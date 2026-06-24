Шторы спасают не только от света: это изменение в интерьере предотвращает трагедию с домашними питомцами

Собаки переносят жару значительно тяжелее людей из-за отсутствия потовых желез на теле и неспособности быстро охлаждаться. Когда температура в квартире растет, запертый в четырех стенах питомец оказывается в ловушке, рискуя получить тепловой удар или критическое обезвоживание. О том, как создать безопасную среду для животного и предотвратить отказ внутренних органов в знойный день, рассказала эксперт Александра Чихринова.

Фото: Pravda.Ru by Максим Лазарев is licensed under publiс domain Собака спит на диване

Почему собаки перегреваются быстрее

В отличие от человека, чей организм охлаждается через испарение пота со всей поверхности кожи, собаки используют для терморегуляции преимущественно дыхание. Короткие вдохи и выдохи с высунутым языком — единственный эффективный способ сбросить лишнее тепло. В закрытых, прогретых солнцем помещениях этот механизм быстро дает сбой.

"Основная опасность заключается в том, что владельцы часто недооценивают скорость наступления гипертермии. У собак с плоской мордой или густым подшерстком критический перегрев может произойти за считанные часы, вызывая отек мозга и остановку сердца", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач по домашним животным Максим Лазарев.

Технологии защиты: шторы и климат-контроль

Первый барьер на пути зноя — блокировка прямых солнечных лучей. Александра Чихринова рекомендует использовать плотные шторы блэкаут, жалюзи или специальные отражающие пленки. Окна, выходящие на южную и западную стороны, должны быть закрыты еще до начала пика солнечной активности.

Кондиционер можно оставлять включенным на весь день, но важно соблюдать температурный режим. Оптимальный диапазон составляет 24-26 градусов. Слишком низкие значения могут привести к простудным заболеваниям, особенно если питомец ляжет прямо под струю холодного воздуха. Вентиляторы в данном случае малоэффективны: они не охлаждают воздух, а лишь перемещают его, что для потеющего человека полезно, а для собаки — почти бесполезно.

"Важно не только охладить воздух, но и обеспечить животному выбор места. Иногда собаке проще лечь на прохладный кафель в коридоре, чем находиться под работающим кондиционером, поэтому никогда не закрывайте двери в комнаты с разным типом напольного покрытия", — отметил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию домашних животных Михаил Кравцов.

Безопасность в пустой квартире

Помимо климата, необходимо позаботиться о бытовых мелочах. Перед уходом следует расставить несколько емкостей с водой в разных точках квартиры на случай, если одна из них будет случайно опрокинута. Все застекленные балконы и лоджии без принудительной вентиляции должны быть заперты — под солнцем они превращаются в "печи", где температура может превышать 50 градусов.

Особое внимание стоит уделить проводам и потенциально опасным приборам. Стресс от жары может спровоцировать животное на необычное поведение, включая попытки грызть предметы. В условиях духоты даже небольшое недомогание может усугубиться, поэтому при серьезных отклонениях в поведении лучше проконсультироваться со специалистом. Иногда за апатией скрывается не просто лень, а начальная стадия теплового удара. В таких случаях контроль покупки лекарств становится важным фактором, так как самолечение может только навредить.

"Если вы вернулись домой и заметили у собаки шаткую походку, чрезмерное слюноотделение или бледность слизистых, немедленно охладите питомца влажным полотенцем и везите в клинику. Помните, что вовремя начатое лечение домашних животных спасает им жизнь", — констатировал в беседе с Pravda.Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Проблема / Риск Решение / Лайфхак Перегрев через окна Шторы блэкаут или зеркальная пленка Риск опрокидывания воды Несколько тяжелых керамических мисок в разных комнатах Ловушка на балконе Полная изоляция лоджии от доступа питомца Отсутствие прохладных зон Свободный доступ в ванную к кафельному полу

Ответы на популярные вопросы о защите животных от жары

Помогает ли вентилятор охладить собаку?

Вентилятор только гоняет горячий воздух. Для собак он практически бесполезен, так как они не потеют всей поверхностью тела. Он может помочь, только если направить поток на мокрую шерсть или влажную подстилку.

Можно ли подстричь собаку налысо, чтобы ей было легче?

Это опасная ошибка. Шерсть служит естественным изолятором, защищая кожу от перегрева и ожогов. Короткая стрижка нарушает естественную терморегуляцию и лишает питомца защиты.

Какая температура воды должна быть в миске?

Вода должна быть комнатной температуры или чуть прохладнее. Ледяная вода может вызвать спазм сосудов или воспаление горла. Главное — ее свежесть и доступность.

Как понять, что у собаки начался тепловой удар?

Основные признаки: сильная одышка, очень красный язык, потемнение десен, вялость, отказ от еды и нарушение координации. В тяжелых случаях — рвота и потеря сознания.

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