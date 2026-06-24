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Океан не оставил ей ни шанса на отдых: эта птица спасается водой из собственного тела

Зоосфера

Малый веретенник преодолевает свыше 13 тысяч километров над Тихим океаном без единой остановки. Этот кулик не умеет отдыхать на воде и лишен возможности питаться в пути. Чтобы выжить в одиннадцатидневном марафоне, птица в буквальном смысле перестраивает собственную анатомию и физиологию.

Малый веретенник
Фото: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Малый веретенник

Биотоп арктического марафонца

Малый веретенник — обитатель открытых пространств. Его родная стихия — арктическая тундра Аляски и илистые отмели Новой Зеландии. В отличие от обитателей закрытых курятников, эта птица зависит от глобальных климатических циклов. Для народа маори возвращение куаки, как они называют веретенника, веками служило сигналом смены сезона. Долгое время место их гнездования оставалось тайной, скрытой за горизонтом океана.

"Веретенник не может сесть на воду, так как его оперение мгновенно намокает. Любая попытка отдыха в волнах для него фатальна. Это превращает путь через океан в бескомпромиссный рывок", — объяснил в беседе с Pravda.Ru специалист по содержанию диких животных Константин Ершов.

Осенью 2022 года молодая птица с меткой B6 установила мировой рекорд. Она пролетела 13 560 километров от Аляски до Тасмании за 11 суток без сна и пищи. Средняя скорость составила 55 километров в час. Это достижение сопоставимо с маршрутом полярной крачки, которая также проводит жизнь в поисках вечного лета.

Анатомическая перестройка перед стартом

Подготовка к перелету напоминает инженерную модернизацию. Организм птицы запускает гиперфагию — режим экстремального накопления ресурсов. Кулик удваивает свой вес, превращаясь в живой топливный бак. Жир становится основным источником энергии, так как он легче углеводов и отдает больше калорий при распаде. Однако избыточный вес затрудняет взлет, поэтому природа применяет радикальные меры оптимизации.

Орган птицы Изменение перед полетом
Грудные мышцы Увеличиваются в массе в два раза
Пищеварительный тракт Усыхает на 25 процентов
Печень и почки Уменьшаются на четверть
Сердце Усиливается для интенсивной работы

Тело птицы временно избавляется от органов, которые не задействованы в полете. Подобные стратегии выживания встречаются и у других видов. Например, императорские пингвины в Антарктиде также умеют перераспределять внутренние ресурсы ради сохранения жизни. После приземления веретенник восстанавливает атрофированные ткани всего за несколько дней.

Добыча влаги из мышечной ткани

Отсутствие источников пресной воды над океаном — смертельная угроза. Веретенник решает ее с помощью химических процессов внутри клеток. При сжигании жира выделяется метаболическая вода. Если воздух слишком сухой, птица активирует резервный механизм — расщепление собственных белков. Это дает в пять раз больше влаги, чем переработка жира. Фактически кулик пьет свои мышцы, чтобы не погибнуть от жажды.

"Навигация молодых особей поражает точностью. Даже если ветер сносит птицу далеко в сторону, она корректирует курс. Это результат работы встроенных магнитных рецепторов", — подчеркнул эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Сложные системы ориентации позволяют птенцам, никогда не видевшим маршрута, успешно добираться до цели. Их интеллект и способность к адаптации ставят их в один ряд с такими умными птицами, как лесной ворон. Ученые предполагают, что кулики используют квантовые эффекты в сетчатке глаза для визуализации магнитных полей Земли.

Держать курс одиннадцать суток без отдыха человеку невозможно. Веретенник, вероятно, использует однополушарный сон. Суть метода проста: одна половина мозга отдыхает, пока вторая контролирует полет. Подобные поведенческие особенности позволяют птицам сохранять бдительность и не падать в воду от истощения нервной системы.

"Мы наблюдаем предельные возможности биологической системы. Веретенник — это живой комплекс инженерных решений, направленных на преодоление невозможных дистанций", — отметил ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов специально для Pravda.Ru.

Ответы на популярные вопросы о малом веретеннике

Почему птица не может отдохнуть на воде?

У малого веретенника нет сальных желез, обеспечивающих водонепроницаемость перьев, и перепонок на лапах. Намокшая птица быстро теряет тепло и не может взлететь с поверхности океана.

Как молодые птицы находят дорогу без взрослых?

Они ориентируются по магнитному полю планеты, солнцу и звездам. Эти механизмы вшиты в генетическую программу и не требуют предварительного обучения.

Как веретенник летит обратно на Аляску?

Весенний маршрут на север обычно проходит через Азию с остановками в Желтом море. Там птицы восстанавливают силы перед финальным броском в тундру.

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Экспертная проверка: ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов, эксперт по поведению животных Павел Смирнов, специалист по содержанию диких животных Константин Ершов
Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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