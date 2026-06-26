Рыбы больше не хотят плавать: странное поведение акул на архипелаге Амфлетт поразило ученых

У побережья Папуа — Новой Гвинеи морские биологи обнаружили уникальный вид акул, которые предпочитают не плавать в толще воды, а буквально шагать по морскому дну. Небольшой хищник, получивший название Hemiscyllium dudgeonae, передвигается с помощью видоизмененных грудных и брюшных плавников, используя их как импровизированные лапы. Это открытие не только расширяет список известных науке "ходячих" акул, но и заставляет ученых пересмотреть границы охранных зон в Тихом океане, учитывая локальный характер обитания этих редких существ.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Штормовая океанская волна

Шагающие по дну: биология нового вида

Новый вид относится к семейству азиатских кошачьих акул. Эти рыбы ведут придонный образ жизни и достигают в длину не более 120 сантиметров. Характерной чертой Hemiscyllium dudgeonae стала специфическая окраска: тело хищника покрыто густой россыпью мелких коричневых пятен, перемежающихся светлыми полосами. Такая маскировка позволяет акуле оставаться незаметной среди коралловых рифов и камней.

"Способность "ходить" — это эволюционная адаптация для охоты в мелководье и среди рифовых лабиринтов, где маневренность важнее скорости плавания. Большинство владельцев домашних аквариумов знают другие виды этого семейства, но обнаружение Hemiscyllium dudgeonae подтверждает, что в дикой природе скрыто еще множество уникальных форм жизни", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Для человека такие акулы абсолютно безопасны. Они питаются мелкими ракообразными и моллюсками, которых находят в расщелинах. Необычный способ передвижения — отталкивание плавниками от грунта — делает их похожими на четвероногих животных. Ученые отмечают, что генетический анализ подтвердил самостоятельность вида, отделив его от родственных популяций.

История открытия у архипелага Амфлетт

Первые встречи с необычными особями произошли в марте 2025 года во время экспедиции под руководством специалистов Университета Саншайн-Кост (Австралия). Исследователи обнаружили группу из 12 особей в районе архипелага Амфлетт. Свое научное название вид получил в честь Кристин Даджен, австралийского океанолога, посвятившей годы жизни изучению морской фауны региона. Владельцам домашних животных стоит помнить, что даже такие экзотические существа требуют соблюдения строгих норм экологии, так как их ареал крайне ограничен.

"Локальные популяции крайне уязвимы. Если среда обитания в районе архипелага Амфлетт пострадает, мы можем потерять этот вид быстрее, чем успеем его изучить. Это напоминает ситуацию, когда всего один укус кошкой ядовитого растения приводит к необратимым последствиям — природа так же хрупка, как здоровье домашнего питомца", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Исследователи полагают, что акулы Hemiscyllium dudgeonae практически не покидают свои домашние рифы, что делает их "заложниками" конкретной акватории. Это типично для "ходячих" видов, которые не совершают длительных миграций. Тем, кто интересуется содержанием редких видов, важно понимать сложность их поведения. Даже обычная привычка кота драть когтеточку имеет под собой глубокие инстинкты, а образ жизни акулы-пешехода продиктован миллионами лет изоляции.

"Подобные виды демонстрируют нам переходные формы развития жизни. Важно следить за их сохранностью, так как они являются живыми индикаторами чистоты океана. Любые изменения в их поведении — это сигнал тревоги для всей экосистемы", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по охране животного мира Роман Беляев.

Особенность "ходячей" акулы Значение для науки и природы Передвижение на плавниках Позволяет эффективно охотиться в мелких коралловых лабиринтах Пятнистая окраска с полосами Обеспечивает идеальную маскировку на дне среди камней и водорослей Локальный ареал обитания Делает вид уникальным, но крайне зависимым от экологии архипелага

Ответы на популярные вопросы о "ходячих" акулах

1. Опасна ли шагающая акула для дайверов и туристов? Нет, этот вид абсолютно неагрессивен. Из-за небольшого размера (до 120 см) и специфики рациона, состоящего из донных беспозвоночных, акула не представляет угрозы для человека. 2. Может ли такая акула выйти на сушу? Некоторые родственные виды способны кратковременно находиться вне воды во время отливов, перемещаясь между лужами, но Hemiscyllium dudgeonae является преимущественно водным обитателем. 3. Как отличить новый вид от уже известных сородичей? Ученые ориентируются на уникальный рисунок из мелких пятен и белых полос, а также на результаты генетического теста, который подтвердил отличия от других представителей рода Hemiscyllium. 4. Почему эти акулы не плавают, как остальные? Это вопрос энергетической выгоды. На мелководье "ходьба" по дну требует меньше затрат энергии, чем поддержание плавучести и постоянное движение хвостом в узких расщелинах.

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