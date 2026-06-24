Фальшивка вместо надежды: жестокая манипуляция лишает хозяев пропавших животных денег и веры в людей

Мошенники научились использовать нейросети для создания фото "найденных" питомцев. Владельцы, ослепленные горем, теряют бдительность и деньги. Злоумышленники рассылают сгенерированные изображения, имитирующие пропавшую кошку или собаку, требуя выкуп за "возврат". Чаще всего такого животного у них просто нет.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Грустная собака за забором

Ловушка с цифровыми копиями

Технологии генерации изображений позволяют создавать крайне убедительные снимки. Мошенники мониторят форумы и социальные сети, где люди публикуют объявления о поиске зверей. Аферисты атакуют владельцев в личных сообщениях.

Жертве отправляют фотографию. Животное на фото внешне совпадает с пропавшим любимцем. Дальше следует сценарий: "Питомца нашли, он у нас, переведите деньги на еду или такси — привезем через час". После этого мошенники исчезают.

"Это не просто обман, а эксплуатация острой эмоциональной привязанности. Люди в состоянии стресса теряют способность критически оценивать визуальные улики, а современные нейросети создают картинку, которую почти невозможно отличить от реальности без детального анализа", — отметила психолог Надежда Осипова.

Признаки манипуляции

Мошенники действуют по шаблонам. Внимание должно привлечь любое давление. Если собеседник не может ответить на простые вопросы о деталях, — это сигнал тревоги.

Признак подозрения Действие афериста Денежный вопрос Требуют оплату до встречи. Отказ от личного контакта Придумывают предлоги для дистанционной передачи. Визуальные детали Отказываются делать новые фото с другого ракурса.

Проверка данных без риска

Доказывайте слова собеседника фактами. Попросите сделать селфи с животным на фоне конкретного предмета в руках или снять видео. Повадки и поведение питомца знает только хозяин. Уточняйте скрытые приметы: форму пятен, наличие шрамов, специфическую реакцию на кличку.

Проверяйте аккаунт отправителя. Пустые профили, созданные несколько дней назад — признак фейка. Используйте поиск по картинкам, чтобы понять, не взято ли фото из открытых источников.

"Цифровые следы всегда остаются. Мы часто видим, как мониторинг через ИИ помогает ученым, но в руках преступников инструменты становятся оружием. Проверяйте метаданные снимков и запрашивайте динамику видео — нейросеть пока плохо справляется с генерацией смены планов в реальном времени", — подчеркнул инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Никогда не переводите средства анонимам. Личная встреча в безопасном, публичном месте — единственный допустимый способ передачи вознаграждения, особенно если питомец редкого вида.

"Эмоциональный фон при потере животного отключает логику. В моей практике были случаи, когда люди переводили деньги на несуществующие номера карт несколько раз подряд, надеясь на чудо. Вернуть здоровье и спокойствие после таких стрессов гораздо сложнее, чем просто сохранять хладнокровие с самого начала", — резюмировал специалист по цифровой криминалистике Дмитрий Морозов.

Ответы на популярные вопросы о безопасности

Как понять, что фото создал искусственный интеллект?

Ищите странности: неестественные искажения лап, размытые зоны вокруг глаз, лишние детали шерсти или странные тени. Нейросети часто ошибаются в анатомии.

Почему нельзя переводить деньги заранее?

Живой человек, реально нашедший животное, готов к проверке и не требует предоплату. Предоплата — гарантия того, что вас обманывают.

Что делать, если мне угрожают?

Заблокируйте номер и зафиксируйте все переписки. Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве.

Как лучше распространить информацию о поиске?

Используйте проверенные волонтерские группы и локальные чаты, где есть администраторы, контролирующие достоверность постов.

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