают больше радости от взаимодействия со своими псами, "кошатники" — от котов. Общий уровень счастья у обеих групп выше, чем у тех, кто живет без животных. Но когда дело доходит до предотвращения "психологических аварий" во время ЧП, животные оказываются бессильны. Они лечат душу медленно, как долгосрочные инвестиции, но не работают как быстрый кредит радости в день зарплаты.

"Сенсорный голод утоляется простым присутствием зверя рядом. Но если вы ждете, что шпиц решит ваши проблемы с депрессией, — вы ошибаетесь объектом", — объяснил в беседе с Pravda. Ru зоопсихолог Артём Климов.

Ответы на популярные вопросы о влиянии питомцев

Почему собака не помогает успокоиться сразу?

Собака требует внимания, прогулок и участия. В момент сильного стресса эти дополнительные задачи могут восприниматься как нагрузка, а не как отдых. Эффект радости размывается усталостью.

Стоит ли заводить кошку для борьбы с депрессией?

Кошка дает ощущение связи и спасает от одиночества. Это снижает общий фон негатива, но не является лекарством от острых состояний. Кошка — это эстетика и компания, а не терапевт.

Помогает ли простое присутствие зверя?

Да. Исследование подтвердило: само наличие питомца в комнате дает хозяину чувство связи с миром. Но интенсивная возня и игры в моменты гнева или горя могут не принести ожидаемого облегчения.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитририй Лапшин, биофизик Алексей Корнилов, антрополог Артём Климов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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