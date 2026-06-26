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Правило трёх секунд при встрече: что делать, если на пути возник самый дерзкий змей России

Зоосфера

Стереотип о том, что самой опасной змеей в России является гюрза, давно укоренился в сознании туристов. Однако на практике встреча с этой редкой обитательницей Дагестана — большая редкость, в то время как другой агрессивный сосед поджидает отдыхающих на каждом шагу. Речь идет о желтобрюхом полозе, чья готовность к нападению не зависит от наличия ядовитых желез, а продиктована исключительно скверным характером.

Желтобрюхий полоз
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Желтобрюхий полоз

Механика нападения: почему полоз не отступает

Желтобрюхий полоз — настоящая гроза южных регионов. В отличие от гадюк, которые предпочитают скрыться при виде человека, эта рептилия выбирает активную оборону. Она способна преследовать врага, демонстрируя поразительную скорость. В моменты ярости змея буквально бросается на человека, целясь в лицо или руки.

"Если столкновение произошло в жару, когда температура переваливает за тридцать градусов, змея становится невменяемой. Она воспринимает любое движение как личный вызов и не успокоится, пока не нанесет серию болезненных укусов", — объяснил в беседе с Pravda.Ru зоолог Мельников Дмитрий.

Тот самый секрет неуязвимости полоза кроется в его габаритах. Взрослая особь достигает двух с половиной метров в длину. Такой размер позволяет совершать прыжки на дистанцию более двух метров. При этом змея отлично лазает по деревьям и может свалиться на голову ничего не подозревающему путнику прямо с ветки. Учитывая отсутствие яда, главной угрозой остается инфекция, занесенная в рану, и сильный испуг. Тем, у кого есть домашние питомцы, нужно быть более бдительными.

Зоны риска: где вероятность встречи максимальна

География проживания агрессора обширна. Северная граница ареала доходит до Волгоградской области, но эпицентр активности — Крым и побережье Краснодарского края. Полозы обожают заброшенные постройки, виноградники, каменные россыпи вблизи туристических троп и даже частные сараи.

В отличие от обитателей африканских саванн наш герой не прячется в гуще леса. Он часто ищет тень там же, где и люди. Заметить его на фоне камней сложно из-за специфической окраски, что делает контакт внезапным для обеих сторон. Если змея почувствует, что путь к отступлению перекрыт, атака станет немедленной.

Признак Поведение желтобрюхого полоза
Реакция на человека Активное нападение и преследование
Дистанция атаки Бросок до 2 метров и более

"Важно понимать, что полоз не боится палок или шума. Попытки прогнать его самостоятельно часто заканчиваются тем, что змея перехватывает инициативу и атакует руку. Лучшее решение при обнаружении рептилии в доме — полная изоляция помещения и вызов профессионалов", — биолог-эколог Кузнецов Аркадий

Правила безопасности и тактика защиты

При случайной встрече на природе главное — сохранить хладнокровие. Нельзя делать резких взмахов руками и пытаться развернуться к змее спиной. Медленный отход назад часто позволяет охладить пыл рептилии. На практике же нападение случается мгновенно, и единственно верный вариант в этой ситуации — физически отбросить змею от себя, если она уже вцепилась.

Змеиные зубы тонкие и загнуты назад, поэтому высвободиться бывает непросто. При укусе не стоит рвать тело рептилии, чтобы не увеличивать площадь раны. Несмотря на отсутствие токсинов, полоз может страдать от различных заболеваний, поэтому после инцидента визит в травмпункт обязателен. Иногда странное поведение змей объясняется их внутренней физиологией, но проверять это на себе не стоит.

Ответы на популярные вопросы о желтобрюхом полозе

Опасен ли укус полоза для жизни?

Нет, змея не ядовита. Основную опасность представляют рваные раны и риск заражения крови, если в ротовой полости рептилии находились остатки разлагающейся пищи.

Может ли полоз напасть первым без провокации?

Да, это одна из немногих змей в России, которая проявляет неспровоцированную агрессию, просто защищая территорию, которую она считает своей.

Что делать, если змея начала преследование?

Необходимо максимально быстро увеличить дистанцию. Полоз вынослив, но не может бежать за человеком долго, обычно его хватает на несколько десятков метров.

Экспертная проверка: зоолог Мельников Дмитрий, биолог-эколог Кузнецов Аркадий
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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