Привычные работы на дачном участке: невидимая угроза поставит под удар здоровье питомцев

Использование удобрений и средств для обработки растений может спровоцировать тяжелые отравления у домашних животных. Наибольшую угрозу представляют составы для борьбы со слизнями, грызунами, сорняками и вредителями. Владельцам стоит помнить, что даже привычная защита участка от насекомых требует соблюдения строгих мер безопасности, чтобы не навредить четвероногим обитателям дома.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Папильон, овчарка, собака

Многие хозяева недооценивают токсичность агрохимии, полагая, что животное не станет есть специфические гранулы. Как отмечает Газета.Ru со ссылкой на ветеринарного врача Елену Фроленко, именно за городом собаки и кошки чаще всего получают критические дозы ядов. Контакт происходит не только через любопытство к новым запахам, но и при простом передвижении по обработанному грунту или траве, откуда химикаты попадают на шерсть и лапы.

"Риск отравления повышается в разы, если питомец бесконтрольно гуляет по территории сразу после дезинсекции. Даже если планируется регистрация собак и кошек в едином реестре для их безопасности, первичная ответственность за среду обитания лежит на владельце", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Токсичные компоненты и критические симптомы

К списку особо опасных веществ относятся инсектициды, гербициды, азотные подкормки и концентраты с фосфатами. Наиболее летальными считаются средства с металдегидом, органофосфатами и антикоагулянтами, которые входят в состав крысиных ядов.

"Некоторые вещества способны вызывать судороги, тяжелые поражения печени, почек и нервной системы даже в небольших дозах. Отдельные препараты смертельно опасны для кошек из-за особенностей их обмена веществ", — предупредила Фроленко.

Ветеринары настоятельно рекомендуют изолировать животных до полного высыхания растворов на растениях и почве. Если после прогулки у питомца наблюдается рвота, мышечная дрожь, потеря ориентации или отказ от пищи, необходимо экстренно доставить его в клинику. Высокая концентрация ядов в организме не оставляет времени на домашнее лечение, так как необратимые изменения могут наступить в течение нескольких часов.

Ответы на популярные вопросы о безопасности питомцев на даче

Может ли собака отравиться, если просто пробежала по обработанному газону?

Да, токсины оседают на подушечках лап и шерсти, а затем попадают в желудок, когда животное начинает умываться. Некоторые препараты способны проникать даже через кожу или вызывать ожоги слизистых.

Какие удобрения считаются наименее опасными для кошек?

Относительно безопасными считаются органические подкормки, такие как костная мука или компост, однако и они при поедании могут вызвать расстройство пищеварения. Всегда ищите на упаковке маркировку "безопасно для животных".

Что делать в качестве первой помощи при подозрении на отравление ядохимикатами?

Единственное верное действие — немедленный звонок врачу и транспортировка в госпиталь. Не пытайтесь самостоятельно вызывать рвоту без консультации со специалистом, так как некоторые вещества могут вызвать повторный ожог пищевода.

Через какое время после обработки участка можно выпускать собаку?

Обычно безопасным считается срок после полного высыхания жидких средств или обильного полива гранулированных удобрений, но лучше выждать 24-48 часов согласно инструкции к конкретному препарату.

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