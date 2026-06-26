Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Деньги не должны стать культом: Анна Семенович предупредила о риске разрушить семейный уют
Деревья-монстры на участке: 5 растений, которые буквально сносят фундаменты домов
Алексей Данилов предупредил о риске появления новых цветоносов при раннем обрывании бутонов
РЖД превращает поезд "Саратов" в двухэтажный: что будет ждать внутри с 14 сентября
Херсонская область: власти региона развернули 18 модульных ФАПов из-за дефицита стационаров
Больше никакого хаоса в Тюмени: цифровой механизм предопределил финал борьбы с паникой
Правило трёх секунд при встрече: что делать, если на пути возник самый дерзкий змей России
Жара как скрытая угроза: 5 способов спасти близких от перегрева, о которых мы часто забываем
Дачникам рассказали о способах борьбы с пустоцветом и гнилью завязей на кабачках

Собачья старость крадётся: как вычислить угасание интеллекта пса по обычному движению лап

Зоосфера

Мы привыкли считать, что старость собаки выдают лишь мутные глаза и седая морда. Но пока вы грешите на ноющие суставы, ваш питомец пытается подать сигнал тревоги, который мы просто не умеем считывать. Приглядитесь к тому, как он ходит — ответ спрятан в каждом его шаге.

Старый пес
Фото: Pravda.Ru by Максим Лазарев is licensed under publiс domain
Старый пес

Почему шаг становится короче

Исследователи из Колледжа ветеринарной медицины при Университете штата Северная Каролина (NC State University) проанализировали походку 88 собак разных пород — от крошечных чихуахуа до гигантских догов. Выяснилось, что при развитии деменции шаг передних конечностей сокращается. Этот процесс, как отмечают авторы работы под руководством профессора Наташи Олби, пугающе напоминает изменения у людей с болезнью Альцгеймера.

Нарушается моторное планирование: мозг больше не может эффективно выстраивать траекторию движения. Интересно, что поведение собаки и ее физическая активность жестко связаны с когнитивным ресурсом, а не только с возрастом в паспорте.

"Сокращение шага — это флаг, который поднимает центральная нервная система. Это часто путают это с артритом, но суставы здесь ни при чем. Если собака начинает "семенить" передними лапами, пора проверять голову", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Чтобы данные были точными, ученые использовали математическую коррекцию. Фактическую длину шага делили на высоту животного в холке. Это позволило сопоставить движения собак разных габаритов.

Результат ошеломил: каждые 10 баллов по шкале деменции CADES "крадут" у собаки 1,2% длины шага. Даже если пес не страдает от хронической боли, его походка выдает угасание интеллекта.

Механика движения: передние против задних

Биомеханика собаки — это разделение труда. Задние лапы генерируют импульс и толчок. Они первыми принимают удар при остеоартрите, из-за чего их шаг может меняться хаотично. Передние лапы — это тормоз, руль и балансир.

Поддержание позы требует постоянного контроля со стороны коры головного мозга. Именно поэтому адаптация животных к старению проявляется в изменении работы именно переднего пояса конечностей.

Тип конечностей Основная функция
Задние лапы Толчок, сила, преодоление инерции
Передние лапы Торможение, стабилизация, когнитивный контроль

Часто владельцы игнорируют сигналы, считая деструктивное поведение или странные привычки признаком капризов. Однако если собака ворует носки или бесцельно блуждает по квартире, это может быть частью общего неврологического спада. Короткий шаг в этой цепочке — самый объективный симптом, который можно измерить без МРТ.

Пятиметровая дорожка: как проверить питомца

Для диагностики не потребовалось сложного оборудования. Достаточно пятиметровой дорожки и видеокамеры. Собаку вели на провисшем поводке, исключая любое внешнее давление. Такой формат позволяет выявить нарушения на ранних стадиях. Важно помнить, что внешние факторы, такие как перегрев животных или неправильный рацион, могут усугублять состояние мозга.

