Трон потерян, прайд остался позади: что происходит со львом после изгнания

Царь зверей ассоциируется с абсолютной силой и властью, но у величия в саванне есть жесткий срок годности. Что происходит со львом, когда молодость уходит, а на смену царской жизни в прайде приходит суровое изгнание?

Фото: flickr.com by Russ, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Лев

Механика изгнания вожака

Лев удерживает власть силой. В возрасте около 10 лет его мышцы слабеют, а реакция замедляется. Молодые претенденты фиксируют эти изменения. Чаще всего смена власти происходит агрессивно. Группа молодых самцов бросает вызов и буквально выбивает вожака с его территории. Редко самец уходит превентивно, получив травму или чувствуя приближение поражения.

"Для старого льва отставка фатальна. Его физиология заточена под короткие рывки и отдых, пока добычу обеспечивают самки. Одиночество лишает его калорий", — объяснил специально для Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Иногда инициаторами разрыва становятся львицы. Если самец не может защитить потомство от чужаков, прайд больше не выказывает ему лояльность. Поведение кошек даже в дикой природе завязано на ресурсах и безопасности. Отработанный биологический элемент исключается из системы ради выживания рода.

Быт одиночки в буферных зонах

Лишившись коллектива, лев теряет доступ к лучшим охотничьим угодьям. Границы чужих территорий охраняются жестко. Бывший царь смещается в бесплодные пограничные районы. Здесь плотность копытных ниже, а конкуренция среди падальщиков выше. Одиночная охота на зебру или антилопу гну требует засады, которую без напарников организовать невозможно.

Рацион меняется на мелких грызунов, рептилий или остатки чужих обедов. Лев начинает конкурировать с теми, кого раньше игнорировал. Гиены чувствуют слабость гиганта и нападают стаей. Индивидуальное мастерство хищника не спасает против численного превосходства врагов. Голод становится хроническим состоянием, подтачивающим нервную систему животного.

Основные риски и враги пенсионера

Без защиты прайда лев становится целью. Буйволы и слоны, которые в обычное время обходят хищников стороной, могут целенаправленно атаковать одинокого старика. Травма конечности в таких условиях равносильна смертному приговору. Отсутствие периода покоя, который в прайде длится до 20 часов, окончательно истощает зверя. Жизнь львов самцов в изгнании — это беспрерывный поиск еды и мониторинг угроз.

Встреча с сородичами наиболее опасна. Соседние прайды не терпят конкурентов на своей земле. Если гиены могут отступить, то молодые самцы убивают старика без колебаний. Рацион животных в дикой природе часто пополняется за счет павших конкурентов. Для льва-пенсионера каждый день превращается в марафон на выживание.

"Смерть бывшего вожака наступает обычно от сепсиса или голода. В природе нет места жалости к тем, кто не приносит пользу популяции", — отметил эксперт Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Сравнение статусов самца

Параметр Вожак прайда Одинокий пенсионер Тип охоты Коллективная засада Сбор падали и мелкая дичь Время отдыха До 20 часов в сутки Минимальное Главный враг Другие самцы-претенденты Стаи гиен, болезни, травмы

Ответы на популярные вопросы о жизни львов

Сколько живет изгнанный лев?

Обычно срок жизни после потери прайда не превышает нескольких месяцев. Критическое истощение организма наступает быстро из-за невозможности охотиться эффективно.

Может ли старый лев вернуться в прайд?

Таких случаев наука практически не фиксирует. Новые вожаки уничтожают любую угрозу своему влиянию, включая старых предшественников.

Правда ли, что старые львы становятся людоедами?

Да, из-за физической неспособности догнать быструю добычу лев может переключиться на более медленные объекты, включая человека, если тот живет в зоне охвата хищника.

Читайте также