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Манулы в Ленинградском зоопарке зовут на обед: любителям милых кошек лучше закрыть глаза

Зоосфера

Ленинградский зоопарк открыл для посетителей доступ к одному из самых скрытных процессов в жизни диких кошек — кормлению детенышей манула. С июня понаблюдать за тем, как котята Шу и Пепе расправляются с пищей, можно в строго определенные часы. Это редкая возможность увидеть хищников вблизи, учитывая их природную нелюдимость и специфический характер. Сотрудники зоосада предупреждают: зрелище предназначено для подготовленной публики, так как рацион манулов соответствует их дикой природе и инстинктам.

Манул
Фото: commons.wikimedia.org by Albinfo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Манул

Особенности публичных обедов манулов

Показательные кормления маленьких манулов проходят еженедельно по средам и пятницам, начало запланировано на 14:30. В отличие от взрослых особей, котята еще не приобрели характерную для вида угрюмость и демонстрируют живой интерес к окружающему миру.

"Манулы — прирожденные хищники, и они дружелюбны только в детстве. Совсем скоро котята вырастут, закроются от мира и превратятся в угрюмых одиночек. Сейчас, играя с едой, они учатся охотиться. Наблюдение за ними — это редкий шанс застать манулов игривыми", — отметил в беседе с Pravda.Ru зоолог Дмитрий Мельников.

Трудности разведения манулов в неволе

Появление сразу четырех детенышей в мае стало для специалистов настоящим событием. Манулы известны своим сложным нравом и крайне неохотно вступают в размножение, находясь под присмотром человека. Для сравнения, порой даже глобальный рождаемость в зоопарках не гарантирует успеха в разведении именно этой скрытной кошки. Успех пары Шу и Пепе подтверждает качество созданных для них условий.

Правила поведения у вольера

Сотрудники зоопарка призывают гостей к тишине. Манулы крайне чувствительны к внешним раздражителям, шуму и резким движениям. В условиях дикой природы любое поведение под влиянием человека меняется, а для манулов стресс может стать фатальным. Сегодня для контроля за состоянием животных внедряются новые технологии, такие как современные инструменты мониторинга, позволяющие следить за скрытными обитателями.

"Для дикого кота вольер — это его крепость. Нарушение границ личного пространства криками или стуком по стеклу может надолго отпугнуть зверя от выхода к зрителям", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по поведению животных Павел Смирнов.

Особенность / Ситуация Рекомендация / Факт
Время кормления Среда и пятница, 14:30
Рацион котят Живой корм, соответствует природному меню
Реакция на зрителей Не любят шум и активную жестикуляцию
Характер вида Скрытные, склонны к социофобии во взрослом возрасте

Ответы на популярные вопросы о жизни манулов

Можно ли приручить манула, если взять его котенком?

Нет, это дикое животное с закрепленным на генетическом уровне поведением. В отличие от домашних питомцев, манул всегда будет воспринимать человека как угрозу или конкурента.

Как организована логистика при перевозке таких животных?

Иногда сложная доставка экзотических животных требует специальных контейнеров с контролем температуры и звукоизоляцией, чтобы минимизировать стресс при переезде между зоопарками.

С какого возраста котята начинают проявлять агрессию?

Это не агрессия, а защитное поведение. Шипение и попытки спрятаться начинаются, как только манулята начинают уверенно передвигаться по вольеру.

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Автор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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