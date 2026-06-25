Мастер невидимости попал в кадр: какого зверя разглядели учёные на архивном видео 2017 года

Фотограф Мохаммед Альмунтасир выложил 18-секундный ролик еще в 2017 году. Кадры пылились в архивах, пока специалисты не разглядели там «призрака пустыни». Вы спросите: что в этом такого? А вот что: в центре внимания оказалась крайне редкая барханная кошка. Она мастерски прячется в песках, оставаясь невидимой даже для опытных следопытов.

Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ барханная кошка

Почему кошку называют призраком?

Барханная кошка — настоящий ниндзя среди песков. Она живет по законам нейробиологии выживания: минимум лишних движений и абсолютная маскировка. Светлая шерсть сливается с дюнами, а ночной образ жизни гарантирует встречу с наблюдателем лишь в исключительных случаях. Она выдерживает любые перепады температур и практически не нуждается в открытых источниках влаги. Завидеть ее — успех, сопоставимый с находкой редких звезд в пыльном центре Галактики.

"Это мастер невидимости. У барханной кошки развито поведение, которое отсекает любой лишний шум, позволяя ей выживать там, где другие просто погибают", — отметил зоолог Дмитрий Мельников.

Новый ареал в Ливии

Место съемки долго оспаривали. Коллеги автора сомневались, что кадры сделаны в Ливии. Однако теперь ученые признают: юго-запад страны — потенциально недооцененная зона обитания кошачьих. Барханные кошки, вероятно, облюбовали районы неподалеку от города Зинтан. Раньше эти земли казались пустыми — сейчас они превратились в важные точки на карте редкой фауны.

Характеристика Стратегия вида Активность Ночной образ жизни Окрас Мимикрия под пески

Подобные находки доказывают: мы катастрофически мало знаем о соседям по планете. Порой ценные сведения скрываются в старых записях, ожидая своего часа Х.

"Архивные кадры — это кладезь. Мы часто ищем новое, не анализируя старое. А ведь именно так совершаются прорывы в понимании экосистем", — подчеркнул биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

От случайной съемки к открытиям

Барханная кошка (Felis margarita) — это не просто милый хищник. Это индикатор здоровья пустыни. Мы привыкли думать, что природа — это нечто статичное, но климатические изменения диктуют свои правила. Если вид найден в новом секторе, значит, он адаптируется к условиям, которые мы считали непригодными.

"Наука любит точность координат. Локализация популяции в Ливии дает нам возможность пересмотреть методы охраны этого скрытного хищника", — разъяснил биолог Андрей Ворошилов.

Ответы на популярные вопросы о редких видах

Как ученые проверяют подлинность старых записей?

Специалисты анализируют ландшафт, растительность и специфическую манеру передвижения животного, сравнивая их с эталонными данными из научных экспедиций.

Почему кошку так сложно увидеть вживую?

Она ведет ночной образ жизни, обладает идеальным камуфляжем и передвигается практически бесшумно по горячим пескам.

Что дает это открытие для науки?

Данные помогают уточнить карту ареалов и оценить численность вида в регионах, где он считался исчезнувшим или редким.

Могут ли такие кошки жить рядом с городами?

Да, если антропогенное влияние минимально, а кормовая база — мелкие грызуны и ящерицы — стабильна.

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