Здоровье пожилой собаки — это баланс многих факторов. Например, если кошка и собака едят из одной миски, недостаток или избыток специфических веществ может ускорить дегенеративные процессы.

Также критически важна безопасность на прогулках: дрессировка собаки в пожилом возрасте должна быть щадящей, но регулярной, чтобы поддерживать когнитивный тонус.

"Метод подсчета шагов на дистанции — это прорыв для домашней диагностики. Он дешевый, объективный и позволяет увидеть проблему раньше, чем собака перестанет узнавать хозяина", — отметил в разговоре с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Ответы на популярные вопросы о старении собак

Зависит ли укорочение шага от породы?

Нет, после математической коррекции на высоту в холке закономерность оказалась одинаковой и для мелких, и для крупных пород.

Может ли артрит давать такую же картину?

Артрит чаще влияет на симметрию шага и работу задних лап. Укорочение шага передних лап специфично именно для когнитивных нарушений.

Можно ли замедлить процесс старения мозга?

Интеллектуальные нагрузки, правильная диета и контроль хронических заболеваний помогают дольше сохранять длину шага и остроту ума.

Читайте также

Экспертная проверка: ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев, специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Владивосток: Градостроительный совет одобрил проекты КРТ на Семеновской и Спортивной
Приморский край
Владивосток: Градостроительный совет одобрил проекты КРТ на Семеновской и Спортивной
Беру 3 лимона и стакан сахара: варю янтарное варенье без единой капли горчинки — выходит кисло-сладкая вкуснятина к чаю
Еда и рецепты
Беру 3 лимона и стакан сахара: варю янтарное варенье без единой капли горчинки — выходит кисло-сладкая вкуснятина к чаю
Москва сменила тон ядерного предупреждения: Европа гадает, какая провокация станет для них последней
Военные новости
Москва сменила тон ядерного предупреждения: Европа гадает, какая провокация станет для них последней
Популярное
Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость

Когда привычные кремы не справляются с ороговевшей кожей, на помощь приходят составы, способные разрушить плотный кератин и вернуть ногам былую эстетику и легкость.

Ступни как наждачная бумага: простое аптечное средство за неделю вернет им младенческую мягкость
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Вентилятор может работать как кондиционер: превращаем обычный обдув в ледяной поток
Очередной перехват танкера с российской нефтью в Средиземном море вскрыл планы Парижа
Море всё ближе, а дорога всё сложнее: что ждёт водителей на трассе М-4 этим летом
Украина предлагает Казахстану дружбу, разрушая его Любовь Степушова Запредельная дерзость: западный конкурс определил новые цели для ударов по России Андрей Николаев Мир столкнулся с невидимым кризисом: политические модели уступили место расчетливым алгоритмам Юрий Бочаров
США отказались от сделки на Аляске. Последствия этого решения ощутят в Одессе и Николаеве
Бензин АИ-95 пропадает с АЗС в Петербурге: на заправках ввели лимиты в 30 литров
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Подросток из Белова удивил спецназ: разработка школьника заставила дроны терять сигнал
Последние материалы
Больше никакого хаоса в Тюмени: цифровой механизм предопределил финал борьбы с паникой
Правило трёх секунд при встрече: что делать, если на пути возник самый дерзкий змей России
Жара как скрытая угроза: 5 способов спасти близких от перегрева, о которых мы часто забываем
Дачникам рассказали о способах борьбы с пустоцветом и гнилью завязей на кабачках
Работаете на урожай, а получаете горох? Один прием при окучивании спасет ситуацию
Слишком много обиженных людей: Ида Галич обнажила скрытую сторону закулисья КВН
Уход за лилиями в июне: правила полива и защиты от вредителей для обильного цветения
Океанологи в полном замешательстве: старый природный механизм в Атлантике перестал работать
Сыр, Волга и история Романовых: почему Кострома стала самым обсуждаемым маршрутом года
Эффект корсета без диет: как убрать проблемные зоны на животе, не вставая с постели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.