Спасти диван из лап хищника? Миссия выполнима: как приучить кошку к когтеточке за три дня

Владельцы часто наблюдают одну и ту же картину: новая, дорогая когтеточка стоит в углу, а кошка продолжает методично превращать обивку дивана в лохмотья. Причина кроется в непонимании самой сути поведения домашней кошки. В природе заточка когтей — это маркировка территории и способ сбросить накопившееся напряжение. Животное не выбирает диван назло вам. Оно выбирает удобство и доступность. Создание правильного биотопа в квартире требует учета интеллекта питомца и его инстинктивных предпочтений.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Кошка точит когти

Биотоп: почему диван проигрывает лесу

Когтеточка — не мебельный аксессуар, а ключевой элемент экосистемы кошачьего быта. Взрослому животному требуется опора высотой не менее 80 сантиметров. Кошке необходимо полностью вытянуть позвоночник во время территориальных разборок с воображаемым противником. Если столбик короткий, животное проигнорирует его. Оно выберет высокий диван или дверной косяк, где можно встать в полный рост.

"Кошку нельзя наказывать за инстинкты. Если предмет стоит неудобно или не отвечает анатомическим потребностям зверя, он никогда не станет местом для заточки когтей", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru фелинолог Наталья Гаврилова.

Расположение имеет решающее значение

Не прячьте когтеточку в дальний угол квартиры. Размещайте её непосредственно у поврежденной мебели. Если питомец привык драть кресло вертикально, вертикальной должна стать и когтеточка. Для любителей точить когти о ковер выбирайте горизонтальные модели. Важно обеспечить устойчивость конструкции: шаткий предмет напугает кота и навсегда лишит его интереса к этой зоне активности.

Характеристика Требование Высота столба от 80 см Тип покрытия Сизаль или плотный джут

"При выборе материала ориентируйтесь на сопротивление волокна. Когтям нужно застревать, чтобы животное ощущало механический отклик поверхности", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт Андрей Нестеров.

Маркировка как залог успеха

На подушечках кошачьих лап расположены феромонные железы. Чтобы приучить зверя к новому объекту, аккуратно проведите его лапкой по сизалю. Это пометит вещь как "свою". Для закрепления успеха используйте кошачью мяту или корень валерианы. В момент, когда кот соберется драть диван, мягко перенесите его к когтеточке.

На третий день, как только он самостоятельно коснется правильной поверхности, поощрите его лакомством. Так вы сформируете устойчивую нейронную связь: "здесь драть выгодно и безопасно".

"Зоопсихология всегда опирается на поощрение. Крики провоцируют лишь стресс, который заставляет кошку метить территорию еще интенсивнее", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru зоопсихолог Елена Воробьёва.

Ответы на популярные вопросы о когтеточках

Почему кот игнорирует новую покупку?

Возможно, предмет слишком низкий, шаткий или пропитан резким химическим запахом состава.

Можно ли заставить точить когти криком?

Нет, это вызывает только страх. Животное свяжет негатив с вами, а не с местом для царапанья.

Стоит ли менять материал когтеточки?

Если питомец упорно дерет диван, смените сизаль на более мягкое покрытие или наоборот — добавьте жесткости.

Как быстро наступит привыкание?

При правильном подходе животное переключается на новый предмет за двое-трое суток.

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