Конец самолечению и серым врачам: один приказ Минсельхоза перекрыл кислород владельцам питомцев

Российский рынок ветеринарных препаратов перешел на жесткий рецептурный контроль. Cвободная продажа лекарств для животных в магазинах и ветаптеках официально прекращена. Теперь владельцы обязаны предъявлять фармацевту специальный бланк от врача. Новые правила, закрепленные приказом Минсельхоза № 776, охватывают антибиотики, гормоны, транквилизаторы и средства против паразитов. Хаос первых недель сменился новой реальностью: медицина для хвостатых стала прозрачнее, но заметно сложнее в администрировании.

Фото: mos.ru by Фото: пресс-служба государственной ветеринарной службы города Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Рецепт на 30 дней и новые запреты: с чем теперь столкнется каждый в ветеринарной аптеке

Рецептурный фильтр: что изменилось для владельцев

Рецепт перестал быть формальностью. Теперь документ содержит подробное досье: данные животного, диагноз, точную дозировку и печать ветеринара. Срок действия бумаги ограничен 30 сутками. Если курс лечения закончен, а болезнь вернулась — придется снова записываться на прием. Продлить назначение без визита в клинику можно только при подтвержденных хронических диагнозах. Это ожидаемо привело к тому, что забота о животных стала обходиться дороже из-за частоты консультаций.

"Схема проста: нет официального приема — нет лекарства. Это заставляет владельцев обращаться к профессионалам вместо самолечения по советам из интернета", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач по экзотическим животным Антон Тарасов.

Профильные магазины в Перми и других регионах уже адаптировались к требованиям. Фармацевты отказывают в продаже адреноблокаторов и анестетиков без бумажного подтверждения. Система исключает покупку препаратов "впрок". Это критично, так как одна ошибка при выборе средства защиты, например, от клещей, может сделать организм питомца беззащитным перед инфекциями.

Мнение рынка: борьба с подпольщиками и резистентностью

Директор сети клиник "Друг" Андрей Борнин видит в ограничениях оздоровление отрасли. Главный плюс — контроль антибиотикорезистентности. Когда владельцы бесконтрольно скармливали кошкам и собакам человеческие антибиотики, бактерии мутировали. Теперь врачи получили шанс выявлять такие случаи на ранних стадиях и гибко менять терапию. Кроме того, новый порядок бьет по "черным" ветеринарам, работающим без лицензий. Им перекрыли доступ к легальным закупкам рецептурных препаратов.

"Рецептурный контроль — это предохранитель. Слишком часто мы видим последствия неправильных дозировок седативных средств, которые давали хозяева на свой страх и риск", — констатировал в беседе с Pravda. Ru ветеринарный врач общей практики Сергей Рябинин.

Усиление надзора совпало с логистическими трудностями. Многие импортные ветеринарные препараты исчезают из аптек, а замена их на аналоги требует врачебного контроля. Без рецепта переход на другой препарат может закончиться аллергией или осложнениями. Государство фактически переложило ответственность за выбор химии с владельца на дипломированного специалиста.

Параметр Новые правила Срок действия рецепта 30 дней (кроме случаев хроники) Состав бланка Диагноз, доза, способ применения, печать врача Запрещенные классы Антибиотики, гормоны, нейролептики, анестетики

Рост контроля за лекарствами — лишь часть масштабной реформы. Параллельно обсуждается обязательная регистрация всех питомцев. Государство выводит зоосферу из серой зоны. Если раньше питомец считался игрушкой в плане лечения, то теперь его юридический статус как пациента максимально приблизился к человеческому.

Ответы на популярные вопросы о ветпрепаратах

Можно ли купить кали на холку от блох без рецепта?

Нет, большинство эффективных противопаразитарных средств попали в ограничительный перечень Минсельхоза с марта 2025 года.

Как купить лекарство, если животное болеет хронически?

Для хронически больных питомцев врач выписывает рецепт на длительный срок с пометкой о кратности покупки препарата.

Принимают ли в аптеках рецепты от частных врачей без клиники?

Рецепт действителен только при наличии печати практикующего ветеринарного врача и данных о его лицензии или месте работы.

Что делать, если рецепт просрочен на один день?

Аптека имеет право отказать в продаже. Придется повторно обращаться к ветеринару за актуальным назначением.

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